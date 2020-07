ONLINE Matoviča to v pléne prestalo baviť: EXKLUZÍVNE FOTO Odchod domov do Trnavy!

Matovič dnes čelí pokusu o odvolanie z funkcie predsedu vlády už od 11:00

premiér sa uprostred dlhej a emotívnej reči v pléne priznal k tomu, že rodinu necháva bývať v neskolaudovanom dome a teda pácha trestný čin, robí tak preto, lebo ich ako premiér nechcel nechať bývať v činžiaku

v rozprave chce vystúpiť 20 poslancov a aj členovia vlády

Boris Kollár potvrdil, že rokovanie bude pokračovať aj po 19:00

Matovič z rokovania po siedmej hodine večer náhle odišiel domov, kde sme ho pristihli

20:24 EXKLUZÍVNE Napriek tomu, že v pléne ešte stále prebieha rozprava k odvolávaniu premiéra Igora Matoviča, Topkám sa podarilo zistiť, kde sa už vyše hodiny nachádza sám predseda vlády. Ten sa totiž rozhodol odísť z pléna a namieril si to domov - do Trnavy.

Matovič asi o pol ôsmej večer prišiel vo vládnej limuzíne a za sprievodu ochrankárov sa vrátil priamo do domu, ktorý dnes už v súvislosti so svojou osobou spomínal. Priznal, že v ňom nechal bývať svoju rodinu napriek tomu, že ešte nie je skolaudovaný. Plénum parlamentu o jeho odvolávaní tak diskutuje bez neho.

19:49 Matovič sa už od konca výstupu Milana Krajniaka nenachádza v rokovacej sále.

19:43 Minister vnútra Roman Mikulec sa pozastavuje nad tým akú 'drzosť' má súčasná opozícia kritizovať kroky súčasnej vlády. Pripomína aj dnešné súdne konanie v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka.

19:22 V pléne rečnil miniter obrany Jaroslav Naď. "Tie vaše zdôvodnenia na zvolanie tejto schôdze som rozdrvil, ani som sa nemusel veľmi snažiť," konštatuje Naď.

18:38 Minister financií Eduard Heger v pléne hovorí, že opozícia odvoláva vládu po 4 mesiacoch. Odôvodnenia sú podľa neho klamstvami.

18:07 Krajniak je ďalším členom vlády, ktorý v pléne využíva vizuálne pomôcky. "Tu je vaších 70 centov, ktorými ste prispievali na každého občana verzus našich 114 eur na občana, ktoré sme my vyplatili za 4 mesiace," hovorí Krajniak.

18:02 V pléne vystupuje minister práce zo Sme rodina Milan Krajniak, ktorý kritizuje členov novej strany Hlas-SD. "Ja mám pocit, že tu má niekto problém s integritou, ale nie sme to my," odkazuje pellegriniovcom Krajniak.

17:58 "Zvolaním tejto schôdze zo strany opozície nadobudlo farizejstvo v slovenskej politike nový rozmer. Dotklo sa totižto nebotyčných výšin," povedal poslanec Juraj Gyimesi z OĽaNO s tým, že nespochybňuje právo opozície zvolávať mimoriadnu schôdzu. Podľa vlastných slov spochybňuje len morálne právo navrhovateľov. Dôvody uvedené v návrhu označil za vágne. "Keď to porovnám s tým, za čo sa odvolávali členovia vašich vlád, tak toto je zrnko v piesku," uviedol. (tasr)

17:07 Prvá daňová škoda, ktorú Matovič podľa Fica spáchal, mala výšku 70-tisíc eur v súvislosti s rozobratým písacím strojom. Fico hovorí aj o kauze najazdených kilometrov Škody Fabia, ktoré mala prejazdiť matka Igora Matoviča.

17:03 "Po tom, čo predviedol dnes Matovič na pôde NR SR mám povinnosť povedať niekoľko slov. Chcem zopakovať to, čo bolo na našom sneme, mojou úlohou bude okrem iného chrániť členov strany Smer-SD, nemôžeme dopustiť, aby niekto ako on obviňoval členov našej strany," povedal Fico s tým, že má čistý štít, pretože žiadny problém s diplomovou prácou nemá.

