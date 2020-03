Predstavujeme nových tajomníkov vo vláde: Vyšetrovateľ kauzy Gorila či veľký návrat do SaS

BRATISLAVA - Vláda Igora Matoviča na svojom prvom zasadnutí v piatok vymenovala do funkcie nových štátnych tajomníkov v rámci jednotlivých ministerstiev. Vymenovaní ešte neboli všetci, no pozreli sme sa na tých, ktorí majú funkciu už istú. Toto sú novovymenovaní štátni tajomníci v novej vláde.

Ján Oravec (ministerstvo hospodárstva)

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Ján Oravec pôsobí ako prezident Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS) už od roku 2003. Jeho náplňou práce je zastupovanie a obhajovanie záujmov podnikateľov v sociálnom dialógu a pri schvaľovaní legislatívy. Od roku 2004 je tiež členom prezídia a predseda Výboru pre európske záležitosti a zahraničné vzťahy v Republikovovej únii zamestnávateľov. Od roku 2004 do roku 2015 bol členom výboru na zastupovanie a obhajovanie záujmov slovenských zamestnávateľov v Európskom, hospodárskom a sociálnom výbore. Vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v odbore Filozofia - politická ekonómia. Študoval tiež v zahraničí na odbore bankový manažment, riadenie aktív a pasív banky, riadenie úverových a úrokových rizík, strategické plánovanie, bankový marketing, riadenie ľudských zdrojov na The South-western Graduate School of Banking v Dallase. Má tiež absolvovanú vedeckú ašpirantúru na Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave.

Karol Galek (ministerstvo hospodárstva)

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Známou tvárou strany SaS je určite aj Karol Galek, ktorý bol od roku 2016 poslancom národnej rady. Bol predsedom komisie pre technologický rozvoj a inovácie. Vyštudoval pozemné staviteľstvo na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Bratislave. V roku 2006 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudoval odbor Hydrogeológia a inžinierska geológia. V Centre ďalšieho vzdelávania na Ekonomickej univerzite pokračoval v štúdiu ekonómie, marketingu a manažmentu. V roku 2009 tiež ukončil štúdium na Technickej univerzite vo Viedni v odbore Obnoviteľné energie v strednej a východnej Európe.

Lukáš Kyselica (ministerstvo vnútra)

Zdroj: Topky/Maarty

Lukáša Kyselicu mnohí poznajú ako vyšetrovateľa jednej z najznámejších slovenských politických káuz - Gorila. V priestore policajného zboru pôsobil od pochôdzkara až po vyšetrovateľa najzávažnejších foriem trestnej činnosti, najmä ekonomického charakteru. Na konci svojej 22-ročnej kariéry v policajnom zbore bol vedúcim tímu spomínanej kauzy Gorila. Pred voľbami ho mnohí favorizovali ako jednotku na čele ministerstva vnútra, no všetko je napokon inak. Šéfom rezortu sa prekvapivo stal Roman Mikulec a Kyselica bude štátnym tajomníkom. Už vopred však avizovali, že na ministerstve budú fungovať ako dvojičky a nie jeden muž.

Ľudovít Paulis (ministerstvo školstva)

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Ľudovít Paulis študoval na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave v odbore odborník pre riadenie v zdravotníctve. V roku 2014 sa stal členom Európskej spoločnosti kardiológov vo francúzskom technologickom parku Sofia Antipolis. Ešte v roku 2010 však vyštudoval odbor biológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V rovnakom roku získal vedecku habilitáciu druhého kvalifiikačného stupňa v SAV. Na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského získal titul PhD a titul doktora všeobecného lekárstva (MUDr.). V roku 2004 získal titul magistra na Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. V súčasnosti už od roku 2007 pôsobí ako odborný asistent v Ústave patologickej fyziológie na Lekárskej fakulte UK a v rámci SAV tiež pôsobí ako odborný pracovník v Ústave normálnej a patologickej fyziológie.

