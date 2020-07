Koalícia predstavila veľký sociálny balíček! Obedy, vlaky aj dôchodky: Zmeny za 500 miliónov

BRATISLAVA - Vládna koalícia predstavila balíček opatrení na pomoc ľuďom v objeme 500 miliónov eur. V rámci neho by sa mala zaviesť od budúceho roka tehotenská dávka od 4. mesiaca tehotenstva, balíček počíta aj s 13. dôchodkom, či znížením doplatkov za lieky. Okrem toho by sa mala zaviesť bezplatná doprava v miestnej hromadnej doprave pre deti či seniorov a ťažko zdravotne postihnutých.

Premiér Igor Matovič povedal, že vláda si týmto spôsobom plní svoje sľuby a sociálna pomoc podľa neho musí byť adresná. V oblasti podpory rodiny chce vláda zaviesť od budúceho roka tehotenský príspevok od 4. mesiaca tehotenstva, ktorá by mala byť vo výške 200 eur mesačne a mali by tento príspevok dostať aj študentky, aj pracujúce matky.

Bezplatná doprava v MHD

Okrem toho by sa mala zaviesť bezplatná doprava v autobusoch, v miestnej hromadnej doprave v rámci svojho mesta a vo vlakoch pre deti, žiakov, študentov, dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých. "Chceme týmto sanovať problém v regiónoch, kde vlaky ľudia ani nemali, aby neboli ukrivdení voči tým, ktorí majú bezplatnú dopravu vo vlakoch," priblížil Matovič s tým, že toto opatrenie spolu s príspevkom pre tehotné bude stáť 150 miliónov eur až 160 miliónov eur.

"Je to konkrétna pomoc ľuďom, ktorí ju potrebujú. Tehotenská dávka má umožniť, aby sa nahradila strata príjmu," povedal Matovič s tým, že vláda nechce pomáhať len firmám, ale aj ľuďom.

Do balíčka sa dostal aj 13. dôchodok

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) podotkol, že hnutie bude vždy myslieť na najzraniteľnejších. "Na nájomných bytoch sa legislatívne pracuje, exekučná amnestia bude predložená do parlamentu na jeseň. Teraz sa napĺňa jeden z našich hlavných bodov programu, a to zrušenie doplatkov za lieky," povedal Kollár. Do balíčka opatrení sa dostal aj 13. dôchodok, ktorého podoba sa ale upraví a ktorý hnutie podporovalo.

Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) upozornila, že vláda sa zaviazala cielene pomáhať rodinám, osamelým rodičom, či rodinám postihnutým chudobou. "Preto sme presadili zdvojnásobenie daňového bonusu na dieťa, platil pre deti do 6 rokov, po novom bude až pre deti do 15 rokov. Pracujúci rodič dostane o 273 eur viac ročne," upozornila Remišová. Okrem toho bude vláda podľa jej slov presadzovať aj ďalšie jeho zvýšenie. "Rodiny s deťmi chceme naďalej podporovať, chceme štartovacie byty pre mladé rodiny, pohyblivé pracovné úväzky, podporovať poradenské výchovné služby, mediácie v oblasti riešenia rodinných sporov, rodinnú infraštruktúru," doplnila Remišová.

Sulík chce, aby životná úroveň na Slovensku rástla

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) podotkol, že mnohé veci sa napravia, strana napríklad dlhodobo kritizovala obedy zadarmo. "My sme hovorili, že toto je veľmi nesprávne opatrenie a chceme ich nahradiť vyšším daňovým bonusom, to sa podarilo, lebo sa zdvojnásobuje a týmto nahrádzame obedy zadarmo," uviedol Sulík. Chce, aby životná úroveň na Slovensku rástla. "Teší ma, že znížime o 10 % mzdové náklady na ministerstvách a na ostatných úradoch, o 10 % znížime aj výdavky na obstarávanie tovarov a služieb," doplnil Sulík.

Opatrenia sa majú podľa ministra financií Eduarda Hegera (OĽaNO) financovať z toho, čo ušetrí vláda sama na sebe. "Ide o masívnu a zodpovednú pomoc ľuďom. Je to zodpovedná sociálna politika. Myslí na rodiny, ľudí, ktorí to potrebujú, sú v núdzi. Nie je potrebné šetriť, ale efektívne používať peniaze občanov. To je niečo, čo sme jasne deklarovali, že Hodnota za peniaze bude mať veľký význam," dodal Heger.

Vláda predstavila zmeny pri 13. dôchodkoch

Rezort práce v stredu predloží do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o 13. dôchodku. Ide tak meniť zákon, ktorý ešte prijala bývalá vláda. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) povedal, že dôchodcovia dostanú viac ako dvojnásobok toho, na čo boli zvyknutí. Trinásty dôchodok majú dostať seniori v tomto roku, na tom sa nič nemení."Zákon o 13. dôchodku je pripravený takým spôsobom, že dáva dôchodcom viac ako dvojnásobok toho, na čo boli kedykoľvek zvyknutí k štandardnému dôchodku dostať," vyhlásil v stredu počas predstavovania vládneho sociálneho balíčka Krajniak.

Dôchodcovia v minulosti dostávali vianočný príspevok koncom roka, bývalá vláda však schválila 13. dôchodok, ktorý ho mal už v tomto roku nahradiť. Výška 13. dôchodku mala byť pre jednotlivých poberateľov vo výške súčasných priemerných jednotlivých dôchodkov. Ministerstvo práce ale pripravilo zmeny. "Vynaložíme na 13. dôchodok o 154,9 milióna eur navyše, ale nebudeme ho vyplácať každému rovnako. Najviac chceme pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú," vysvetlil Krajniak. Každý dôchodca, aj ten s vyššími dôchodkami, dostane podľa ministra aspoň symbolicky 13. dôchodok. "Urobili sme to ale tak, aby tí s najmenšími dôchodkami dostali najviac," podotkol Krajniak.

Po novom senior s dôchodkom do 214,82 eura má dostať 13. dôchodok v sume 300 eur, pričom si oproti vianočnému príspevku z minulosti polepší o 100 eur. Senior s dôchodkom 300 eur dostane 13. dôchodok vo výške 269,34 eura, senior so 400-eurovým dôchodkom dostane 233,34 eura, senior s 500-eurovým dôchodkom dostane 197,34 eura, pričom tento dôchodca by v minulosti dostal vianočný príspevok vo výške 71,86 eura.

"My sme tu 10 rokov počúvali sľuby o tom, ako niekto 13. dôchodok urobí, ale my na rozdiel od tých dvoch pánov z minulosti, ho realizujeme. Dôchodcom navyše pomáhame tým, že rušíme aj doplatky za lieky, ale aj poplatky za miestnu hromadnú dopravu a autobusy," dodal Krajniak s tým, že vláda tak pomáha aj tým dôchodcom, ktorí doteraz nemohli využívať vlaky zadarmo.