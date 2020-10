Tretí PRIESKUM v rade: Hlas opäť poráža OĽaNO aj v ďalšom zbere dát, SaSka stále tretia!

BRATISLAVA - Voľby do Národnej rady (NR) SR by v októbri vyhrala strana Hlas - sociálna demokracia so ziskom 18,7 percenta hlasov. V prieskume preferencií volebných strán nasleduje vládne OĽANO (15,1) a strana SaS (10,7). Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza.

Ďalšou v poradí podľa preferencií by bola opozičná strana Smer-SD s 10,5 percenta. Nasleduje ĽSNS so ziskom 9,8 percenta a Sme rodina so 7,3 percenta. Do parlamentu by sa dostali aj PS (5,4) a KDH (5,2). Potrebných päť percent na postup do parlamentu by nezískala súčasná koaličná strana Za ľudí.

Zdroj: reprofoto tvnoviny.sk

Podľa prieskumu by mala len 4,8 percenta. Súčasná vládna koalícia by tak vládu nezostavila. Nasledujú mimoparlamentné strany SMK (3,2), Most-Híd (2,4), Dobrá voľba (2,1), SNS (2,1) a Vlasť (1,6). Prieskum agentúra vykonala na vzorke 1014 respondentov v období od 7. 10. do 15. 10.