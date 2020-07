VIDEO Gröhling sa bráni v kauze diplomovky: Nie som prikovaný k stoličke! Za všetkým bola licencia

BRATISLAVA - Po Borisovi Kollárovi mal včera nepríjemný deň aj ďalší člen vlády. Opäť ide o pochybnú diplomovú prácu a je to o to prekvapujúcejšie, že jej autorom je súčasný minister školstva Branislav Gröhling z SaS. Ten hovorí o bulvarizácii a politizácii tejto témy s tým, že ide o iný prípad, než ako bolo znázorňované u Kollára. Krátko pred dnešným brífingom sa ozvala aj škola, kde Gröhling vyštudoval právo a obhájil prácu.

VIDEO Brífing ministra školstva Branislava Gröhlinga:

"Mrzí ma, že sa politizuje téma záverečných prác z posledných týždňov," hovorí na úvod Gröhling. "Mali sme stretnutia s osobami z akademického života. Chceme nastaviť novú podobu novely zákona, ktorú chceme presunúť aj na ministerstvo spravodlivosti. Možno jej závery budú nakoniec dopadať aj na mňa," priznáva minister.

"V danom čase smernica povoľovala, aby bakalárska práca tvorila polovicu diplomovej práce a ja som toto dodržal. V tom čase nebol limit na používanie zdrojov. Teraz toto už platí," obhajuje sa Gröhling. "Musím vám povedať, že keď som sa teraz pozrel na svoju prácu, musím priznať, že by som ju spravil lepšie. To nie je ospravedlnenie, ale taký návrh," hovorí Gröhling.

"Nebudem tvrdiť, že tá práca je nejaká hviezda. Ale nepovažujem za správne, aby sme tieto práce z minulosti posudzovali na základe dnešných podmienok," vyhlásil na tlačovke minister.

Mala byť za tým licenčná zmluva

Gröhling na tlačovej konferencii vysvetlil, prečo odrazu nebola práca na internete dostupná. "Minulý týždeň som poprosil školu, aby preverila moju prácu. Keď som požiadal svoju školu, aby mi preverila prácu, nastal tu včera taký problém. Keďže sa tá práca nedá preveriť z elektronickej podoby, tak neskôr sme s českými kolegami prišli na to, že podľa licenčnej zmluvy práca nemala byť na internete, my sme na to prišli teraz. 11 rokov bola zverejnená na internete, hoci nemala byť. Práca je, bude a aj bola zverejnená v knižnici. To, o čom sa včera písalo, bol len internetový zdroj a položka na internetovom odkaze," vysvetľuje minister Gröhling.

"Veľmi ma mrzí, že vysokoškolský titul sa rovná len diplomovej práci, pretože ja som do tej školy chodil celých 5 rokov, mám veľa spomienok so spolužiakmi," argumentuje minister. "Chcel som poukázať na to, akým spôsobom som napísal tú prácu, s tou iniciatívou som prišiel ja sám, nehľadajte za tým nič viac. Nie je to nič typické pre politikov, ale urobil som to z vlastného uváženia. Teraz z toho vyplynulo toto a budem z toho vyvádzať nejaké závery," pokračoval Gröhling o tom, prečo sa začal venovať vlastnej práci práve v čase škandálu okolo Kollárovej práce.

"S pánom Sulíkom sa stretneme dnes podvečer," povedal Gröhling na margo straníckej situácie.

V čase vypuknutia Kollárovej kauzy už písal o tej svojej

Gröhling sa pritom v čase Kollárovej kauzy rozpísal o svojej práci aj na sociálnej sieti. "Keď už sa má teda preverovať pol Slovenska, preveril som si aj seba. Dal som si ju do systému a zhodu som mal 31 %. Aj podľa dnešných pravidiel je to pre oblasť práva v poriadku,” písal minister na Facebooku. Ten však v čase, keď sa riešil Kollárov prípad chcel ukryť vlastnú prácu a to priamo na Paneurópskej vysokej škole, kde vyštudoval v roku 2009 právo. "V čase škandálu Borisa Kollára Paneurópsku vysokú školu požiadal, aby stiahla jeho práce z webu knižnice," píše Denník N, ktorý na pochybnosť včera upozornil.

