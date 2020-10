Je tu ďalší PRIESKUM: Veľký povolebný pád OĽaNO, Matoviča už predbehol Pellegrini

Pellegrini už predbehol Matoviča v ďalšom prieskume.

BRATISLAVA - Ak by sa voľby konali počas októbra, zvíťazila by v nich nová strana Petra Pellegriniho Hlas-SD, za ktorou by nasledovalo vládne OĽaNO. Vyplýva to z najnovšieho a už druhého októbrového prieskumu politických strán. Tentokrát ale pochádza z agentúry Polis.