PRIESKUM Matovičovo OĽaNO by vyhralo voľby, ale... tesnejší boj o prvé miesto tu ešte nebol!

BRATISLAVA - Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v týchto dňoch, zvíťazilo by hnutie OĽANO so ziskom 17 percent hlasov. Na druhom mieste by skončila skutočne tesne novovznikajúca strana Hlas-SD, ktorú by volilo 16,9 percenta respondentov. Treťou by bola SaS so ziskom 11,9 percenta hlasov.

Do parlamentu by sa dostalo spolu sedem strán. Vyplýva to z prieskumu, ktorý od 14. do 18. septembra na vzorke 1007 respondentov realizovala agentúra Median SK pre RTVS.

Za ľudí pred bránami parlamentu

Štvrtou najsilnejšou stranou by bol podľa prieskumu Smer-SD, ktorému by dalo hlas 9,1 percenta oslovených. Do parlamentu by sa dostala ešte ĽSNS s 8,8 percenta, strana Sme rodina so ziskom 8,7 percenta a Progresívne Slovensko s výsledkom 6,6 percenta hlasov.

Pred bránami parlamentu by zostalo KDH s výsledkom 4,2 percenta a strana Za ľudí s 3,4 percenta hlasov. SNS a Vlasť by volilo zhodne 2,5 percenta respondentov. SMK by podľa prieskumu získala 2,3 percenta hlasov, Dobrá voľba 1,8 percenta, Spolu-OD 1,3 percenta a Socialisti.sk 1,2 percenta.