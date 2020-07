Vláda má nebezpečnú ústavnú väčšinu, dokáže s krajinou robiť, čo chce, tvrdí Pellegrini

Hovorí o legislatívnej smršti a kritizoval množstvo zákonov, ktoré parlamentom prešli zrýchlene za pár dní. Dodal, že v tejto súvislosti sa možno upierať jedine k prezidentke SR Zuzane Čaputovej. "Vláda má dnes až nebezpečnú ústavnú väčšinu a ukazuje nám, ako dokáže ignorovať kohokoľvek pri tvorbe zákonov," uviedol s tým, že vláda nepotrebuje pri legislatíve ani tých, ktorých sa týka, napríklad samosprávy, odborárov a podobne. "Majme sa na pozore, pretože s touto nebezpečnou ústavnou väčšinou si vláda dokáže s krajinou urobiť, čo chce, bez toho, aby sa musela niekoho pýtať alebo hľadať všeobecný konsenzus," podotkol.

Doplnil, že verejnosť sa môže upierať k prezidentke. "Jedine prezidentka môže v prípade potreby zasiahnuť do legislatívneho procesu a trochu pribrzdiť túto smršť legislatívy," povedal. Ocenil, že hlava štátu vetovala viaceré zákony. Víta najmä to, že vrátila parlamentu novelu zákona o prokuratúre. Deklaroval, že nezaradení poslanci pôsobiaci v Hlase podporia jej pripomienky a za novelu nezahlasujú. Pozitívne vníma napríklad aj vetovanie novely zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Nevidí dôvod na to, aby tento zákon prešiel v skrátenom legislatívnom konaní.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vetovala novelu zákona o prokuratúre, ktorou sa má meniť spôsob výberu generálneho i špeciálneho prokurátora. Oznámila to počas piatkového vyhlásenia v Prezidentskom paláci. Národná rada (NR) SR ju má opätovne prerokovať. Hlava štátu je presvedčená o protiústavnosti niektorých častí. Ak parlament prelomí prezidentkino veto, Čaputová sa obráti na Ústavný súd SR.

Kyselica nemá čo robiť v NRSR, hovorí Pellegrini

Lukáš Kyselica (OĽANO) nemá čo robiť v Národnej rade (NR) SR. "Nemáme istotu, či sa nevracia agent tajnej služby," uviedol to podpredseda parlamentu a líder vznikajúcej strany Hlas - sociálna demokracia Peter Pellegrini v súvislosti s návratom Kyselicu do parlamentu - po odchode z postu štátneho tajomníka rezortu vnútra po medializovaní informácií, že mal počas volebnej kampane pôsobiť vo Vojenskom spravodajstve (VS).

"Nemyslíme si, že táto kauza sa má skončiť tým, že sa pán štátny tajomník vráti na teplé miestečko do NRSR, kde dokonca bude zarábať viac, pretože pri tom, ako argumentuje, respektíve neargumentuje, nemáme istotu, či sa nám do parlamentu nevracia agent možno ďalšej silovej zložky, inej tajnej služby na Slovensku, a nedajbože, či už nie je aj agentom inej zahraničnej spravodajskej služby," povedal. Kyselicu označil za typ, ktorý evidentne agentské hry lákajú.

Pellegrini vyhlásil, že Kyselica nemá čo robiť na poste štátneho tajomníka a ani v NRSR. Podľa vlastných slov je sklamaný, že brannobezpečnostný výbor v piatok odmietol tajné rokovanie o Kyselicovej kauze, a teda sa opoziční poslanci nemohli pýtať riadne otázky. "Kto iný, ako výbor pre obranu a bezpečnosť, ktorý kontroluje rezort obrany a vnútra, sa má pýtať, čo tam pán štátny tajomník v role agenta stváral," podotkol. Otázne je podľa neho, prečo bol Kyselica na kandidátke OĽANO, ako je možné, že sa stal tajomníkom a že ho predseda vlády naďalej nazýva hrdinom, ale aj či nevynášal informácie z VS Igorovi Matovičovi. Podľa Pellegriniho to dokresľuje obraz o tom, kto všetko je vo vláde a aké typy sa tam dostali.