Človek blízky Hegerovi profituje na štátnych zákazkách: Suma prevyšuje 800-tisíc, Drucker vypenil

Na prípad upozorňuje portál Aktuality.sk. Miškovič mal získať štátne zákazky hneď na viacerých štátnych inštitúciách. Ide o ministerstvo životného prostredia, ktoré vedie Ján Budaj , tiež z OĽaNO, štátna lotériová spoločnosť Tipos, ktorá spadá pod ministerstvo financií a Slovenský pozemkový fond, ktorý spadá pod ministerskú zodpovednosť Jána Mičovského, rovnako z OĽaNO.

Tisíce za právne služby

Keď sa všetky položky zrátajú, dokopy ide o sumu, ktorá je vyššia ako 820-tisíc eur. Advokátska kancelária Miškovič vznikla v roku 2014. Disponuje troma hlavnými právnikmi a advokátmi. Miškovič je pritom podľa ministerstva financií jedným zo štyroch poradcov Eduarda Hegera. Ostatní sú Renáta Bláhová, Tomáš Meravý a Ivan Štulajter.

Miškovič má riešiť verejné obstarávania v oblasti IT segmentu. Podľa tlačového odboru ministerstva financií ich posúdenie musí vykonať nielen odborne kvalifikovaná osoba, ale aj taký človek, ktorý má nezávislý právny úsudok.

Najvyššie číslo práve s Tiposom

Jedna z najväčších zmlúv, ktorú kancelária Miškovič vyjednala bola práve so štátnou akciovou spoločnosťou Tipos. Túto uzavrel koncom júna, čo bolo asi dva mesiace po tom, ako sa pod ťarchou ministra Hegera zmenilo vedenie Tiposu. Nešlo o klasickú súťaž (tender), ale o prieskum trhu. Objednávateľ tak sám vyberie a osloví možných dodávateľov. Tí mu na to predostrú ponuky, ak prejavili o túto vec záujem. Najnižšia cena spravidla víťazí.

Miškovičova kancelária bola jednou z troch možných oslovených kancelárií. Jeho konkurent, advokátska kancelária Prosman - Pavlovič, ponúkla sumu o 18 eur vyššiu ako Miškovič. Jeho kancelária tak bude za hodinu právnych služieb účtovať 77 eur bez DPH.

Tajnosti ohľadom zmluvy

Kým Tipos všetky informácie zo spomínaného prieskumu trhu sprístupnil, ministerstvo životného prostredia, kde Miškovič rovnako získal zákazku, už také štedré nebolo. Z verejných zdrojov totiž vyplynulo, že Budajov rezort uzavrel s jeho advokátskou kanceláriou dvojročnú rámcovú zmluvu na vyše 234-tisíc eur. Hodinová odmena je teda na úrovni 85 eur bez DPH.

Kontroverzia sa začína vtedy, keď ministerstvo odmietlo sprístupniť vyhodnotenie súťaže. Dokument niesol názov Zápis o prieskume trhu. "Tento dokument obsahuje v prevažnej miere informácie z uvedených cenových ponúk, a preto ministerstvo nie je oprávnené do dňa udelenia súhlasu, resp. nesúhlasu oprávnených osôb so sprístupnením požadovaných dokumentov zápis z prieskumu trhu žiadateľovi sprístupniť,“ argumentuje rezort.

Víťazí opäť ten najlacnejší

Ministerstvo ich síce neskôr sprístupnilo, pričom vysvetľovalo, že potrebovalo získať súhlas od všetkých troch oslovených firiem v súťaži. Z týchto dokumentov vysvitlo, že okrem Miškovičovej kancelárie sa do nej zapojila aj kancelária Dávida Šišmiča a Garaj & Partners. Miškovičovi bola zákazka pridelená s ponukou 85 eur za hodinu, pričom konkurencia prichádzala so sumami 100 až 110 eur.

S OĽaNO má už kontakty dlhšie

To, odkiaľ sa Miškovič objavil a prečo získava dôležité štátne zákazky, môže niečo napovedať aj to, že má blízko k vládnemu OĽaNO. Miškovič mal totiž verejné zákazky už predtým, a síce so žilinskou župou, ktorú ma zhodou okolností vo svojich rukách tiež Matovičovo hnutie. Vedie ju totiž Erika Jurinová.

