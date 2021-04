OĽANO chce hovoriť o znižovaní trestov za držanie marihuany pre osobnú spotrebu

Poslanec OĽANO Kristián Čekovský predpokladá, že návrh by mohol ísť na júnovú schôdzu parlamentu. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) reagovala, že má pripravené návrhy legislatívy. Pripomenula, že naposledy tento návrh v koalícii neprešiel.

Poslanci OĽANO prišli s návrhom na zníženie trestov v uplynulom týždni. Reagovali na výzvu rodičov, ktorí adresovali poslancom parlamentu otvorený list s príbehmi štyroch ľudí. Tí si majú odpykávať tresty podobné ťažkým zločincom. Štát musí podľa poslanca OĽANO Juraja Krúpu vedieť rozlišovať medzi nebezpečnými dílermi a ľuďmi, ktorí používajú marihuanu v malom množstve pre osobnú spotrebu. "Naďalej nám ide o zníženie maximálnych trestov, ktoré sú na úrovni desať až 15 rokov," doplnil Čekovský.

Časť poslancov OĽANO nevylúčila ani možnosť postupnej dekriminalizácie marihuany po komplexnej odbornej i politickej diskusii. S takýmito úvahami však nesúhlasia poslanci v klube OĽANO, ktorí sú zo strany Kresťanská únia.

Ministerstvo spravodlivosti hovorí, že výška trestov odňatia slobody napríklad pri opakovanej držbe marihuany nad desať jednorazových dávok sa dlhodobo javí ako neprimerane prísna. "Predpokladáme, že téma bude predmetom diskusií najbližších koaličných rád. Ministerka spravodlivosti by zároveň bola radšej, ak by to bol vládny návrh. Časový rámec závisí od toho, či to bude súčasťou komplexnejšej novely Trestného zákona alebo to bude čiastková novela, na ktorej sa dohodnú politickí partneri," uviedol Peter Bubla z tlačového oddelenia rezortu.

Kolíková má pripravené dva návrhy. Ten komplexnejší sa týka najmä nového spôsobu určovania množstva drog pre potreby Trestného zákona. Rieši všetky druhy omamných a psychotropných látok, pričom rozlišuje trestný postih za držbu (užívatelia) od iných foriem drogovej kriminality – výroba, predaj, nákup (dílerstvo). "Návrh zákona súčasne posilňoval formy prevencie a vytváral priestor, aby sa so zachytenými užívateľmi mohlo robiť aj inak ako len ich trestaním – teda presmerovať ich pod dohľad odborníkov a tým včas odhaliť a podchytiť ich zdravotné problémy spojené s užívaním drog," ozrejmil Bubla.

Druhý návrh sa týka len držby marihuany pre osobnú spotrebu a v rámci tohto návrhu chce rezort rovnako v maximálne možnej miere rozlíšiť užívateľov od dílerov. Hnutie Sme rodina je proti dekriminalizácii drog, jeho predseda Boris Kollár však nesúhlasí s drakonickými trestami za držanie marihuany pre osobnú spotrebu. Chce, aby sa legislatíva upravila ešte v tomto volebnom období.

Opozičný Smer-SD považuje návrhy za zástupnú tému v snahe zakryť zlyhávania tejto vlády. Podľa hovorcu Jána Mažgúta sú ochotní sa rozprávať o prípadnom znížení trestov, podporu dekriminalizácie strana vylučuje. Aj predstaviteľ mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini je ochotný hovoriť o úprave a primeranosti trestov.