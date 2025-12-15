VOJNA Nvotovej a Separa pokračuje: Raper vydal DISS track... Dorota reagovala FOTKOU v plavkách!

BRATISLAVA - Uplynulo už zopár týždňov, čo sa raper Separ vrátil z Nepálu a strhla sa obrovská kauza ohľadom jeho podpisu na skale v základnom tábore Mount Everestu. Jednou z tých, ktorí hudobníka verejne kritizovali, bola aj Dorota Nvotová. Dokonca zabezpečila, aby bol jeho nápis odstránený. A zdá sa, že ich vojna týmto nekončí. Raper vydal DISS track a... Dorota reagovala fotkou v plavkách!
Keď sa raper Separ na sociálnych sieťach pochválil svojím výstupom do základného tábora Mount Everestu, namiesto obdivu si od mnohých vyslúžil kritiku. Dôvodom bol podpis, ktorý zanechal na viacerých miestach, vrátane známeho kameňa pri Base Campe. Práve to rozohnilo nielen turistov, ale aj ľudí, ktorí majú k Himalájam bližšie, ako bežný dovolenkár.
K takým patrí napríklad Dorota Nvotová, ktorá do Nepálu chodí už takmer dve desaťročia. Separovi verejne naložila a dokonca zabezpečila, aby jeho podpis zo spomínaného kameňa zmizol. „Separ v Himalájach prerazil nové dno. Debilizmus zo slovenských dolín sa nám nese*ie len na tatranské chaty, ale mieri rovno do Himalájí. No nič, za týždeň som tam a budem žehliť slovenskú povesť. A keď to nájdem, tak to sundám. Namaste, ty magor,“ vyjadrila sa ostro Nvotová.
Upozornenie: VIDEO obsahuje vulgarizmy!
A odpoveď od slávneho rapera na seba nenechala dlho čakať. A presne v štýle, aký mnohí očakávali - vydal diss track s názvom Dig on(a). „Čajka plače, lebo sa okolo nej nič nedeje. Jej profil je zaujímavý, jak sledovať kamene. Myslí si, že neni pi*a, ale je. Uverila niečomu, čo nie je,“ znie text. A hoci hudobník v ňom nikoho nemenuje, video zrejme mnohé napovedalo a Nvotová sa v ňom našla.
A jej odpoveď? Zverejnila na sociálnej sieti Instagram svoju fotku v plavkách, ako leží na pláži, kde do piesku napísala Separovo meno a veľké srdiečko. „Tušila som, že sa dočkám nejakej formy diss tracku. V pohode. Pozdravuje z Maledív, kde sprevádzam plavku Maledivy Inak. Tento nápis je ok, za pár minút ho vezme more,“ napísala k záberu.