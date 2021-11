Prieskum Aliancie Fair-play: Časť samospráv na Slovensku stále ignoruje infozákon

BRATISLAVA - Časť samospráv na Slovensku stále ignoruje zákon o slobode informácií. Tvrdí to Aliancia Fair-play, poukazujúc na svoj prieskum zameraný na monitoring uplatňovania infozákona v samosprávach. V rámci neho sa 231 najväčších samospráv pýtala na to, koľkokrát za uplynulého 4,5 roka napadol prokurátor ich prijaté uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia (VZN).

"Napriek tomu, že sme sa zámerne zamerali na mestá a samosprávne kraje, ktoré sa nemôžu vyhovárať na nedostatok kapacít, až šestina z nich odignorovala žiadosť o informácie, odpovedala po zákonnej lehote alebo rovno odmietla poskytnúť odpoveď. Nedokážeme to vnímať inak, ako že transparentnosť ich zaťažuje," skonštatoval riaditeľ Aliancie Fair-play Peter Kunder.

Za alarmujúce pokladá to, že aj po 20 rokoch uplatňovania infozákona sa nachádzame v stave, keď základný nástroj na verejnú kontrolu zlyháva. Je to podľa neho o to závažnejšie, že základná inštitucionálna kontrola samospráv nestačí. Pripomína vlaňajšiu analýzu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorá ukázala, že súčasný systém vnútornej kontroly prostredníctvom hlavného kontrolóra pri viac ako dvoch tretinách obcí nie je dostatočný a obce "si obstarávajú pocit, že prostredie územnej samosprávy je v zmysle zákona pod kontrolou a drobnohľadom."

Zdroj: thinkstock.com

V prieskume sa Aliancia Fair-play zamerala aj na prokuratúru, teda ďalšiu zložku dohľadu. Z výsledkoch vyplynulo, že za 4,5 roka pri tretine samospráv nebol vydaný ani jeden protest prokurátora voči VZN alebo uzneseniu zastupiteľstva. "Získané dáta ukazujú, že počet intervencií prokurátorov je veľmi nízky, podotkol Kunder. Pri vyše 200 samosprávach v priebehu sledovaného obdobia totiž prokurátori podali len 356 protestov. Podľa Aliancie Fair-play to nezodpovedá stavu dodržiavania zákonov, ktorý zisťuje v samosprávach napríklad NKÚ pri svojich kontrolách. Prieskum tiež ukázal, že v 78 percentách prípadov samosprávy protestu prokurátora vyhoveli, v 18 percentách nie. V ostatných prípadoch bol protest späťvzatý, bolo mu čiastočne vyhovené alebo je "v riešení".

"Zaráža nás, že v 61 percentách prípadov, keď samosprávy protestu nevyhoveli, prokurátor následne nepodal správnu žalobu. V takom prípade prokurátor buď pochybil pri vydaní protestu, alebo netrvá na dôslednom vynucovaní zákonov. Ani jedna možnosť nie je víťazstvom," doplnil Kunder.