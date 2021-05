KORONAVÍRUS PS vyzýva vládu, aby s očkovaním Sputnikom počkala do schválenia EMA

BRATISLAVA - Mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) vyzýva vládu SR, aby s očkovaním vakcínou Sputnik V počkala až do schválenia Európskou liekovou agentúrou (EMA). Informoval o tom Radovan Choleva, riaditeľ komunikačného oddelenia PS.

"Je to posledná výzva pre príčetných ministrov vlády, aby nepodľahli tlaku jedného bývalého premiéra. Pravidlá musia platiť pre každého rovnako a keď museli prejsť testovaním EMA všetky ostatné vakcíny, nevidíme dôvod na to, aby práve Sputnik V dostal takúto výnimku," zdôraznila predsedníčka PS Irena Bihariová. Tvrdí, že schválenie neregistrovanej vakcíny by znížilo dôveru v štát a jeho schopnosť zabezpečiť pre svojich občanov bezpečné a účinné očkovacie látky.

Prioritou by podľa PS malo byť úsilie presvedčiť o potrebe zaočkovať sa čo najviac ľudí, napríklad užšou spoluprácou so všeobecnými lekármi. "V súčasnosti je už len minimum ľudí, ktorí sa chcú dať zaočkovať výlučne vakcínou Sputnik V, a určite ich nie je jeden milión, o ktorom hovoril bývalý premiér Matovič," podotkla členka predsedníctva PS Lucia Plaváková.

Šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) v utorok (25. 5.) uviedol, že vláda by mala na stredajšom rokovaní rozhodnúť o očkovaní vakcínou Sputnik V.