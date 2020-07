Bödör ide do väzby: Kázeň sudcu ho umlčala! FOTO Monštruózny prípad korupcie, aký na Slovensku nemá obdoby

BRATISLAVA - Včera sa v priestoroch Najvyššieho súdu v Bratislave rozhodovalo o osude Norberta Bödora. Kauzu Dobytkár totiž posledné týždne sleduje celé Slovensko. Nitriansky podnikateľ, ktorého Špecializovaný trestný súd najskôr v nedeľu prepustil na slobodu, však napokon skončil vo väzbe. Rozhodol o tom senát na čele so sudcom Martinom Bargelom. Na súdnom pojednávaní bolo poriadne horúco a my sme pre vás pripravili prehľad toho najpikantnejšieho, čo sa počas včerajška udialo.

Senát rozhodol o väzobnom stíhaní Norberta Bödöra včera krátko pred štvrtou. O pol piatej už sedel v policajnom aute potom, čo ho kukláči vyviedli z budovy. Nitriansky podnikateľ bude stíhaný vo väzbe v Žiline. Bargel v záverečnej reči jasne uviedol, že takáto monštruózna korupcia u nás nemá obdoby. Bödöra takéto rozhodnutie zrejme nečakal.

Skorý príchod

Trestnoprávne konanie sa malo oficiálne začať až o druhej poobede. Už v predstihu sa však pred budovou súdu zhromaždilo množstvo novinárov. Norbert Bödör nemeškal a na súd napochodoval v sprievode svojich obhajcov už v takmer 20-minútovom predstihu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Kamenná tvár bez odpovedí

Obvineného podnikateľa pred vchodom obkolesili fotografi a novinári, ktorí mu kládli množstvo otázok. Bödör však len s kamennou tvárou prešiel pomedzi nich a spolu s obhajcom Eugenom Cimmermanom odišiel pred pojednávaciu miestnosť. Sadol si na lavicu, kde čakal na začiatok rozhodujúceho pojednávania.

Zdroj: Topky/msz

Bödör bol spolu s advokátom Adriánom Kucekom niekoľko minút pod paľbou bleskov z fotoaparátov a otázok novinárov, na ktoré stále neodpovedali.

Zdroj: Topky/msz

Netrvalo dlho a približne o druhej poobede sa konanie príchodom senátu v zložení Jana Serbová, Martin Bargel a Ivetta Macejková otvorilo.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Prokurátor spustil svoju reč a prekvapil novými dôkazmi

Hneď v úvode dal senát slovo prokurátorovi, ktorý bol viac ako nespokojný s uznesením banskobystrického súdu, ktorý Bödöra minulú nedeľu pustil na slobodu. „Voči predmetnému rozhodnutiu sudcu som podal sťažnosť a potom som ju písomným podaním odôvodnil nasledovne: Prípravné konanie považujem za nesprávne. Išlo aj o možnosti trestného stíhania Petra Kubu. Vyjadrenia majú charakter popretia trestnej činnosti,“ vyhlásil na úvod prokurátor a vytasil nové dôkazy.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Tým boli nové znalecké posudky v prípade obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti, ktorého sa mala dopustiť skupina ľudí vrátane Bödöra v prípade prideľovania agrodotácií a ďalších finančných transakcií. Prokurátor tiež doložil ako dôkaz aj výpoveď už väzobne stíhaného Martina Kvietika. Práve spomínané výpovede boli tým, čo sudca Bargel neskôr označil ako hlavný argument na vzatie Bödöra do väzby.

Protiútok

Sťažnosť sa snažil okamžite potopiť Bödörov advokát Adrián Kucek. Výpoveď jediného svedka označil za nedostatočnú. „V právnom štáte je neprípustne, aby spravodlivosť bola závislá na jednom a navyše nepriamom dôkaze. Prokurátor nielenže nemá ucelenú reťaz nepriamych dôkazov, nemá ani jeden nepriamy dôkaz okrem vyjadrenia kajúcnika,“ povedal pred súdom advokát Kucek. Ten zopakoval, že voči jeho klientovi bola navyše vedená masívna antikampaň aj za asistencie médií, ktoré mali podľa jeho slov za úlohu jediné - kriminalizovať jeho klienta.

