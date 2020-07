Veľké zmierenie! Kollár a Šeliga si podali ruky: VIDEO Verejne sa mi ospravedlnil

BRATISLAVA - Odvolávanie Borisa Kollára bolo plné emócií. Šéf parlamentu odvolávanie ustál, no poriadne ho rozhodili slová podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu. Padli naozaj nepríjemné slová, no zdá sa, že všetko je v poriadku. Medzi koaličnými partnermi zavládol pokoj. Aspoň na chvíľu.

Počas utorňajšieho odvolávania Borisa Kollára padalo veľa slov. Ešte pred schôdzou dalo hnutie Sme rodina svojim koaličným partnerom ultimátum. Ak Kollára odvolajú, opustia vládny štvorlístok. Nakoniec sa tak nestalo a Kollára ostal vo funkcii šéfa parlamentu. Ku koncu rozpravy sa však strhla hádka. Medzi Kollárom a Jurajom Šeligom padali ostré slová. Po niekoľkých hodinách si pomyselne podali ruky a, zdá sa, že sa uzmierili.

Kollár sa mi verejne ospravedlnil

Šeliga to uviedol na sociálnej sieti. „Iste ste zaznamenali, že na mňa v utorok, počas debaty o odvolávaní predsedu NR SR, Boris Kollár ostro slovne zaútočil,“ napísal Šeliga. Kollár totiž v záverečnej reči počas rozpravy uviedol, že „nič tak odporne farizejské ešte v politike nestretol“. Obul sa aj do bývalého lídra Andreja Kisku, ktorého nazval daňovým podvodníkom. Po pár hodinách sa však zdá, že je všetko na dobrej ceste.

„Včera večer sa na Bôriku uskutočnilo stretnutie predstaviteľov vlády a poslancov všetkých koaličných politických strán. Počas tohto stretnutia sa mi predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár verejne ospravedlnil,“ napísal Šeliga. Podľa jeho slov pocítil počas dvoch týždňov, kedy sa riešila kauza plagiátorstva Borisa Kollára, od voličov odozvu a dostali aj veľa podporných správ. „Napriek veľkému tlaku koaličných partnerov nás hnali dopredu. Je to priamy dôkaz toho, že na Slovensku je túžba po hodnotovej politike,“ dodal.

V rozhovore pre Denník N Šeliga uviedol, že jeho vzťah s Kollárom nebude mať vplyv na fungovanie. „Na to, aby sme fungovali ďalej, nepotrebujem byť s pánom Kollárom kamarát,“ uviedol. „Teraz sa sústredíme na prácu – justičnú reformu, podporu podnikateľov a našich regiónov,“ napísal Šeliga. „Všetkým – bez ohľadu na to, či nás volili alebo nie – sľubujem, že na hodnotovej politike zotrvám, a že budem vždy konať v duchu hodnôt demokracie, právneho štátu a slušnosti v politike,“ dodal.

Odvolávanie plné emócií

Krátko pred štvrtou vystúpil v utorkovej rozprave podpredseda parlamentu za stranu Za ľudí. Kollára vyzval, aby stiahol svoj návrh na vlastné odvolanie. Žiadal ho, aby nestaval koaličných poslancov pred dilemu medzi kauzou jeho diplomovej práce a rozpadom vládnej koalície. „Neviem ako sme sa dostali do tejto falošnej dilemy pán predseda? Prečo je tu Kollárova diplomovka vs. odchod z vlády? Môžete sa na mňa hnevať, môžete robiť čokoľvek, len sa k tomu postavte. Vydierať celú vládnu koalíciu kvôli jednej diplomovke je zbytočné,“ zvyšoval hlas Šeliga.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Nerozumiem, prečo vy sám podávate návrh na odvolanie z funkcie predsedu parlamentu. Tým pádom vy sám hovoríte, že s tou prácou je problém. Netvárme sa, že s tou prácou problém nie je,“ skonštatoval Šeliga. Kollárov krok označil za politické divadlo.

Niečo také odporne farizejské som ešte nestretol

Kollár zareagoval na Šeligu v jeho záverečnej reči. Z jeho slov boli mnohí prekvapení. Kritika bola naozaj ostrá a šéf Sme rodina sa obul aj do bývalého lídra Za ľudí Andreja Kisku. „Niečo tak odporne farizejské, ako je pán podpredseda Šeliga, som ešte v živote nestretol,“ reagoval Kollár. Keď začala kauza jeho diplomovej práce, prišiel za ním Šeliga, ktorého označil za „etalón morálky“, pokračoval. Šeliga mu mal povedať, aby sa ospravedlnil.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Nestačilo. Potom došiel znova za mnou a rovnako kontaktoval premiéra, bolo by dobré, aby sa vzdal titulu. Vzdať sa titulu nedá, tak som povedal, že titul nebudem používať v politike. Potom dobehol a povedal, že to bolo arogantné a nebolo to s pokorou. Tak som sa znovu s pokorou ospravedlnil. Nestačilo, tento farizej dobehol a kričí, musíš odstúpiť z postu predsedu parlamentu,“ povedal Kollár a obul sa aj do ich bývalého lídra Andreja Kisku.

Za odvolanie bolo päť poslancov

výsledky oznámili v pléne po sčítaní hlasov. Na hlasovaní sa zúčastnilo 76 poslancov, platných bolo 71 hlasov. Za odvolanie bolo päť poslancov, proti bolo 46 a zdržalo sa 20 poslancov. Na Kollárovo odvolanie bola potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, teda aspoň 76 hlasov. Kollár návrh na svoje odvolanie podal sám. Kollár čelil podozreniu z plagiátorstva pre svoju diplomovú prácu. Vyhlásil, že svoj magisterský titul získal v súlade so zákonom. V politike ho nemieni viac používať.