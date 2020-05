EXKLUZÍVNE FOTO Politická bomba roka! Šeliga a Žitňanská prichytení: Strávili spolu noc, máme dôkaz

BRATISLAVA - Koniec tajnostiam. Slovenská politika má nový pár a je to poriadne prekvapenie! Dvojicu totiž delí až 16 rokov a mladším je dokonca partner. Ani to však Jane Žitňanskej a Jurajovi Šeligovi nebráni, aby spolu trávili noci. V šoku budú zrejme aj kolegovia oboch v strane Andreja Kisku, ktorí o ničom dodnes netušili. Naše fotografie však hovoria za všetko.

Jana Žitňanská si prešla v posledných rokoch veľmi ťažkým obdobím. Po dopravnej nehode jej zahynul milovaný manžel Robert a o tri deti sa musela starať popri namáhavej práci sama. Iba minulý rok sa vrátila do vrcholovej politiky, keď sa rozhodla vstúpiť do strany Za ľudí. Po voľbách sa opäť dostala do parlamentu, kde sedela v minulosti za KDH.

PIATOK 15.MÁJ 17:35 - Šeliga kráča z parlamentu smerom k bydlisku Žitňanskej Zdroj: Vlado Benko Jr.

Juraj Šeliga je mladý dravý žralok, ktorý vletel na slovenskú politickú scénu vo veľkom štýle. V súčasnosti je podpredsedom parlamentu. Jeden z organizátorov protestov za Slušné Slovensko aj napriek sľubom, že politiku robiť nechce, nečakane oznámil, že prijal ponuku Andreja Kisku. Hovorí sa o ňom ako o budúcom šéfovi strany. Podporu druhej podpredsedníčky zrejme má. V minulosti priznal, že na ženách nehľadá krásu a radšej by si s ňou zahral šach. Zrejme svoju vyvolenú konečne našiel. Ona, vdova oslávila iba vo štvrtok 46 narodeniny, on bude mať 30 v auguste.

PIATOK 15.MÁJ 17:36 - Žitňanská odchádza z domu. Pri bráne zastavuje a Šeliga k nej nastupuje do auta. Zdroj: Vlado Benko Jr.

Osudy oboch zaľúbencov sa preťali podľa našich informácií práve v napätom predvolebnom období. Aj keď sa to obom darilo pred rodinou, známymi aj kolegami tajiť dlhé mesiace, je čas vyjsť s pravdou von. Portálu topky sa podarilo získať dôkaz, že obaja majú k sebe veľmi blízko.

Šeliga napríklad minulý týždeň po rokovaní parlamentu zamieril vo vládnej limuzíne rovno k Jane, ktorá býva neďaleko aj so svojimi deťmi. Dorazil okolo 19:20 a strávil tam celý večer.

PIATOK 15.MÁJ 17:50 Žitňanská a Šeliga spoločne prichádzajú do garáže v novostavbe Ružinove Zdroj: Vlado Benko Jr.

Ďalšie dva dni sa nevideli, keďže Šeliga odcestoval na Oravu kvôli pohrebu v rodine. V piatok sa však po rokovaní opäť vybral ku svojej kolegyni, tentokrát išiel pešo. Pred jej domom zastal a čakal, kým Žitňanská vyjde z garáže. Nastúpil k nej do auta a uličkami Bratislavy zamierili k Šeligovi, ktorý býva v Ružinove. Jana u neho strávila celú noc, keďže s autom opustila garáž novostavby až v sobotu ráno o 6:46. Sama išla za deťmi k sebe domov. Podobný scenár sa opakoval aj o deň neskôr.

SOBOTA 16.MÁJ 6:46 Žitňanská odchádza po noci strávenej v dome, kde býva Šeliga Zdroj: Vlado Benko Jr.