Pri streľbe v Sydney zomrela aj Slovenka Marika (†82): S Čaputovou boli blízke priateľky! Bolestivé slová exprezidentky

BRATISLAVA/SYDNEY - Nepochopiteľný akt násilia v austrálskom Sydney sa bolestivo dotkol aj Slovenska. Pri streľbe, pri ktorej otec so synom zabili 15 ľudí oslavujúcich na pláži židovský sviatok Chanuka, prišla o život aj Slovenka Marika. Táto smutná správa zasiahla aj bývalú prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá prezradila, že nebohá žena bola jej blízka priateľka.
Židovská komunita na Slovensku potvrdila, že medzi obeťami teroristického činu v Sydney je aj členka ich komunity Marika Pogány. "Česť jej pamiatke! Aktívna, usmiata, ľudská. Tak si ju budú priatelia pamätať," napísali o nej.
Zároveň potvrdili, že medzi účastníkmi osláv Chanuky boli aj potomkovia členov slovenskej židovskej komunity, ktorí sa už narodili v Austrálii. Všetci sú však našťastie živí a zdraví. "Nech je táto udalosť mementom pre všetkých, že rozdúchavanie vášní a nenávisti môže mať smrteľné následky," dodali.
Správy o teroristickom útoku v Sydney veľmi zasiahli aj exprezidentku Zuzanu Čaputovú. "Útočníci sa rozhodli popraviť členov židovskej komunity, ktorí sa stretli k oslave sviatku Chanuka. Je to neprípustné a odsúdeniahodné. Táto správa zasiahla mňa a moju rodinu o to viac, že Slovenka, ktorá bola jednou z obetí, bola našou dlhoročnou blízkou priateľkou. Nepovedala mi inak ako ´Zuzanka moja´. Jej osud a osud jej rodiny by vydal na knihu. Rozprávala mi ho hodiny, keď som ju viezla na jej prvú návštevu do Osvienčimu. Okrem jej mamy a strýka, ktorý sa z Osvienčimu vrátil, všetci ostatní členovia tejto významnej Rožňavskej rodiny holokaust neprežili,“ uviedla bývalé prezidentka Zuzana Čaputová.
Prezradila tiež, že pre nebohú ženu bolo Sydney útočiskom, ďaleko od zla fašizmu a komunizmu. „Po 89-tom sa každý rok vracala na Slovensko, bola pri všetkých dôležitých udalostiach môjho života, vrátane prezidentskej inaugurácie,“ dodala. „Zomrela na svojej obľúbenej Bondi Beach, kde nás vodila pred mnohými rokmi pri návšteve Sydney,“ dodala.
Marika, ako ju familiárne volala, bola podľa Čaputovej výnimočná žena, žila svoj život naplno, veľmi aktívne a vedela sa tešiť zo života. „V poslednej správe, ktorú mi Marika poslala, okrem iného napísala: ´Život je boj a treba ho brať, aký je.´ Náročnosť jej života ju naučila čeliť priamo všetkým výzvam, nevzdávať sa. Marika bude v mojom živote veľmi chýbať,“ uviedla.
Rodine Mariky ako aj rodinám ďalších obetí aj všetkým zasiahnutým židovským komunitám vyjadrila úprimnú sústrasť. „Chanuka je sviatok svetla. Je o nádeji. Nestrácajme ju preto ani v týchto ťažkých a smutných chvíľach,“ dodala.
Incident sa odohral v nedelu na pláži Bondi okolo 18.45 h miestneho času (8.45 h SEČ), keď dvaja strelci zaútočili na ľudí oslavujúcich židovský sviatok Chanuka. Miestne úrady zatiaľ potvrdili 16 mŕtvych a 40 zranených. Masaker spáchal 50-ročný otec so svojím 24-ročným synom. Starší z mužov je mŕtvy, mladší skončil s ťažkými zraneniami v nemocnici.