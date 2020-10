Slovenský zväz nepočujúcich kritizuje ÚV za tlmočenie, podľa šéfa tlmočníkov neoprávnene

BRATISLAVA – Na tlačových konferenciách organizovaných Úradom vlády (ÚV) SR nie je podľa vedenia Slovenského zväzu nepočujúcich (SZN) dostatočne garantované tlmočenie do posunkového jazyka. ÚV naopak tvrdí, že službu na svojich tlačových konferenciách zabezpečuje prostredníctvom viacerých tlmočníkov. Potvrdzuje to aj koordinátor zazmluvnených tlmočníkov Peter Marček, ktorý zároveň protestu prezidenta SZN Jaroslava Cehlárika nerozumie.

Cehlárik v stredu pred úradom vlády počas rokovania kabinetu vyjadril protest, ktorým chcel upozorniť, že na tlačových konferenciách sa neobjavujú štyria tlmočníci, ktorí do posunkového jazyka prenášali výstupy z tlačových konferencií v nedávnej minulosti. Cehlárik to spája s protestom, ktorým SZN na začiatku septembra zorganizoval v súvislosti s nesplnenými finančnými záväzkami úradu vlády voči tlmočníkom. "Myslím si, že zo strany ÚV je súčasný stav akýmsi trestom za túto kritiku úradu v médiách,“ uviedol Cehlárik vo vyhlásení pre médiá. Od úradu žiada, aby reálne angažoval ďalších tlmočníkov a zabezpečil tlmočenie na všetkých tlačových konferenciách.

Úrad vlády uistil, že využíva služby viacerých tlmočníkov do posunkového jazyka. "Majú uzatvorené dohody o vykonaní práce," dodáva úrad. Pripomenul, že do posunkového jazyka sú tlmočené tlačovové brífingy počas zasadnutia vlády a Ústredného krízového štábu. "Tlmočenie bežných spravodajských informácií zabezpečuje pre nepočujúcich verejnoprávna RTVS,“ dodal ÚV.

Koordinátor tlmočníkov Peter Marček spresnil, že pri tlačových konferenciách organizovaných vládou je k dispozícii deväť zazmluvnených tlmočníkov, ktorí budú rotovať. "Keďže v tomto počte sme približne tri týždne, trvá čas, kým sa všetci prestriedame. Len preto, že nevidím teraz tých tlmočníkov, ktorých chcem vidieť, nemôžem hovoriť o tom, že tlmočenie nie je zabezpečné,“ poznamenal. Je presvedčený, že všetky výstupy z vlády a ústredného krízového štábu sú tlmočníkmi do posunkovej reči pokryté. "Samozrejme, môže sa pri mimoriadne a narýchlo zvolaných brífingoch stať, že tam tlmočník nie je, no vo večernom televíznom spravodajstve sú všetky dôležité informácie do posunkového jazyka pretlmočené,“ zdôraznil.

V súvislosti s Cehlárikovým tvrdením, že nepočujúci sú neraz ukrátení o tlmočenie spravodajských informácií, Marček upozornil, že nepočujúci majú možnosť využiť príspevok na osobného asistenta, ktorý zabezpečí tlmočenie.