17:00 Tlačová konferencia Smeru:

16:59 Matovič už za rečníckym pultom nesedí.

16:51 Peter Pellegrini po vystúpení v rozprave tiež zverejnil svoj vlastný status, kde odkazuje na svoj prejav z pléna. "Zlodej a plagiátor nemôže byť predsedom vlády a reprezentantom ľudí na Slovensku," odkazuje Pellegrini.

16:50 V rozprave už vystupuje Juraj Blanár zo Smeru.

16:42 Opozičný Smer avizoval tlačovú konferenciu na 17:00.

16:21 Matovič po prejave Petra Pellegriniho na svojom mobile pod lavicou napísal ďalší status.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

16:18 "Viem, že bolo povedané, že premiér bude sedieť počas rozpravy v pléne, no poviem vám, že mať takého zlého človeka za chrbtom je veľmi nepríjemné," skončil ostrým spôsobom Pellegrini svoj výstup.

16:16 "Táto vláda je ekonomickou pohromou, čo hovorím aj na základe blížiacej sa hospodárskej krízy," povedal expremiér a podpredseda parlamentu Pellegrini.

16:14 "Matovič je falošnou zmenou, a to je najväčšia krádež pre jeho voličov," pokračuje v kritike Pellegrini. Podľa neho môže jeho zotrvanie vo funkcii napáchať viaceré hospodárske a zahraničnopolitické škody.

16:09 Matovičovi Pellegrini tiež pripomína to, že seniorom jeho vláda zobrala stovky eur z trinásteho dôchodku napriek tomu, že v ôsmom bode ich programu hovorili o tom, že ľuďom nebudú brať sociálne istoty.

16:07 Pred rečnícky pult prišiel Peter Pellegrini. "Klamstvo je jeho pracovnou metódou a nezmenia to žiadne jeho cirkusové kúsky s detektorom lži," hovorí líder nového Hlasu-SD. Matovič počúva Pellegriniho a pritom narába s mobilným telefónom.

15:49 Grendel Blanárov návrh na odvolanie premiéra označil za slabo vyluhovaný čaj, ktorý za rečniacim pultom aj teatrálne luhoval.

15:42 Nasledujúci poslanec v rozprave je Gábor Grendel z OĽaNO.

15:40 Blanár protestuje, že Matovič neprezentoval stanovisko vlády. "Ja som žiadne stanovisko vlády nepočul," kritizuje Blanár. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga ho okamžite schladil s tým, že premiér môže povedať to, čo uzná za vhodné.

15:37 Do rozpravy sa prihlásilo 20 poslancov vrátane viacerých vládnych ministrov.

15:36 Matovič skončil svoj dlhý prejav. Dodal, že v prípade jeho odvolania si pôjde žiť svoj súkromný život bez titulu mimo politiky. Zožal dlhý potlesk, koaliční poslanci vstávajú z lavíc.

15:32 Premiér vzápätí a prekvapujúco prešiel na inú tému. "Nasťahoval som moju rodinu do domu, ktorý ešte nie je skolaudovaný. Nech sa páči. Možno z toho bude ďalšia kauza," prišiel s nečakaným priznaním počas rozpravy premiér. Dodal, že má kvôli tomu výčitky svedomia, porušuje aj zákon, ale nechcel, aby jeho rodina naďalej bývala v činžiaku.

15:27 Premiér si stojí za tým, že v Bruseli vyrokovali najlepšiu možnú dohodu pre Slovensko. Odkazuje sa aj na zníženie spolufinancovania na 15 percent.

15:14 "Keď tvrdíte, že som niekedy povedal o pendleroch, že sú štekajúce psy, tak bohapusto klamete," pokračuje Matovič smerom k opozícii.

15:03 Premiér Matovič v pléne obvinil Smer z toho, že v minulosti zneužívali skrátené legislatívne konanie. "Neboli sme to vy, ale vy ste zneužívali tieto procesy. Ak vám to prekážalo v našom prípade, z akého dôvodu ste za nich hlasovali?" pýtal sa Matovič v pléne na margo zákonov po príchode pandémie.

