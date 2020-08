KORONAVÍRUS Vláda pripravila plán na druhú vlnu: Zbystriť by mali hlavne rodičia a návrat k známym fázam

Na pôde ministerstva zdravotníctva včera zasadala pandemická komisia vlády Slovenskej republiky pod vedením ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Tá prijala pandemický plán Slovenskej republiky. Cieľom tohto dokumentu je zabezpečenie pripravenosti Slovenska na pandémiu akútnych respiračných ochorení, eliminácia zdravotnej a ekonomickej záťaže obyvateľstva, chodu hospodárstva, verejného života, stanovenie úloh orgánov štátnej správy, samosprávy a odborných orgánov, ktoré riadia, zabezpečujú a plnia činnosti v spojitosti so zabezpečovaním ochrany verejného zdravia. Vláda chce podľa tohto plánu rozhodovať o najbližších krokoch v prípade druhej vlny.

VIDEO Na tlačovom brífingu vystúpil aj hlavný hygienik Ján Mikas:

Krajčí už potvrdil druhú vlnu u nás

Minister zdravotníctva prestal chodiť okolo horúcej kaše a povedal narovinu, že naša krajina už čelí ďalšej vlne nákazy. „Máme tu druhú vlnu pandémie nového koronavírusu. Som veľmi rád, že nastal výrazný posun, máme plne funkčnú pandemickú komisiu, ktorá dnes schválila dôležitý dokument, ktorý nastavil jasné pravidlá fungovania, nielen pri COVID-19, ale pri každej vážnej pandémii akútnych respiračných ochorení,“ hovoril včera na brífingu minister Krajčí.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Návrat k fázam

Aktuálne sa v zmysle pandemického plánu Slovensko nachádza v 1. fáze, kedy ministerstvo zdravotníctva pripravuje opatrenia na vykonanie reprofilizácie lôžkového fondu v určených subjektoch hospodárskej mobilizácie.

V prípade 2. fázy by podľa pandemického plánu nastalo ďalšie zhoršenie epidemiologickej situácie a ďalší nárast infikovaných osôb. Naplnenosť lôžkového fondu infekčných kliník a oddelení je viac ako 50% a vznikajú ohniská nákazy. Minister zdravotníctva v tejto fáze vydá príkaz na vykonanie reprofilizácie lôžkového fondu subjektom hospodárskej mobilizácie, ktorí disponujú infekčnými klinikami a oddeleniami.

V prípade 3. fázy by Slovensko opätovne vyhlásilo núdzový stav. Išlo by o ďalšie zhoršenie epidemiologickej situácie a ďalší nárast počtu infikovaných osôb. Naplnenosť lôžkového fondu infekčných kliník a oddelení je viac ako 75%, vznikajú ohniská nákazy, ktoré príslušné okresné úrady na návrh regionálnych úradov verejného zdravotníctva uzatvárajú do karantény. Cieľom je spomaliť prenos a zabrániť kolapsu zdravotníctva. Reprofilizácia by platila aj pre ďalšie nemocnice, ktoré by boli príkazom ministra zdravotníctva určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie.

V pandemickom pláne je zadefinovaná aj 4. fáza – v nej ide o postupný návrat do tzv. medzipandemického obdobia. „Inštitút zdravotníckych analýz ministerstva zdravotníctva vyšpecifikoval 14 indikátorov v troch kategóriách, na základe toho sa opatrenia v danom kraji presunú zo zelenej do oranžovej farby až po čiernu. Tieto údaje budú poskytnuté regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktoré rozhodnú tom, čo ďalej robiť,“ povedal minister zdravotníctva.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Situácia po letných prázdninách a návrate do školy

Ministerstvo sa už v týchto dňoch zaoberá aj tým, čo bude nasledovať po návrate detí do škôl v septembri. Pohrávajú sa aj s myšlienkou čestných prehlásení. „V prípade, že dieťa nebolo za posledných 14 dní v zahraničí , bude stačiť čestné prehlásenie rodiča a môže ísť do školy. Zároveň neodporúčame, aby sa cestovalo teraz pred začiatkom školského roka s deťmi do zahraničia. Slovensko je na tom stále dobre v porovnaní s okolitými krajinami, to si treba neustále pripomínať,“ prízvukoval Krajčí. V opačnom prípade teda dieťa nebude môcť nastúpiť do školy . Možnosťou ako sa vyhnúť karanténe v domácom prostredí, bude testovanie dieťaťa na COVID-19, ktoré ale nebude bezplatné.

Čestné prehlásenia sa pozdávajú aj Gröhlingovi

Nový pandémický plán ráta aj s hranicou, kedy sa rozhodne o uzavretí škôl. V marci sa školy uzavreli prakticky na tri mesiace, čo spôsobilo, že išlo o najdlhšiu uzávierku škôl v moderných dejinách Slovenska. V kontexte spomínaných čestných prehlásení sa už kladne k tomuto návrhu vyjadril aj minister školstva Branislav Gröhling, ktorý to potvrdil na dnešnom zasadaní vlády.

VIDEO Gröhling si vie predstaviť alternatívu čestných prehlásení od rodičov detí

Epidémie v septembri sú časté

Podľa komisie sú epidémie v septembri bežné. „Vždy v septembri máme nejaké epidémie, môže sa stať, že síce sa zíde tá istá trieda, ale akoby nový kolektív, ako vieme, skoro po polroku sa deti zídu, veľmi rýchlo sa to môže šíriť, je tu riziko prenosu na staršie skupiny obyvateľstva a osoby, ktoré majú nejakú závažnú diagnózu,“ priznala epidemiologička Henrieta Hudečková.

Pandemická komisia zároveň navrhuje zvolať epidemiologické konzílium, ktoré bude jej poradným orgánom. Toto konzílium okrem iného zváži aj prehodnotenie zoznamu rizikových krajín a regiónov. „Slovensko zaznamenáva desiatky ochorení denne, počítali sme s takýmto scenárom, dokonca sme očakávali ešte horší. Môžeme povedať, že ďalšie prípady vznikajú importovaním, v súčasnosti situácia nie je alarmujúca, regionálni hygienici zachytávajú tieto prípady, je to mravenčia práca, ak chceme zachytiť túto druhú vlnu včas,“ povedal hlavný hygienik Ján Mikas.

Kto je v komisii

Členmi už skôr spomínanej pandemickej komisie minister vnútra, minister obrany, minister dopravy a výstavby, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, minister financií, minister hospodárstva, minister práce, sociálnych vecí a rodiny, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, minister školstva, vedy, výskumu a športu, minister kultúry, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR, predseda Bratislavského, Banskobystrického samosprávneho, Trnavského, Nitrianskeho, Trenčianskeho, Košického, Prešovského a Žilinského samosprávneho kraja, generálni riaditelia zdravotných poisťovní, hlavný hygienik SR, hlavný odborník pre epidemiológiu, hlavný odborník pre infektológiu a tropickú medicínu, predseda Slovenskej akadémie vied, generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra, ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, riaditeľ komunikačného odboru ministerstva zdravotníctva, riaditeľ odboru krízového manažmentu ministerstva zdravotníctva, ktorý je súčasne tajomníkom komisie.