„Overoval som si situáciu na škole a práca nemala byť podľa licenčnej zmluvy zverejnená, školu som o tom informoval a tá to napravila,“ priznal sa pre denník minister Gröhling. Prácu písal tak, že časť prevzatého textu z knihy cituje, a teda priznáva pravého autora. Potom však prichádza ďalší odsek, pri ktorom sa zdá, že je jeho dielom, no nie je. Skutočnosť je taká, že ich len opäť odpísal z učebnice. Takýchto odsekov má byť v práci viac. Práca pritom podľa smernice nesmela mať charakter plagiátorstva a mal citovať všetky prevzaté texty. Odstavce textov si mal pritom preberať aj z vlastnej bakalárskej práce bez toho, aby to uviedol v úvode práce.

Stanovisko poskytla aj škola, tá problém nevidí

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) nevidí po posúdení diplomovej práce ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga (SaS) v kontexte času jej vzniku žiadne porušenie predpisov a morálne pochybenia autora, ktoré by odôvodňovali výzvy na jeho odstúpenie. Informoval o tom krátko pred Gröhlingovou tlačovkou rektorát školy, zdôrazňujúc, že autor nikdy nepožiadal o utajenie záverečnej práce.

Škola tvrdí, že medializované informácie týkajúce sa diplomovej práce šéfa rezortu školstva sú "zavádzajúce", a že ide o "preukázateľne nepravdivé tvrdenia". "Diplomová práca vždy bola, je a bude prístupná v Akademickej knižnici PEVŠ k prezenčnému zapožičaniu a štúdiu. Na základe licenčnej zmluvy, ktorá je súčasťou všetkých záverečných prác, bola diplomová práca sprístupnená akademickej obci. V rozpore so znením licenčnej zmluvy bola práca prístupná aj v knižničnom informačnom systéme. Po upozornení bola táto chyba odstránená a autorovi sme sa ospravedlnili," komunikovala PEVŠ.

Rektorát tiež dodal, že práca bola vypracovaná v súlade s interným predpisom, ktorý rieši aj možnosť využitia vlastnej bakalárskej práce. Zdôraznil, že pri citovaní a parafrázovaní bola použitá vtedy platná norma. "Samozrejme, tieto dokumenty si novinári pred zverejnením kontroverzného článku a vynesením súdov nepovažovali za potrebné overiť," uzavrela PEVŠ.

Bulvárna politizácia 11-ročnej práce

"Škola vtedy nemala konkrétnu hranicu, ktorá by určovala, aká časť práce môžu byť iné zdroje a aká nový text. Napríklad dnes je niekde určených 40 %, niekde 30 %, niekde nič. My sme nemali žiadnu hranicu," píše Gröhling. "Riešiť pri tomto všetkom prácu spred 11 rokov, ktorá navyše splnila všetky podmienky, považujem za bulvárnu politizáciu tejto témy," uzavrel Gröhling.

Premiér radšej mlčí, no hovoril aj o karme

Premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO) by bolo ľúto, ak by vláda prišla o Branislava Gröhlinga (SaS) ako ministra školstva. Vyhlásil to v pondelok s tým, že to povedal bez akéhokoľvek kontextu. Predseda vlády sa nechcel vyjadriť k tomu, či by mal Gröhling uvoľniť post ministra pre pochybnosti o jeho diplomovej práci. "Poučený kauzou Borisa Kollára si dovolím pomlčať," povedal Matovič.

Premiér podotkol, že necháva na novinároch, nech si robia svoju prácu a nech sa k tomu vyjadrí koaličná SaS a samotný Gröhling. Vyzval na stanovisko aj koaličnú stranu Za ľudí, ktorá sa podľa Matoviča "ohnivo" vyjadrovala v prípade kauzy diplomovej práce predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina).

Matovič sa k medializovaným podozreniam o Gröhlingovej diplomovke nechcel vyjadrovať s tým, že si zatiaľ prečítal len nadpis a perex článku. "Keď som si to prečítal, najprv som sa usmial, potom mi bolo smutno. Potom som si niečo pomyslel o karme, a potom som to radšej sám so sebou uzavrel," skonštatoval s tým, že bude fér, ak si článok dočíta do konca.

Má napísať zákon, ktorý ho možno pripraví aj o titul

Zároveň poznamenal, že minister školstva a ministerka spravodlivosti dostali "domácu úlohu", aby vypracovali zákon, podľa ktorého sa budú posudzovať prípadné plagiáty. Premiér tvrdí, že je aj na Gröhlingovi, či zákon bude riešiť aj minulosť alebo len budúcnosť. "Možno minister napíše zákon a na základe neho stratí svoj titul," poznamenal Matovič.

V pondelok sa v médiách objavila informácia, že minister školstva Branislav Gröhling z SaS získal magisterský titul za diplomovku, ktorá je kompilátom s prvkami plagiátu, a odkopíroval do nej skoro celú svoju bakalársku prácu.