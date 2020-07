Kollár o vláde so Za ľudí: Ja som s nimi ísť nechcel! Matovič si z konfliktu so Šeligom robil srandu

V diskusnej relácii Na telo Plus sa stretli predseda parlamentu Boris Kollár a šéf zahraničného výboru za Smer Juraj Blanár. Dotkli sa viacerých tém. Boris Kollár komentoval aj potýčku s Jurajom Šeligom v parlamente počas jeho odvolávania. Premiér Matovič si z ich konfliktu robil na stretnutí podľa jeho slov srandu. Koalícia napriek tomu bude fungovať ďalej. Prezradil však, že so stranou Za ľudí nechcel ísť do vlády, no ústavná väčšina bola potrebná. Zároveň v relácii deklaroval, že vládny štvorlístok premiéra Igora Matoviča vydrží celé štyri roky.

To mňa vydierala koalícia, tvrdí Kollár

Kollár označil v záverečnej reči rozpravy k jeho odvolávaniu Šeligu za farizeja a Kisku za daňového podvodníka. V rokovacej sále zožal potlesk aj od kotlebovcov. Podľa jeho slov však tlieskali všetci. Aj koaliční poslanci. V prvom rade podľa neho nebol dobrý nápad, aby na neho takto zaútočil Šeliga. „Nebol dobrý nápad, že Juraj Šeliga na mňa zaútočil s vydieraním, lebo ja som nikoho nevydieral. Keď sa bavíme o vydieraní, tak si to zrekapitulujme,“ vyhlásil Kollár.

Zopakoval, že ako prvé od neho niektorí koaliční poslanci najprv žiadali ospravedlnenie, potom vzdanie sa titulu a potom na neho začali tlačiť, aby odstúpil z funkcie. Vydieraný bol podľa jeho slov práve on. Po emočnom vystúpení v parlamente a potýčke so Šeligom sa však nakoniec uzmierili. „Premiér Igor Matovič zvolal všetkých 95 koaličných poslancov na stretnutie, na taký teambuilding. Celkom sa mi to páčilo. Bola tam príjemná atmosféra,“ povedal Kollár.

Matovič si robil srandu

Stretnutie vládneho štvorlístku moderoval Jozef Pročko. „Potom si vzal mikrofón premiér Matovič a keďže bola uvoľnená atmosféra, začal si trošku robiť srandu z toho konfliktu,“ uviedol s tým, že si neskôr vzal mikrofón sám Kollár a pred všetkými sa Šeligovi ospravedlnil. „Pred všetkými som povedal, priatelia, kolegovia, bolo to trošku rušné. V rámci koalície by sme sa takto nemali sekať. Ak dovolíte, všetkým sa vám ospravedlňuje, aj tebe, Juraj, sa ospravedlňujem,“ uviedol Kollár s tým, že si podali ruky a tým je pre neho celá kauza uzavretá.

Ako chcete v koalícii fungovať?

Opozičný poslanec Juraj Blanár (Smer-SD) fungovanie Matovičovej vlády označil za tragikomické. „Sto dní máme za sebou a pozrite, ako sa medzi sebou hádajú. Aká má byť potom dôvera ľudí v to, že táto vláda dokáže čeliť prichádzajúcej ekonomickej kríze a tomu, aby nevznikla nezamestnanosť dvojciferného čísla,“ skonštatoval. Tvrdí, že je tu veľké ohrozenie toho, čo sa v štáte za posledné roky dokázalo urobiť, napríklad hľadiska sociálnych opatrení.

Blanár vyčíta koalícii aj to, že pre kauzu Kollárovej diplomovej práce bol paralyzovaný parlament a nemohli sa prijímať opatrenia pre ľudí. „Ako chcete fungovať v koalícii? Slovo je ako projektyl, už sa nevráti,“ povedal. „Táto vláda sa neustále háda, pán Kiska vyzval Matoviča, aby bol principiálny, ale hlavne mali by prijímať reálne opatrenia, ktoré zastabilizujú pracovné miesta,“ dodal Blanár.

Nie som nadšený koalíciou so Za ľudí

Predseda parlamentu súhlasí, že sa koalícia 14 dní zaoberala jeho diplomovkou namiesto toho, aby riešila podstatné veci, pre ktoré ich poslali ľudia do politiky. „Je pravdou, že sme sa venovali hlúpostiam. Ľudia nás volili kvôli niečomu inému. Mohli sme prijímať ďalšie zákony. Som rád, že táto kauza je už uzatvorená a môžeme robiť ďalej,“ povedal Kollár. Na otázku čím si zaslúžil podporu Matoviča uviedol, že sa treba spýtať jeho. Už ako opozičné strany mali podľa neho veľa spoločného.

Kollár uviedol, že koalícia bude aj po tomto spore fungovať úplne normálne. Na adresu výroku Lucie Ďuriš Nicholsonovej, ktorá označila za charakternú časť koalície strany SaS a Za ľudí uviedol, však uviedol, že mohli ukázať charakter a hlasovať za jeho odvolanie. Štyri strany v koalícii bol dobrý nápad kvôli ústavnej väčšine. Priznal, že z vládnutia so stranou Za ľudí nie je nadšený. „Ja som veľmi nechcel Za ľudí, ale nevyberám si. Principiálne je lepšie mať veľkú koalíciu, lebo musíme prijať aj ústavné zákony,“ povedal . Kiskove výroky nekomentoval. „Ja som povedal v parlamente, čo si o Kiskovi myslím,“ uviedol.

Smer necíti za Bödöra zodpovednosť

V súvislosti s väzbou pre Norberta Bödöra Blanár uviedol, že strana Smer necíti zodpovednosť za korupciu, za ktorú je podnikateľ vyšetrovaný. Blanár poznamenal, že je dôležité, aby si orgány činné v trestnom konaní robili svoju prácu bez toho, aby do nej zasahovali politici. „Ak niekto urobil niečo zlé, tak tí, čo majú, nech konajú a vyšetria to,“ uviedol.

Na margo toho, že sa Norbert Bödör má poznať s predsedom Smeru Robertom Ficom a majú si aj tykať, poslanec povedal, že Fico ako niekdajší predseda vlády poznal mnoho ľudí a veľa ľudí sa na neho odvolávalo. Bödörova firma Bonul za vlády Smeru prosperovala. „Ctime si aj prezumpciu neviny. Nech sa to vyšetrí. To čo sa robí dnes, je zasahovanie politikov do činnosti orgánov činných v trestnom konaní,“ skonštatoval.