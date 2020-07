Kollár ostáva vo funkcii: VIDEO Drsné odvolávanie! Odporný farizej Šeliga, podvodník Kiska a Matovičov odkaz

BRATISLAVA – Šéf parlamentu Boris Kollár včera čelil odvolávaniu. Za jeho odchod hlasovalo v tajnom hlasovaní napokon len päť poslancov. Svoju stoličku teda obhájil. Zdanlivo pokojná debata sa na konci zvrtla na útoky. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga ku koncu rozpravy uviedol, že vydierať celú koalíciu kvôli jednej diplomovke je zbytočné. Kollár mu na oplátku odkázal, že niečo také farizejské, ako je on, nestretol. Obul sa aj do Andreja Kisku.

Ešte pred schôdzou dalo hnutie Sme rodina vláde ultimátum. Poslanci sa po klube vyjadrili, že ak Borisa Kollára z postu predsedu parlamentu odvolajú, Sme rodina vystúpi z vládneho štvorlístka. Nakoniec sa tak nestalo. Kollár ostáva šéfom parlamentu. Poslanci ho v utorkovom tajnom hlasovaní neodvolali. Na konci rozpravy sa však strhla hádka medzi Šeligom a Kollárom. Podľa Matoviča bolo hlasovanie SaS a Za ľudí „divadelné“.

Vydierať vládnu koalíciu je zbytočné

Krátko pred štvrtou vystúpil v rozprave podpredseda parlamentu za stranu Za ľudí. Kollára vyzval, aby stiahol svoj návrh na vlastné odvolanie. Žiadal ho, aby nestaval koaličných poslancov pred dilemu medzi kauzou jeho diplomovej práce a rozpadom vládnej koalície. „Neviem ako sme sa dostali do tejto falošnej dilemy pán predseda? Prečo je tu Kollárova diplomovka vs. odchod z vlády? Môžete sa na mňa hnevať, môžete robiť čokoľvek, len sa k tomu postavte. Vydierať celú vládnu koalíciu kvôli jednej diplomovke je zbytočné,“ zvyšoval hlas Šeliga.

VIDEO Kollárov drsný prejav na adresu podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu

Šeliga podľa vlastných slov nerozumie, prečo sa dostali do situácie, keď argument stojí na dileme medzi diplomovou prácou a zotrvaním hnutia v koalícii, bojom za slušné Slovensko, jeho očistu a reformy. „Nerozumiem, prečo vy sám podávate návrh na odvolanie z funkcie predsedu parlamentu. Tým pádom vy sám hovoríte, že s tou prácou je problém. Netvárme sa, že s tou prácou problém nie je,“ skonštatoval Šeliga. Kollárov krok označil za politické divadlo. „Nerobme z ľudí hlupákov.“ Deklaroval, že strana Za ľudí nechce pád vlády. Kollár mal podľa neho na rovinu povedať, že nechce odstupovať z funkcie.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Niečo také odporne farizejské som ešte nestretol

Kollár zareagoval na Šeligu v jeho záverečnej reči. Z jeho slov boli mnohí prekvapení. Kritika bola naozaj ostrá a šéf Sme rodina sa obul aj do bývalého lídra Za ľudí Andreja Kisku. „Niečo tak odporne farizejské, ako je pán podpredseda Šeliga, som ešte v živote nestretol,“ reagoval Kollár. Keď začala kauza jeho diplomovej práce, prišiel za ním Šeliga, ktorého označil za „etalón morálky“, pokračoval. Šeliga mu mal povedať, aby sa ospravedlnil. Kollár v pléne povedal, že keď sa ospravedlnil.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Nestačilo. Potom došiel znova za mnou a rovnako kontaktoval premiéra, bolo by dobré, aby sa vzdal titulu. Vzdať sa titulu nedá, tak som povedal, že titul nebudem používať v politike. Potom dobehol a povedal, že to bolo arogantné a nebolo to s pokorou. Tak som sa znovu s pokorou ospravedlnil. Nestačilo, tento farizej dobehol a kričí, musíš odstúpiť z postu predsedu parlamentu,“ povedal Kollár.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Daňový podvodník Kiska

„Tento mi bude kázať o morálke? Tento mi bude vstupovať do svedomia?“ rozhorčil sa postupne Kollár. „Z námestia je rovno podpredsedom parlamentu tento človek. Nepočul som ho stáť na námestiach a kričať, že má za predsedu strany človeka, ktorý je daňový podvodník. Ale ja od tohto farizeja to ja počúvať nebudem!“ Kollár dodal, že by to čakal od Ondreja Dostála, ale nie od Šeligu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Následne sa jeho hlas upokojil a rozprával ešte niekoľko minút. Na záver svojho vystúpenia sa Kollár v pléne ešte raz všetkým ospravedlnil. Po skončení Kollára ešte opäť prehovoril Šeliga. V sále začalo byť poriadne rušno. „Nemám právo rozprávať, ale musím povedať jednu vec. Každý, kto videl vašu piatkovú tlačovku, si urobí vlastný názor,“ dodal Šeliga.

