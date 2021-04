Kolíková zverejnila OFICIÁLNE stanovisko: Vyžiadal si ho premiér! Zmluvu k Sputniku V treba zverejniť

K tomu, že zmluva by mala byť zverejnená sa Kolíková vyjadrila už včera. Dnes však zverejnila oficiálne stanovisko. Zmluva by mala byť zverejnená, neexistujú žiadne dôvody na to, prečo by sa tak nemalo stať.

Zmluva musí byť verejná

"Stanovisko zo strany ministerstva spravodlivosti je jednoznačné. Je to zmluva, ktorá patrí medzi zmluvy, ktoré majú byť povinne zverejňované, rovnako je to zmluva, ktorá v zmysle infozákona má byť sprístupnená na základe infožiadosti," píše sa v stanovisku.

Toto stanovisko komunikovala aj na vláde. "Na základe pokynu pána premiéra som ho konzultovala aj s pánom podpredsedom Holým, s ktorým máme k tomu zhodu a rovnako som ho konzultovala aj s pánom ministrom zdravotníctva, ktorý je o ňom upovedomený. Vnímam ako dôležité, že takáto debata prebehla a verím tomu, že v najbližších dňoch bude predmetná zmluva zverejnená," dodala.

O stanovisko ju požiadal premiér Heger

O stanovisko k možnostiam zverejnenia zmluvy požiadal ministerku premiér Eduard Heger. Očakáva, že by sa mal každú chvíľu k tomu vyjadriť aj podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý. Ministerka nedospela k záveru, že by dôvodom nesplnenia podmienok voči ruskej strane malo byť testovanie vakcíny Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). "Nemám vedomosť, že by tam boli nejaké takéto pasáže," odpovedala na otázku, či obsahuje zmluva ustanovenia, ktoré by mohla ruská strana zneužiť.

Vyhlásila, že šéfku ŠÚKL Zuzanu Baťovú v tejto súvislosti považuje za tzv. bielu vranu. "Pretože si myslím, že je v ťažkej situácii," dodala s tým, že je náročné zaujať postoj, ktorý nemusí byť pre všetkých príjemný.

Prezidentka má rovnaký názor

Rovnaký názor má aj prezidentka Zuzana Čaputová. Zmluvu jej na preštudovanie priniesol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Dôvodom požiadavky na vrátenie podľa prezidentky nebolo, že dal Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) testovať vakcínu necertifikovanému laboratóriu. "Verejnosť bola informovaná, že dôvodom, pre ktorý ruská strana vzniesla takúto požiadavku, malo byť to, že Štátny ústav pre kontrolu liečiv dal testovať vakcínu Sputnik V v laboratóriu, ktoré nemá OMCL certifikáciu. Na základe oboch preštudovaných dokumentov konštatujem, že toto tvrdenie nie je pravdivé, a teda dôvodom požiadavky na vrátenie bola iná skutočnosť," vyhlásila prezidentka. Viac svetla do tejto záležitosti podľa Čaputovej vnesie zverejnenie zmluvy.

Rezort zdravotníctva zverejnenie zmluvy analyzuje

Zverejnenie zmluvy k nákupu očkovacej látky Sputnik V medzi Slovenskom a výrobcom vakcíny ministerstvo zdravotníctva aktuálne analyzuje.´Tak znelo štvrtkové stanovisko. "Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) po nástupe do funkcie od začiatku zodpovedne a rozvážne rieši zdedenú problematiku ohľadom vakcíny Sputnik V so zreteľom cieľa bezpečného očkovania ľudí na Slovensku," uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Čiastkové informácie vzhľadom na aktuálne zmluvné podmienky komentovať v tejto chvíli MZ SR nemôže. Tvrdí, že jeho cieľom je čo najskôr zaočkovať bezpečne ľudí na Slovensku a čo najskôr vytvoriť kolektívnu imunitu, aby sme sa ako spoločnosť vedeli voči vírusu účinne brániť.

Expremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO) vo štvrtok (15. 4.) povedal, že Rusi požiadali o vrátenie vakcín pre neuhradenie dodávky. Má však ísť o zámienku. Tvrdí, že v skutočnosti nešlo o peniaze, ale Rusom malo prekážať stanovisko ŠÚKL, ktorý spochybnil reputáciu vakcíny. Žiadali preto testy v OMCL laboratóriu, nie v "nepriateľskej organizácii".