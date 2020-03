Zúfalá situácia si žiada akékoľvek riešenie: Premiér sa nebráni personálu i pomôckam z Číny

BRATISLAVA - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) by si vedel predstaviť pomoc pre Slovensko v čase výskytu nového koronavírusu v podobe zdravotníckeho personálu a ochranných pomôcok z krajín, kde epidémiu už prekonali, napríklad z Číny. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Zároveň nevylúčil, že seniorom sa posunie vyplácanie 13. dôchodkov.

Podľa Matoviča je dôležité, aby sa s verejnosťou komunikovalo otvorene a priamo. Poukázal na to, že v súčasnosti má Slovensko 450 pľúcnych ventilátorov, pomôcť by Slovensku mohla napríklad Čína. "V zúfalej situácii treba využiť akékoľvek riešenie," poznamenal. Presvedčený je tiež o tom, že ľudia by pochopili, keby sa v danej situácii posunuli 13. dôchodky o rok či dva, a to v prípade, ak Slovensko nebude mať peniaze. Podľa jeho slov je to lepšie, ako keby "krajina mala zahynúť". "Nebojím sa takto čestne postaviť pred ľudí. Ja si myslím, že to pochopia," povedal.

Predseda vlády tiež povedal, že "najhorším prekvapením" bolo pre neho zistenie, že Slovensko má k dispozícii len 3000 regulárnych testov. Tvrdí, že je dôležité zachytiť ľudí, ktorí nemajú príznaky toho, že chorobu COVID-19 majú, ale rozširujú ju. Problémom je podľa neho aj to, že sa nevie, kde majú zohnať ďalšie špecializované testy. Predošlou vládou sú podľa Matoviča zabezpečené testy maximálne do piatka 27. marca. Napriek tomu vyzval ľudí, aby sa nebáli.

Objednávka na ochranné rúška prišla podľa premiéra neskoro. Ľudia sa podľa neho nemajú spoliehať na vládu, ale ušiť si doma vlastné rúška, mať ich aj viac, oprať, prežehliť. Vyzval aj na pomoc pre tých, ktorí si ich pripraviť nevedia. Rúška by mali podľa neho byť povinné. Matovič je tiež za tvrdé opatrenia a sankcie, aby ľudia dodržiavali bezpečnostné opatrenia. Zmysel vidí aj v nosení ochranných rukavíc. Zároveň dodal, že urobí všetko pre to, aby sa ešte pred letnými prázdninami opäť otvorili školy.