Najnovší PRIESKUM: Pellegrini prvýkrát predbehol Matoviča! Liberáli intenzívne rastú

V prieskume vedie nový Pellegriniho subjekt Hlas-SD

Zdroj: Topky/Vlado Anjel, TASR/ Martin Baumann

BRATISLAVA - Ak by sa voľby konali dnes, s náskokom by ich vyhral nový politický subjekt Petra Pellegriniho Hlas-SD. Vyplýva to z posledného prieskumu agentúry AKO, ktorá ho organizovala v priebehu októbra.