Za hlasovali aj dvaja poslanci Za ľudí

Miroslav Kollár a Ján Benčík zo strany Za ľudí hlasovali za odvolanie Kollára z funkcie. Potvrdili to na sociálnej sieti. Poslanecký klub Za ľudí pritom avizoval, že sa na hlasovaní nezúčastní. Za odvolanie Kollára hlasovalo päť poslancov. „Keď už sa väčšina poslancov rozhodla, že predsedovi parlamentu túto šancu na 'spoločenskú záruku' poskytne, hlasoval som v zmysle vlastného presvedčenia a v súlade s postojom, ktorý dlhodobo komunikujem. A pritom som nehlasoval proti tejto vláde. Hlasoval som za ňu. Za hodnoty, pre ktoré sme do opravy Slovenska po štyroch Ficových vládach išli,“ vysvetlil Miroslav Kollár svoje rozhodnutie na sociálnej sieti.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Nemyslí, že pre diplomovku šéfa parlamentu hrozil koniec vlády. „Chápem, že politika je o kompromisoch, záujmoch, vyvažovaní, 'držaní basy', ale stále som presvedčený, že je aj o hodnotách,“ doplnil. Poslanci za OĽaNO konali podľa šéfa poslaneckého klubu Michala Šipoša tak, ako vopred avizovali, čiže sa zúčastnili hlasovania. Dodal, že poslanci SaS a Za ľudí sa mali zúčastniť voľby.

Pre SaS je to uzavretá záležitosť

Na hlasovaní sa nezúčastnili ani poslanci za SaS. Pre stranu je výsledok hlasovania očakávaný. „Pre SaS je to uzavretá záležitosť. Verím, že teraz už sa začneme venovať plneniu programového vyhlásenia vlády a zásadným veciam pre Slovensko,“ povedala predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Je to také... divadelné, odkázal premiér

Poslankyňa Jana Cigániková zo SaS vyzvala premiéra Igora Matoviča, aby zakročil a nastavil rovnováhu vo vlastnej vláde. Matovič na postoj SaS a Za ľudí reagoval na sociálnej sieti. „Po dvoch týždňoch hry na zásadových zdrhnúť z hlasovania, kde môžete svoje slová skutkami naplniť ... je také divadelné,“ napísal premiér. Predstavitelia mimoparlamentných strán hovoria v súvislosti s utorkovým odvolávaním Kollára o divadle a politickom cirkuse. Skupina opozičných poslancov okolo Pellegriniho sa nezúčastnila na hlasovaní, aby nezvyšovala kvórum vzhľadom na to, že poslanci SaS a Za ľudí sa voľby nezúčastnili. Pellegrini na utorkovej tlačovej konferencii povedal, že podpora 46 poslancov je pre predsedu parlamentu "žalostne málo".

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

Posledný možný krok

Predseda parlamentu podľa vlastných slov návrhom na svoje odvolanie urobil posledný krok, ktorý mohol. „Budeme držať ďalej líniu, budeme držať túto koalíciu,“ deklaroval do budúcna po odvolávaní Kollár. Podotkol, že nechcel byť ako členovia predchádzajúcich vládnych koalícií a bojkotovať prípadné odvolávanie. Odmieta tvrdenia, že by vydieral koaličných partnerom odchodom z koalície a pádom vlády. Počty podľa neho jasne hovoria, že po odchode Sme rodina z koalície by vláda mohla pokračovať s väčšinou v parlamente.

Za odvolanie bolo päť poslancov

výsledky oznámili v pléne po sčítaní hlasov. Na hlasovaní sa zúčastnilo 76 poslancov, platných bolo 71 hlasov. Za odvolanie bolo päť poslancov, proti bolo 46 a zdržalo sa 20 poslancov. Na Kollárovo odvolanie bola potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, teda aspoň 76 hlasov. Kollár návrh na svoje odvolanie podal sám. Kollár čelil podozreniu z plagiátorstva pre svoju diplomovú prácu. Vyhlásil, že svoj magisterský titul získal v súlade so zákonom. V politike ho nemieni viac používať.