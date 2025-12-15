Slávnej herečke sa do očí nikto nepozeral: Fúha, poriadne NADUPANÝ dekolt!

LOS ANGELES - Na premiére novej Anacondy v Los Angeles spôsobila Thandiwe Newton hotový rozruch. Jej nadupaný dekolt bol nepriehľadnuteľný!
Na premiére novej verzie filmu Anaconda v Los Angeles sa zišli hlavné hviezdy pripravovanej akčnej komédie. Všetky pohľady sa však okamžite sústredili na Thandiwe Newton. Herečka dorazila na červený koberec v priliehavých zlatých šatách s korzetovým živôtikom, ktoré zvýraznili jej postavu. Elegantný model doplnila remienkovými opätkami a vlasy mala vyčesané smerom nahor. Nikto sa však herečke do očí nepozeral.
Prítomní sa sústredili hlavne na jej nadupaný dekolt, ktorý sa nedal prehliadnuť. Spoločnosť jej robili hereckí kolegovia Jack Black a Paul Rudd. Nová Anaconda je modernou reinterpretáciou kultového filmu z roku 1997. Réžie sa ujal Kevin Etten, scenár spolunapísal Tom Gormican. Okrem hlavnej trojice sa vo filme objavia aj Steve Zahn, známy zo seriálu Silo, a Selton Mello, pre ktorého ide o prvú anglicky hovorenú filmovú úlohu.
Zatiaľ čo pôvodná verzia sledovala dokumentárny štáb pátrajúci po najnebezpečnejšom hadovi sveta, nová adaptácia sa sústreďuje na skupinu ľudí v strednom veku, ktorí prežívajú osobné krízy. Rozhodnú sa znovu natočiť svoj obľúbený film z mladosti, no výprava do dažďového pralesa sa rýchlo zmení na boj o prežitie. Čelia prírodným katastrofám, obrovským hadom aj nebezpečným zločincom.
