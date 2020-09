Výsledky PRIESKUMU pol roka po voľbách: Pellegriniho Hlas mieša karty, PS na hranici zvoliteľnosti

Zdroj: TASR - Ján Krošlák, Topky/Ján Zemiar, Maarty

BRATISLAVA - Parlamentné voľby by na konci augusta vyhralo hnutie OĽANO. Dosiahlo by 18,1 percenta hlasov voličov. Nasledovali by strana Hlas-SD so ziskom 17 percent a Smer-SD s 10,9 percenta hlasov voličov. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií spoločnosti Actly, ktorý sa realizoval osobnými rozhovormi od 21. do 26. augusta na vzorke 1000 respondentov.