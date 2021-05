Výrobca Sputnika sa zahráva s dezinformáciami: Zavádzajúce tvrdenia priamo na účte zo sociálnej siete

Upozorňuje na to aj portál Infosecurity. Kým ostatné spoločnosti propagujú vlastné produkty za účelom väčšieho dosahu, výrobca ruskej vakcíny stavil na strategiu podkopávania dôvery v ostatné vakcíny ako napríklad Pfizer. Účet na Twitteri zverejňuje informácie vytrhnuté z kontextu.

Zdroj: Twitter/Sputnik V

Sputnik V napríklad v jednom z postov na nástenke tvrdí, že vakcíny Pfizer sú spájané s vyššou mierou úmrtí. Predložené štatistické údaje boli však podľa Infosecurity získané chybnou metódou a vakcíny preto nie je možné porovnávať. "Prichádza dnešná antivaxerská propaganda od výrobcu vakcín? Bohužiaľ áno. Výrobca vakcíny Sputnik V tweetuje absolútne nezmyselné štatistiky v snahe spochybniť bezpečnosť vakcín od svojich konkurentov,“ tvrdí profesor z Washingtonskej univerity Carl Bergstrom.

1. Today’s antivax propaganda comes from a….vaccine manufacturer?



Unfortunately, yes. The manufacturer of the Sputnik V vaccine is tweeting absolutely nonsense statistics in an effort to question the safety record of its competitors. pic.twitter.com/Mizd5qo2Lc