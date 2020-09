Prípad neskolaudovaného domu premiéra bude mať zrejme dohru: Hrozí mu niekoľkotisícová pokuta!

Na to, že v prípade sa už pohli ľady upozornil denník Nový Čas. Matovič ešte pred mesiacmi viackrát vyhlásil, že situáciu vyrieši, keď bude mať pandémiu nového koronavírusu pod kontrolou. Počas leta Matoviča chceli odvolať aj kvôli jeho kauze plagiátorstva v prípade diplomovej práce. V tom čase však poslanci ešte nevedeli, že sa k spomínanému domu Matovič sám prizná. Urobil tak v pléne, keď vystúpil za rečníckym pultom. Dokonca tvrdil, že ak by sa k tomu nepriznal, pravdepodobne by na to nikto neprišiel.

Dom Matovičovcov v Trnave Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Nečakané priznanie

„Nasťahoval som svoju rodinu do domu, ktorý nie je skolaudovaný, a som si toho vedomý, že porušujem zákon. Nech sa páči. Možno z toho bude ďalšia kauza. Je to asi jediná vec, ktorá mi ťaží svedomie, ale nechcel som, aby moja rodina ďalšie štyri roky bývala v činžiaku. Tento svoj zákonný problém si vysporiadam v dohľadnej dobe,“ povedal vtedy premiér v Národnej rade.

Matovičovci kúpili dom ešte pred deviatimi rokmi, kedy sa rozhodli na pozemku vybudovať vlastné bývanie. Premiér v dome býva so svojou manželkou a dvoma dcérami. Dom mali financovať z vlastného vrecka a vystačili si bez úveru. Podľa najnovších informácií sa ale Matovič už o svoj dom stará aj po tejto byrokratickej stránke a stavebný úrad v Trnave už dostal návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Rozhodli o pokute, zatiaľ neprávoplatne

V súvislosti s prípadom sme oslovili aj mesto Trnava. "Vo veci predmetnej stavby obdržal stavebný úrad Mesta Trnava návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Na základe tohto návrhu stavebný úrad vedie v súčasnosti kolaudačné konanie. Priestupok vo veci užívania predmetnej stavby bez kolaudačného rozhodnutia bol riadne prerokovaný na ústnom konaní a vo veci bolo rozhodnuté uložením pokuty. Rozhodnutie v predmetnej veci ale k dnešnému dňu zatiaľ nie je právoplatné," povedala pre Topky Anna Tamajková z kancelárie prednostu mestského úradu v Trnave.

Bývanie v neskolaudovanom dome sa na Slovensku trestá pokutou až do výšky 33-tisíc eur. Premiér sa zatiaľ nevyjadril, či a akú výšku pokuty mu úrad vyrubil.