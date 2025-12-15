Nález v Poľsku: Našli trosky dronu, pravdepodobne ide o TOTO

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
VARŠAVA - V poľskej obci Želizna v Lubelskom vojvodstve boli v nedeľu nájdené trosky dronu. Podľa vyjadrenia štátneho tajomníka ministerstva vnútra Czeslawa Mroczeka pre rádio RMF FM ide pravdepodobne o zvyšky neozbrojeného dronu, slúžiaceho ako návnada, informuje varšavský spravodajca webu rádia.
Podľa Mroczeka je to pravdepodobne jeden z dronov, ktoré narušili poľský vzdušný priestor začiatkom septembra počas ruských útokov na Ukrajinu. Doplnil, že okolnosti incidentu vyšetruje prokuratúra a bezpečnostné zložky a nepredpokladá väčší počet ďalších nájdených trosiek.