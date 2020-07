Prvý PRIESKUM po 100 dňoch novej vlády: Vládne strany po kauzách padli! Prvé čísla Fico vs. Pellegrini

BRATISLAVA - Nová vláda má za sebou 100 dní. Agentúra AKO zverejnila prieskum, v ktorom už figurovala aj strana Hlas-SD, ktorú založil Peter Pellegrini a ďalší odídenci zo Smeru. Ich strana sa umiestnila na druhom mieste. Víťazom volieb by bol opäť Igor Matovič. Strana Smer by skončila tretia. Vládne strany však po kauzách padli.

Prieskum sa uskutočnil od 7. do 17. júla a teda zachytil kauzu diplomových prác Borisa Kollára aj Branislava Gröhlinga. Kauzu diplomovej práce Igora Matoviča zber zachytil len v priebehu posledných 2 dní jeho trvania. Prvé miesto obhájilo súčasne najsilnejšie vládne hnutie OĽaNO so ziskom 23,5 percenta. Smer však má jasného konkurenta. Ľudia by pred ním uprednostnili novú stranu Petra Pellegriniho Hlas-SD.

Pellegrini predbehol Fica

Hnutie OĽaNO by získalo 23,5 percenta. Na druhom mieste skončila strana Hlas so ziskom 16,7 percenta. Preferencie pre Pellegriniho stranu boli merané pod značkou Hlas, meno bývalého premiéra sa respondentom nečítalo a do prieskumu ju zaradili po oficiálnom zverejnení jej názvu. Na treťom mieste so ziskom 10,7 percenta.

Zdroj: ako

Do parlamentu by sa dostalo aj strana Sloboda a solidarita so ziskom niečo vyše deviatich percent. Poslednými troma stranami, ktoré by prekročili potrebnú päťpercentnú hranicu, sú strany ĽSNS (7,9 %), Sme rodina (6,4 %) a v súčasnosti mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko (5,2 %).

Za ľudí by sa do parlamentu nedostali

Jedinou koaličnou stranou, ktorá by sa do parlamentu nedostala, je strana Za ľudí so ziskom štyri percenta. Neprešlo by ani KDH (3 %). Spolu by získalo len 2,2 %. Nepolepšíl si ani Most či SNS. Agentúra AKO uskutočnila prieskum volebných preferencií formou telefonického dopytovania (CATI). Výberovú vzorku tvorilo 1000 respondentov.

Vzorka bola reprezentatívna voči populácii SR z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, národnosti, kraja. Prieskum nemal zadávateľa, bol realizovaný na náklady agentúry AKO. Otázka znela: „Skúste si predstaviť, že by sa najbližší víkend konali voľby do NR SR. Išli by ste voliť? A ktorej politickej strane by ste dali Váš hlas? Prečítam vám v náhodnom poradí zoznam všetkých kandidujúcich strán.“