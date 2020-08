KORONAVÍRUS a cestovanie: Letisko v Bratislave vybavilo v júli len 5 % obvyklého počtu cestujúcich

BRATISLAVA - V júli vybavilo Letisko M. R. Štefánika 16.604 cestujúcich. Je to len 5 % obvyklého počtu cestujúcich v júli z predchádzajúcich rokov. Informovala o tom hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková s tým, že vlani v júli vybavilo letisko na prílete a odlete vyše 331.000 cestujúcich.

Letisko tento rok dosiahlo 309.283 cestujúcich spolu za prvých sedem mesiacov roka. Je to takmer o milión menej ako v rovnakom období vlani, keď bolo zaznamenaných na letisku už 1,275 milióna cestujúcich. "V mesiaci júl sme vybavili 16.604 cestujúcich a 1667 ton leteckého nákladu. Vykonaných bolo 1648 letov," spresnil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Jozef Pojedinec.

Priemerne tak na letisku vybavili 535 cestujúcich za deň, pričom 80 % cestujúcich bolo vybavených na pravidelných linkách. Najviac cestujúcich prepravil z Bratislavy a do nej dopravca Ryanair. V júli bolo možné letieť pravidelnými linkami z Bratislavy do 15 obnovených destinácií, pričom najviac cestujúcich smerovalo do Dublinu, Londýna a Sofie, na Malorku a Pafos na Cypre.

"Za mimoriadne pozitívne v súčasnej zložitej situácii možno označiť odhodlanie, s ktorým slovenská letecká spoločnosť Air Explore v rekordne krátkom čase uviedla do prevádzky pravidelnú sezónnu linku z Bratislavy do Splitu. Linka premáva od polovice júla každú stredu a nedeľu a rozšírila ponuku dovolenkových destinácií v rámci Európy," dodal Pojedinec.

V júli boli vypravené aj prvé dovolenkové charterové lety cestovných kancelárií, smerovali na Rodos a do Larnaky. Stále sú však zakázané prílety z Ukrajiny, Ruska či Turecka, odkiaľ vlani prilietalo do Bratislavy najviac cestujúcich po letoch z Veľkej Británie. "Koronakríza najmenej ovplyvnila súkromné a obchodné lety všeobecného letectva. V mesiaci júl sme ich obslúžili približne rovnaký počet ako v minulom roku," uzavrel Pojedinec.