14:45 Matovič v emotívnom prejave plynule prešiel na tému plagiátorstva jeho záverečnej práce. Opakuje len slová o tom, ktoré už padli včera na tlačovej konferencii. "Vy ste si možno pekne zaplatili záverečnú prácu, máte v nej všetko pekne odcitované. Ja nie, ja som nič neskrýval," pokračuje šéf OĽaNO a rovnako po vzore včerajšej tlačovky predčíta nahlas svoj status o priznaní aj poslancom národnej rady.

14:30 Premiér Igor Matovič Pellegrinimu odkázal, že jeho nová strana Hlas-SD sa 'priskoro odhalila', keďže je podľa neho evidentné, že spolupracujú so Smerom.

14:27 "Váš generálny prokurátor zastrašoval cez printové médium tohto korunného svedka," pokračuje predseda vlády.

14:23 Matovič hovorí o svojej skúsenosti s generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom. "Ja som im povedal, že mám informáciu o človeku, ktorý chce svedčiť o korupcii, ale chce zabezpečiť beztrestnosť a bezpečnosť, pretože má strach o svoje zdravie. Vy by ste si tohto korunného svedka usmažili na plamienku na panvičke," tvrdí premiér s tým, že išlo o úplatok 4 miliónov eur. Tieto peniaze podľa jeho slov mali končiť v špičkách Mostu-Híd a Smeru.

14:20 "Naša životná úloha je, aby ste sa za žiadnu cenu nedostali k tým peniazom, ktoré k nám teraz prišli, pretože by ste ich ihneď rozkradli," pokračuje v kritike Matovič.

14:16 Líder OĽaNO aj v pléne opäť hovorí o tom, že o Ficovi sa v Bruseli hovorí len kontexte mladých dievčat a alkohole. "Chceli ste zakryť obrovskú hanbu prepitého Roberta Fica, ktorú nemal v hlave nič iné len alkohol a mladé dievčatá," zdôrazňuje Matovič.

14:12 Premiér spomína aj nepriamo Kajetána Kičuru, ktorý mal 'nafutrované' zlaté tehličky v trezore. Nasleduje veľký potlesk koaličných poslancov. Pripomenul poslancom aj slová Roberta Fica o 13 dôchodkoch, ktoré zaviedol len kvôli volebnému zisku, inak by 'Smeru hrozilo len 12 percent vo voľbách'. "My sme tým vašim voličom tie trináste dôchodky dali," kričí Matovič pri pultíku. Ozývajú sa odmietavé hlasy z lavíc opozičného Smeru.

14:09 Matovič v pléne obviňuje opozičných politikov z toho, že za minulé volebné sa dopustili viacerých zlodejín. Podľa neho je napríklad Richard Raši 'zlodejisko', ktorý rozkradol zdravotníctvo. "Pre neho bol dôležitý biznis aj s nebohým pánom Paškom. Potom sa išiel tváriť za ministra zdravotníctva. Nehanbíte sa páni? Vy idete moralizovať po 12 rokoch rozkrádačky?" pýta sa Matovič.

14:05 O stanovisko požiadal predseda vlády Igor Matovič. "Dovolím si dať rúško, ak vidím ľuďom do tváre mám taký autentickejší pocit, ako keď máte rúško," začína Matovič v pléne s tým, že z jeho strany pôjde improvizáciu. Zopakoval stanovisko, že išlo o veľmi slabé zdôvodnenie odvolávania.

14:02 Boris Kollár pokračuje v schôdzi. Návrh o odvolaní bol predložený na všetky tomu podliehajúce výbory. Všetky výbory s výnimkou výboru NR SR pre ľudské práva národnostné väčšiny neprijali. Výbor pre ľudské práva totiž nebol uznášaniaschopný.

13:41 "Pri všetkých debatách (V Bruseli, pozn. red.) som hovoril po anglicky. Väčšina premierov išlo vo svojom jazyku. Bolo tam veľa tlmočníkov. Fico je pre mňa politická mŕtvola," odkázal predsedovi Smeru Matovič pred rozpravou.

