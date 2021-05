Šeliga, Žitňanská a Droba čelia škandálu na demisiu! Porušenie nariadení: Prichytení pri nočnej žúrke!

Tých prichytil týždenník Plus 7 dní v jednom z bratislavských podnikov v centre hlavného mesta, kde sa dokonca po zákaze vychádzania do sýtosti zabávali. Ten totiž platí od večera 21:00 do 01:00 nasledujúceho dňa.

Vyrazili si do podniku, čas očividne nevnímali

Trio sa rozhodlo navštíviť podnik v známom Klube pod lampou v centre Bratislavy. Fotky z tohto "pracovného stretnutia" vznikli po 22:30 a pred polnocou, čo rozhodne nie je čas povoleného vychádzania a už vôbec nie do podnikov, kde sa podáva alkohol. Po deviatej večer by mali byť zatvorené aj terasy reštaurácií. Ich interiéry by mali byť dokonca zatvorené úplne, schôdzka sa pritom prekvapivo odohrávala vo vnútri podniku.

Šušká sa už o demisii na funkciu podpredsedu parlamentu

Šeliga bol na vyjadrenia po zverejnení týchto záberov pomerne lakomý a všetko chce vysvetliť na dnešnom brífingu, ktorý ohlásil dnes na 14:30. Podľa Denníka N sa však v strane už hovorí o tom, že by mohol Šeliga odstúpiť z postu podpredsedu parlamentu.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Stretnutie kvôli času presunuli do vnútorných priestorov

"Chybou je, že sme si nedohodli stretnutie v Národnej rade a za to sa ospravedlňujem,“ povedal týždenníku župan Juraj Droba. "Dohodli sme si stretnutie ešte pred záverečnou na terasu. Na stretnutí mala byť diskusia o zmenách v sociálnych veciach v programovom vyhlásení vlády, o ktorom Národná rada hneď ďalší deň rokovala,“ tvrdí predseda samosprávneho kraja. Na tomto stretnutí mal Droba Šeligu a Žitňanskú informovať o "skúsenostiach s touto témou v samospráve", poslanci mu mali hovoriť zasa o tom, čo sa deje v sociálnom výbore, ktorý vedie Žitňanská. "Bolo to veľmi dobré stretnutie, bohužiaľ predĺžilo sa, tak sme poprosili prevádzkovateľa, či môžeme dokončiť pracovné stretnutie vo vnútri a ten nám vyhovel,“ prezradil župan Droba.

Vzťah so Žitňanskou

Fotky z minulého týždňa navyše potvrdzujú naše zistenie spred roka o tom, že Šeliga a Žitňanská spolu majú vzťah. Na fotografiách z podniku sa dokonca obaja držia za ruky.

Zdroj: Vlado Benko Jr.

Zdroj: Vlado Benko Jr.

Na posedenia v interiéri podniku po 21:00 nie je zadaná výnimka, a teda stále je zakázané sedieť vo vnútri týchto zariadení. Droba sa obraňuje tým, že stretnutie bolo pracovné. Stále je povolené byť len na terase a aj to len do deviatej večera. Klub pod lampou prevádzkuje šéfredaktor známeho periodika .týždeň Štefan Hríb.

Štefan Hríb prevádzkuje Klub pod lampou Zdroj: TASR - Michal Svítok

Droba sa necíti byť vinný

Na stretnutí, na ktorom bol bratislavský župan Juraj Droba a označil ho za pracovné, pil aj alkohol. "Mám čisté svedomie v tom, že počas pandémie makám denne od deviatej ráno do neskorých večerných hodín a som tiež len človek. Nevidím nič zlé na tom, keď si s kolegami z iných strán dám aj pohár vína a porozpráva sa nám potom trošku lepšie,“ vysvetľuje župan. Na otázku, či po tomto večeri vyvodí osobnú zodpovednosť odpovedal jednoducho. "Necítim sa vinný. Urobil som chybu, nevšimli sme si ani, že už je toľko hodín, toto samozrejme nebolo správne, ale stretnutie bolo pracovné,“ povedal Droba na margo zverejnených fotografií.

Zdroj: Topky - Maarty

Poslancov na nočnom stretnutí prichytil týždenník Plus 7 dní. Fotografie zverejnil na titulnej strane periodika.