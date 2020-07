OĽaNO dostalo od ľudí podnety na nominantov za šéfov okresných úradov: Bolo ich takmer tisíc

BRATISLAVA - Hnutie OĽaNO dostalo od verejnosti 970 podnetov týkajúcich sa nominantov na prednostov okresných úradov (OÚ), z toho polovica bola pozitívnych. Povedal to predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš. Predpokladá, že vláda by mohla nových šéfov úradov vymenovať ešte tento týždeň. So získanými informáciami momentálne podľa Šipoša konfrontujú nominantov.

"Ak to budú relevantné podnety, daný nominant nebude vymenovaný," odpovedal Šipoš na otázku, či je možné, že by nominanta na základe prijatých podnetov nevymenovali. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) minulý týždeň vyzval verejnosť, aby zhodnotila nominantov na šéfov OÚ, nazval to "verejnou lustráciou". Podnety sa mohli zasielať do piatku 10. júla cez webovú stránku prednostovia.sk, kde zverejnili zoznam nominantov.

Ľudí na tieto posty vyberalo OĽaNO, obsadiť sa má 72 miest. Podľa Šipoša zatiaľ nevybrali nominantov pre tri úrady, a to v Trenčíne, Senici a Rožňave. Politicky nominovaný bude podľa Matoviča len šéf úradu, pričom ostatní úradníci sa majú vyberať podľa odbornosti. OĽaNO vyberá podľa premiéra prednostov OÚ preto, lebo úrady sú v gescii ministra vnútra Romana Mikulca, ktorého nominovalo OĽaNO.