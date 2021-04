Matovič nevie zaručiť výhodnosť zmluvy o Sputniku V: Obchodné rokovania! Zmluvu však nevidel a nevie, čo je v nej

Igor Matovič na štvrtkovej tlačovej konferencii ohlásil, že vakcína Sputnik V prešla vo všetkých 14 testoch Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV). Nebol však spokojný s prístupom ŠÚKL a dodal, že ak by Štátny ústav pre kontrolu liečiv nespochybnil reputáciu vakcíny, mohli sme ňou začať "zajtra" očkovať. Počas tlačovej konferencie expremiér útočil na vedcov, riaditeľku ŠÚKL Zuzanu Baťovú, novinárov i prezidentku SR Zuzanu Čaputovú. Hlava štátu je podľa neho zaujatá a robí alibi Baťovej.

Expremiér "verí", že zmluva s Ruskom je výhodná

Igor Matovič sám priznal, že zmluvu o dodávkach vakcíny Sputnik V nečítal. Na našu otázku, či dokáže zaručiť, že zmluva neobsahuje ani jeden bod, ktorý by pre našu krajinu nevýhodný odpovedal vyhýbavo.

"Neviem vám to zaručiť, ale naozaj, naozaj, z hĺbky duše dúfam, že tam nič nevýhodné nie je," reagoval s úsmevom a dodal, že podľa informácií, ktoré má z ministerstva zdravotníctva, sme si vyrokovali nadštandardné ochranné podmienky. "Neviem, nekontroloval som," odvetil s tým, že jeho úlohou bolo dojednávanie, aby Rusi boli "ochotní do toho ísť".

Matovič si myslí, že konflikty nie sú jeho vina

Vláda konfliktov - práve tak by mnohí charakterizovali nielen vládu Igora Matoviča, ale aj aktuálnu vládu Edurada Hegera (OĽaNO). Podľa politológov je kameňom úrazu práve osoba expremiéra. Igor Matovič aktuálne poukazuje na prešľapy nielen šéfky ŠÚKL Zuzany Baťovej, ale aj jej manžela. Nejeden z občanov má však ešte v čerstvej pamäti jeho príspevky na sociálnej sieti, kde bližšie neurčeným osobám nadával do idiotov, ale vadil mu aj akýsi ratlík.

Konflikty mal Igor Matovič opakovane s Richardom Sulíkom, ktorému vynadal do idiotov v živom vysielaní rádia Express, ale aj prezidentkou Zuzanou Čaputovou, ktorej dodnes vyčíta, že nepodporila plošné testovanie, čo však nie je pravda. "Zároveň však žiadam ešte pred spustením testovania prehodnotiť podmienky zákazu vychádzania a netrestať následne ľudí, ktorí sa z objektívnych dôvodov na test nedostanú, alebo ktorí z iných dôvodov na test nemôžu prísť. Nemôžme pripustiť, aby státisíce občanov zostali pred testovaním v neistote," vyjadrila sa prezidentka na konci októbra minulého roku, kedy reagovala na pripravenosť operácie.

Je teda Igor Matovič nevinne v konflikte so Zuzanou Baťovou? "Ja som sa vám naozaj snažil dáť ten plastický obraz od začiatku," povedal Matovič s tým, že so Zuzanou Baťovou nič nemal. "Len som si dovolil dať printscreen konverzácie jej manžela, voči štátnej tajomníčke v súvislosti s vakcínou Sputnik V. Povedal jej : "Zalez tam, odkiaľ si vyliezla" Toto povedať žene? Fu! Prúser," reagoval Matovič s tým, že od toho momentu sa spustili veci a manžel pani Baťovej ho niekoľkokrát nazval psychopatickým hovnom. "Skúste mi nájsť, kde som ja zaútočil na pani Baťovú," reagoval s tým, že on na vedu neútočí, ale ju chráni. O čínsku vakcínu expremiér neprejavil záujem, pretože sa mu videla drahá. Zároveň argumentoval tým, že aktuálne aj Číňania deklarujú, že má nižšie účinky a chcú ju kombinovať s ďalšími vakcínami.

Prečo Matovič obišiel diplomatov a vymedzil sa voči agresii?

V momente, kedy sa ruské vosjká zgrupujú na hraniciach s Ukrajinou, je podľa odborníkov na zahraničnú politiku nevyhnutné, aby sme boli v postoji voči Ukrajine jednotný. "Nie nevymedzil. Klamal by som vám. Jednoduché by bolo povedať vám, že sme riešili aj všetky svetové konflikty na tom stretnutí. Neriešili sme to, čisto to bolo rokovanie o vakcíne," vyjadril sa minister financií na margo návštevy Moskvy.

Na oboch stretnutiach, ktoré expremiér a aktuálny minister financií Igor Matovič absolvoval koncom minulého týždňa nechcel diplomatov. Prečo? "V Moskve som to považoval čisto za obchodné rokovanie," poznamenal s tým, že na veľvyslanectve bol, ale náš veľvyslanec sa rokovania nezúčastnil.

V Budapešti sa Igor Matovič snažil maximalizovať úspech a preto na rokovaniach nechcel nášho dlhoročného akriérneho diplomata Pavla Hamžíka. "Bohužiaľ, pán minister Korčok nemali úplne kóšer vyjadrenia voči Maďarom žijúcim na Slovensku alebo Maďarskej republike, čo v Budapešti veľmi citlivo vnímali," poznamenal s tým, že pán veľvyslanec priamo zastupuje rezort diplomacie. "Snažili sme sa maximalizovať úspech a napriek tomu, že pani Baťovej sa to nepodarilo, nám sa podarilo dohodnúť OMC laboratórium," uzavrel odpoveď pre Topky.sk.

Útoky pokračovali aj dnes

Bohužiaľ, účty si Igor Matovič potreboval vybavovať aj dnes. "Včera definitívne SPUTNIK V uspel na jednotku aj v poslednom zo 14 testov," začal na svojom súkromnom profile na sociálnej sieti. Hneď po úvode zdôraznil, že šéfka ŠÚKL veľmi dobre vedela, že sa testovanie v SAV nezadržateľne blíži k tomuto výsledku. "A preto zverejnila preventívne minulý štvrtok správu, ktorou chcela úmyseľne diskreditovať vakcínu, ktorú jej dočasne zverený ŠUKL mal posúdiť," pokračoval v príspevku.

Baťová podľa neho všetko pokazila jednou vetou. "V správe uviedla kľúčovú vetu, ktorou dosiahla svoje - spochybniť z pozície najvyššej štátnej liekovej autority Sputnik V pred celým svetom a odradiť ľudí aj na Slovensku od očkovania touto vakcínou. Navyše - urobila to úmyseľne presne 10 minút pred tým, ako mi začalo rokovanie v Moskve, o ktorom vedela, že chcem na ňom zachrániť dodávky Sputnika na Slovensko," pokračoval ďalej citáciou šéfky Štátneho ústavu na kontrolu liečiv:

“Podľa publikovaných správ by sa Sputnik V mal používať približne v 40 krajinách sveta, ale tieto vakcíny spája len názov.” Matovič uviedol, že je to veta, za ktorú by sa nehanbil ani známy minister propagandy. "Veta, ktorou pani B urobila nekonečnú hanbu slovenskej vede vo svete.... lenže my sme na Slovensku. A tak miesto toho, aby pani prezidentka a spol. odsúdili takéto nemiestne a škodlivé politikárčenie šéfky ŠUKL, zlý som ja, lebo som na politikárčenie upozornil. O čo ide týmto ľuďom? O zdravie ľudí? V žiadnom prípade nie. Smutné," uzavrel svoj ďalší status.