13:39 Podľa Matoviča išlo o najslabšie zdôvodnenie odvolávania premiéra v histórii. Povedal to novinárom ku koncu obednej pauzy pred rozpravou.

12:00 Blanár skončil svoj prejav. Kollár zvolal obednú prestávku do 14:00.

11:43 "Toto tu ešte nebolo, aby niekto kto je vinný z niečoho, obviňoval z vlastnej chyby médiá," reční Blanár za pultom s tým, že včera si tlačovú konferenciu premiéra k diplomovke pozrel s 'utrpením'.

11:37 V pléne sa hovorí aj o postupe Matoviča počas začiatku pandémie v marci. Na pretrase sú aj nezakúpené rýchlotesty, ktoré premiér spočiatku kritizoval ako zbytočné.

11:33 Opozičný poslanec Blanár spomína aj Matovičove protesty. "Kde je teraz ten Matovič, ktorého sme poznali predtým?" pýta sa v pléne Blanár.

11:26 Blanár pokračuje s tým, že diplomová práca nie je jediný dôvodom na odvolávanie Matoviča. "Je to aj jeho nekompetentnosť vo svojej funkcii, spackáný bruselský summit a to, že Slovenská republika prišla o stovky miliónov eur," povedal Blanár, pričom počas tohto príhovoru zaznel v rokovacej sále početný výsmech.

11:21 Navrhovateľ Juraj Blanár zo Smeru hovorí, že schôdza začala pomerne rozpačito, tak ako aj súčasná vláda.

11:18 Rokovať sa bude aj po 19tej hodine večernej. Návrh predsedu parlamentu Borisa Kollára podporila väčšina poslancov. Obedná prestávka bude prebiehať od 12:00 do 14:00.

11:17 Predseda parlamentu Boris Kollár dôrazne požiadal poslancov ĽSNS, že kvôli narastajúcim prípadom na ochorenie Covid-19 by si mali nasadiť rúška a používať dezinfekciu.

11:16 Prítomných je 124 poslancov, parlament je uznášaniaschopný.

11:11 Poslanci za opozičný Smer na tlačovej konferencií okrem iného hovorili aj to, že Igor Matovič vo svojej funkcii robí Slovensku hanbu.

10:55 Reakcie opozičnej strany Smer-SD:

10:47 Peter Pčolinský hovorí, že schôdza bude podľa jeho odhadu pokračovať aj do večerných hodín.

10:46 Michal Šipoš tvrdí, že ich kroky opustiť sálu súvisia s tým, že opoziční poslanci neboli v práci, vtedy, kedy mali byť. "Preto sme sa im takto symbolicky rozhodli ukázať, ako sa oni správali v minulosti, keď boli v koalícii. Schôdzu o jedenástej riadne otvoríme," hovorí predseda klubu OĽaNO Michal Šipoš.

10:45 Tlačový brífing lídrov koaličných klubov:

10:40 V priebehu nasledujúcich minút by mal mať tlačový brífing klub Smeru.

10:33 Podpredseda parlamentu Peter Pellegrini si myslí, že blokovanie schôdze zo strany koalície je smiešne. "Je to v rozpore s tým, čo hovorili včera, že nebudú blokovať schôdzu. Ale dobre, ak majú hodinku čas, aby si tu mohli niekde popíjať kávu a vláda nemá čo na robote...," skonštatoval líder vznikajúceho Hlasu-SD Pellegrini.

10:25 Minister obrany Jaroslav Naď ešte pred otvorením schôdze deklaroval, že OĽaNO nebude robiť obštrukcie, hoci poslanci OĽaNO odišli zo sály.

10:14 Národná rada nie je uznášaniaschopná, v sále sa nachádzalo len 63 poslancov. Otvorenie schôdze sa posúva o hodinu.

10:13 Schôdza začala štátnou hymnou. V pléne sa nachádzajú aj ministri spolu s premiérom.

10:07 Poslanecký klub OĽaNO odišiel z rokovacej sály.

10:00 Schôdza sa o chvíľu začne.

