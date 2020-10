Kotlebovec v parlamene šokoval! Názorový rozchod so zvyškom ĽSNS kvôli KORONAVÍRUSu

Išlo o poslanca ĽSNS Miroslava Urbana, ktorý faktickou poznámkou reagoval na bývalého klubového kolegu Štefana Kuffu. Ten sa v pléne sťažoval, že dochádza k neslobode veriacich, ktorí nemôžu v dôsledku opatrení navštevovať sväté omše. "My tuna povyšujeme nejakých úradníkov, teda Úrad verejného zdravotníctva, ktorí budú nadvládou nad parlamentom? Je oveľa menšia pravdepodobnosť, že sa možno pomýli 150, než nejakých 15-20-35 ľudí, ktorí dnes o týchto veciach rozhodujú,“ hovoril Kuffa v pléne.

Nemohol to počúvať

Urban to však už podľa vlastných slov nemohol počúvať. „Ja si myslím, že rozprávať o Covide by sme nemali. Mali by sme to prenechať epidemiológom, ktorí s tým majú skúsenosti, a nie facebookovým nejakým maníkom. Viete, doprial by som ľuďom, aby nepočúvali naozaj politikov, ani ich rady, nech si to naštudujú od skutočných odborníkov," povedal rázne poslanec Urban.

Ako lekár hovoril z vlastnej skúsenosti

Urban sa pred pôsobením v politike a aj počas neho angažuje ako primár Ružomberskej vojenskej nemocnice. Ten navyše prišiel na rokovanie po celodňovej službe, počas ktorej mu skonal pacient trpiaci na Covid-pneumóniu.

Pacientov s chrípkou som zomierať nevidel, pri Covide to už nie je bohviečo, tvrdí Urbán

„Viete, doprial by som ľuďom, aby naozaj nepočúvali politikov a ich rady. Nech si to naštudujú od skutočných odborníkov. Ja za 20 rokov praxe som nevidel zomrieť pacienta na chrípku, ale na koronavírus som tých pacientov zomierať videl a nie je to teda bohviečo. Vieme, že tá liečba nie je nejaká extra, ale nemáme toho veľmi na výber. Akurát redemsivir plus nejaké imunomodulancie a možno antibiotiká,“ začal ofenzívne Urban.

„Takže ja by som vám to doprial, aby ste videli, akí tí pacienti sú, aké máme možnosti, aký je ten zdravotný systém a potom by ste možno boli troška obozretnejší. Musím to povedať, lebo ak by som mlčal, tak to moje mlčanie by sa rovnalo zrade a ja nemôžem ako lekár pristúpiť na takýmto rôznym fámam. To naozaj, už to nemôžem počúvať," prekvapil vo faktickej Urban, ktorý s týmto vyjadrením išiel fo poriadneho protipólu názorov ĽSNS. Po jeho faktickej poznámke mu zatlieskali prítomní poslanci.

V kontraste s väčšinovým názorom ĽSNS

Na Urbanovom vyjadrení je šokujúce najmä to, že jeho stranícky šéf Marian Kotleba sám čelí kritike za nesprávne nosenie rúška, pričom ho v jednej z televíznych debát vôbec nemal. Jeho videá na sociálnej sieti ho dokonca postavili do polohy, kde zľahčoval ohrozenie pri súčasnej pandemickej situácii. Iné to nie je ani pri spolustraníkoch ako napríklad Milan Mazurek, ktorý odmieta nosiť "handru" kvôli ktorej by mal podľa vlastných slov "dýchať vlastné a škodlivé CO2".