Heger sa s Miškovičom pozná niekoľko rokov. „Tam sú zdroje jeho dôvery voči Miškovičovi, ktorú okrem iného podporujú napríklad aj jeho dobré pracovné výsledky pri odhaľovaní nekalých praktík v Žilinskom samosprávnom kraji,“ argumentuje oficiálnou odpoveďou ministerstvo. Sám Miškovič kontakty potvrdil a rovnako aj obstarávanie pre žilinskú župu. „To nie je žiadne tajomstvo, robíme právne poradenstvo aj pre Žilinský samosprávny kraj,“ povedal Miškovič.

Hegerov rezort ani Matovič neprotestujú

Rezort Eduarda Hegera nepovažuje za kontroverzné, že Miškovič získal zákazku od štátnej akciovky Tipos. „Vzhľadom na to, že spoločnosť Tipos je akciovou spoločnosťou, podriadenou ministerstvu financií, otázka ohľadom jeho konfliktu záujmov je bezpredmetná,“ uviedol tlačový odbor ministerstva.

V prípade premiéra Igora Matoviča možno naraziť na podobný postoj. „Je to asi vec dôvery,“ hovorí premiér. Advokát dodal, že mu dokonca viacero ponúk nevyšlo. Týkať sa mali ministerstva kultúry, Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy, Vodohospodárskej výstavby a ďalších. Miškovič nevidí na získaní zákaziek Tiposu, envirorezortu a Slovenského pozemkového fondu nič nekalé.

„Všetky zákazky na právne poradenstvo získala naša advokátska kancelária na základe súťaže – prieskumu trhu, pričom v tomto prípade išli štátne inštitúcie, ktoré nás oslovili, významne nad rámec zákona o verejnom obstarávaní, pretože prieskum trhu ani iná forma súťaže sa v prípade zákazky s nízkou hodnotou na právne poradenstvo nevyžaduje. Žiadna zo zákaziek nebola našej kancelárii zadaná napriamo bez súťaže,“ uzavrel.

Drucker hovorí, že ide o "nášho človeka"

Ťažké srdce má na Miškoviča exminister zdravotníctva a líder Dobrej voľby Tomáš Drucker. Ten s ním už mal dokonca aj právne doťahovačky. "O tomto pánovi Michalovi Miškovičovi už vieme svoje. V marci 2018 bol predmetom môjho trestného podania ako ministra zdravotníctva, pretože ponúkal “svoje konzultačné služby” dodávateľom zdravotníckej techniky podľa ktorých si pýtal 15% províziu z predaja + 100 tisíc EUR mesačne, “že to vybaví”," píše Drucker, pričom do statusu pridal aj preskenované trestné oznámenie.

Podľa Druckera nemal Miškovič žiadny príjem v rámci právneho poradenstva, až kým sa nezmenilo vedenie žilinskej župy. "Tento právnik nezarábal “nič” až po kým nedostal na žilinskej župe (OĽaNO) prvé státisícové poradenstvá. Od tejto vlády sa však už rozbehol. Žiadne súťaže, zmluvy kamarátovi na mieru," kritizuje Drucker.

Výzva od exministra financií

Na kritike sa už vezie aj opozičný Smer-SD, ktorý cez bývalého ministra financií Ladislava Kamenického kritizuje postup pridelenej štátnej zákazky cez Tipos. "Vedeniu štátnej firmy TIPOS sa to zbiera neskutočne rýchlo. Po nedávno medializovanom prípade, kedy súkromné rádio, ktorého vlastníkom je predseda Národnej rady SR Boris Kollár, získalo na reklamu sumu 240 000 eur, teraz čelí otázka v prípade uzavretia zmluvy s advokátskou kanceláriou Michala Miškoviča vo výške 307 000 eur," povedal podpredseda Smeru Kamenický.

"Ako som upozornil minulý týždeň, v prípade poskytnutej reklamy pre rádio v rukách Borisa Kollára vedenie spoločnosti TIPOS jednoznačne porušilo vlastný etický kódex spoločnosti TIPOS, ktorý v 8. článku hovorí: „Konflikt záujmov by mohol vzniknúť aj ako dôsledok ekonomických záujmov, politickej spriaznenosti alebo akýchkoľvek iných vzťahov alebo spoločných záujmov.“," pokračuje Kamenický.

V závere ešte Kamenický priamo vyzýva svojho vládneho náprotivka Hegera na vysvetlenie viacerých vecí. "Vyzývam preto ministra financií Eduarda Hegera, aby odvolal vedenie TIPOSU a navyše, aby vysvetlil svoj vzťah k osobe JUDr. Pavla Hegera, advokáta figurujúceho ako spolupracovníka s advokátskou kanceláriou Michala Miškoviča.“," uzavrel Kamenický