9:52 Na odvolávanie sa premier Matovič podľa všetkého teší. "Bude nado mnou vynesený ortieľ, či taký alebo onaký, som s tým vyrovnaný. Na zasadnutí vlády budem vyzývať všetkých, aby povedali poslancom svojich strán, aby hlasovali o mojom odvolaní slobodne," povedal premiér Matovič. (tasr)

Emotívna tlačovka

Premiér Igor Matovič sa včera krátko pred piatou hodinou večer postavil pred novinárov, kde vysvetľoval dianie okolo tejto kauzy za posledné dni, kým bol v Bruseli. Stojí si za tým, že nie je plagiátor, pretože žil vraj v tom, že jeho práca je v poriadku.

Voľné ruky pri hlasovaní

Matovič navyše deklaroval, že ak ho poslanci na dnešnej mimoriadnej schôdzi odvolajú, odíde z funkcie predsedu hnutia a z politiky. Koaliční poslanci majú podľa jeho slov voľné ruky pri hlasovaní o dôvere premiérovi. Vyhlásil, že ak spáchal podvod pri svojej diplomovej práci, urobil tak nevedome, pretože si bol istý, že v nej správne citoval zdroje. Doplnil, že pri svojom odvolávaní v parlamente bude prítomný. To, či tam bude celý čas, bude podľa jeho slov závisieť od diskusie."Nikdy som sa nesnažil zatajiť, že som vychádzal zo spomínanej štúdie, a som si istý, že som ju aj priamo v diplomovej práci citoval," povedal Matovič v súvislosti s informáciami, že do svojej práce skopíroval texty z dvoch iných publikácií.

Matovič okrem iného na tlačovke novinárom predčítal zo svojich statusov a jeden z nich dokonca zopakoval dvakrát. Dodal, že ak by chcel niečo skrývať, prácu by odniesol z knižnice univerzity. Na otázku, či svoju prácu zverejní a dovolí, aby prešla antiplagiátorským systémom, priamo neodpovedal. Zopakoval, že svoju prácu 20 rokov nevidel a ani ju nechce vidieť. Kritizoval novinárov, že nehľadajú pravdu a nepočúvajú s porozumením, pretože sa dokola pýtajú na to isté. Redaktori reagovali tým, že tak robia preto, lebo doteraz jasne neodpovedal na ich otázky.

Prvé odvolávanie

Matovič bude po prvý raz od nástupu do funkcie čeliť odvolávaniu na štvrtkovej mimoriadnej schôdzi parlamentu. Dôvodom sú podozrenia z plagiátorstva pri jeho diplomovej práci, ako aj neplnenie sľubu predsedu vlády plniť si funkciu čestne, svedomite a v záujme občanov. Návrh na vyslovenie nedôvery premiérovi podali poslanci Smeru-SD a nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho. Strana Smer o tom informovala na sociálnej sieti.

Opozícia nemá v pléne dostatok hlasov na odvolanie premiéra. Koalícia Matovičov odchod nežiada. Návrh by preto v pléne nemal prejsť. Pokiaľ by sa však našlo dosť hlasov a premiér by padol, skončila by aj vláda. Návrh na zvolanie tejto schôdze predložili opoziční poslanci Juraj Blanár zo Smeru a Richard Raši (nezaradený) zo vznikajúcej strany Petra Pellegriniho Hlas-SD. Urobili tak po medializovaní podozrení, že Matovičova diplomová práca je plagiát, dôvodov na jeho odvolanie vidia viacero.

Matoviča pravdepodobne neodvolajú

Koaliční poslanci za odvolanie premiéra Igora Matoviča na mimoriadnej schôdzi nezahlasujú, vládu podporia. Zhodli sa na tom predsedovia všatkých štyroch vládnych poslaneckých klubov: Za ľudí Jana Žitňanská, SaS Anna Zemanová, OĽaNO Michal Šipoš a Sme rodina Peter Pčolinský. K tejto dohode dospeli po utorkovej koaličnej rade. Rovnako sa zhodli, že nebudú robiť obštrukcie a umožnia diskusiu.