Posledné slová

Bödör po týchto vyhláseniach prehovoril sám a označil sa za nevinného. „Odpovedal som na všetky otázky prokurátora a tejto výpovede sa pridržiavam. Chcem podotknúť, že som súčasne od skorých ranných hodín v pondelok len niekoľko hodín po mojom prepustení až do stredy popoludnia poskytoval aktívnu súčinnosť OČTK, ktoré ma vyťažovali ďalšími procesnými úkonmi,“ povedal včera na súde obvinený Bödör, ktorý už v tom čase nemal optimistický výraz v tvári.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Prestávka plná stresu

Krátko po tretej hodine poobede sa senát rozhodol prerušiť pojednávanie a zobral si krátku prestávku, počas ktorej už začalo byť pomaly všetko jasné. Bödör bol každou minútou viac a viac duchom neprítomný, o čom svedčia aj výrazy v jeho tvári.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Bödör ide do väzby

Asi 20 minút pred štvrtou poobede sa senát vrátil s výsledným rozhodnutím Najvyššieho súdu. Sudca Bargel oznamuje žalovanej strane, že v zmysle dnešného konania zrušil uznesenie súdu v Banskej Bystrici, ktoré vydal sudca Michal Truban , a berie Norberta Bödöra do väzby . Nitriansky podnikateľ chvíľu hľadí do stropu a potom sa počas dlhšieho čítania výpovedí kľúčových svedkov len nemo pozerá do prázdna.

Sudca mu nič nedaroval, prázdne reči o právnom štáte

Ozbrojené jednotky justičnej stráže sa pomaly presúvali k miestu, kde sedí Bödör spolu s obhajcami, no ešte nepristúpili k tomu, aby mu nasadili putá, keďže svoje posledné slovo Bargel ešte nepovedal. Po slovách Bödörvho obhajcu o právnom štáte dal svojimi slovami obžalovanej strane jasne najavo dôvody, prečo musí ísť Bödör do väzby.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Keď už tu pán obhajca hovoril o právnom štáte. Títo dvaja obvinení rozkryli taký monštruózny prípad korupcie, aký v našich dejinách na Slovensku nemá obdoby. Toto je megastroj korupcie a prania špinavých peňazí. Niečo neskutočné ako to fungovalo a bolo kryté od roku 2006. Neskutočné ... neskutočné ...,“ povedal ráznym hlasom Bargel, ktorým utvrdil verejnosť a prítomných ľudí o nevídaných rozmeroch tejto korupčnej kauzy.

Napätie v pojednávacej miestnosti sa dalo krájať. „Dovolím si podotknúť, že korupciu takýchto rekordných rozmerov, by si všimol aj úplne nezainteresovaný človek,“ vyhlásil na záver Bargel a potom už k Bödörovi pristúpili bezpečnostné zložky, ktoré mu nasadili putá a vyviedli ho mimo budovu zadným východom.

VIDEO Norbert Bödör odchádza zo súdu v putách

Rýchly únik s jediným stanoviskom

Bödörov advokát Adrián Kucek sa po rozhodnutí súdu v rýchlosti vyparil a novinárom iba odkázal, že rozhodnutie súdu rešpektuje, pričom sa dá očakávať aj to, že sám podá sťažnosť na ústavný súd voči tomuto verdiktu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Smer Žilina

Bödöra polícia po vyhlásení rozsudku transportovala s okamžitou platnosťou do väzby v Žiline za asistencie viacerých kukláčov. Akcia Dobytkár sa po rozhodnutí súdu opäť posunula o niečo ďalej a počas dnešného neverejného zasadnutia súd taktiež rozhodne o Petrovi Kubovi, ktorý je tiež stíhaný väzobne.