Martin Klus (ministerstvo zahraničných vecí)

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ďalšou známou tvárou SaS je nepochybne Martin Klus, ktorý doteraz pôsobil ako poslanec NR SR a tiež ako podpredseda tohto parlamentu. V súčasnosti bude pôsobiť po boku Ivana Korčoka, ktorý bude veliť rezortu diplomacie. Klus je tiež podpredsedom Subvýboru pre transatlantické vzťahy Parlamentného zhromaždenia NATO Pôsobil tiež ako podpredseda výboru NRSR pre Európske záležitosti, predseda skupiny priateľstva krajín Beneluxu, člen Zahraničného výboru NR SR či zástupca vedúceho delegácie Parlamentného zhromaždenia NATO. V súčasnosti tiež pôsobí ako docent na katedre politológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Na tejto univerzite tiež získal titul magister v odbore politológia. V tomto odbore pokračoval aj na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Klus vyštudoval mnohé zahraničné programy v Chorvátsku, Nórsku, USA či v Taliansku.

Ivan Husár (ministerstvo školstva - oblasť športu)

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Ivan Husár je viacnásobný majster SR, bývalý tréner reprezentačného družstva mužov a súčasný tréner VKP Bratislava. Vyštudoval Fakultu telovýchovy a športu na UK v Bratislave a športu sa profesijne venuje celý život. Pôsobil aj ako športový redaktor. Založil občianske združenie Volejbal.sk, je súčasťou trénersko metodickej komisie v Slovenskej volejbalovej federácii a koordinátor volejbalu v Bratislave. Ako športový expert pôsobí aj v strane SaS, ktorej bol zakladajúcim členom. Študoval na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, kde dosiahol magisterský titul v odbore učiteľstvo telesnej výchovy. Je diplomovaným trénerom volejbalu.

Monika Filipová (ministerstvo školstva)

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Monika Filipová pôsobí ako riaditeľka odboru miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov na Ministerstve vnútra SR. Vyštudovala právo na Univerzite Komenského a tiež odbor Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia na Filozofickej fakulte UK. Vedecký titul získala na Katedre východoázijských štúdií na UK. Neskôr absolvovala aj štúdium diplomacie na National Chengchi University na Taiwane. Po tomto štúdiu sa vrátila domov. Pôsobila v Taipejskej reprezentačnej kancelárii v Bratislave a v súčasnosti je už 7 rokov na Ministerstve vnútra v riadiacej funkcii. Je taktiež členkou OZ Dobrý úradník, ktoré podporuje kvalitné, transparentné a lepšie fungovanie štátu, buduje komunitu šikovných a kvalitných úradníkov a šíri osvetu o tomto povolaní.

Jozef Mihál (ministerstvo práce)

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ďalšieho známeho člena SaS zrejme ani netreba predstavovať. Široká verejnosť si ho určite pamätá ako ministra práce sociálnych vecí a rodiny z čias vlády Ivety Radičovej, kde pôsobil do roku 2012. V súčasnosti sa na neho upútala pozornosť médií aj kvôli dramatickému prestupu zo strany Spolu, pod ktorou kandidoval v parlamentných voľbách 2020 a nedostala sa do parlamentu. Hneď na to Richard Sulík oznámil Mihalov návrat do SaS a v súčasnosti sa vracia v inej podobe na bývalé ministerstvo, teraz ako štátny tajomník. Vyštudoval Matematicko-Fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2005-2006 pôsobil ako externý poradca ministra zdravotníctva SR pre reformu zákona o zdravotnom poistení a systém ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie na Ministerstve zdravotníctva SR. Venuje sa produkcii literatúry o daňovej a odvodovej problematike.

Soňa Gaborčáková (ministerstvo práce)

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ďalším príkladom, kedy sa poslankyňa po neúspešných voľbách aj tak objaví vo vládnom orgáne je určite Soňa Gaborčáková, ktorá kandidovala za KDH. Aj ona po boku Jozefa Mihála zamieri ako štátna tajomníčka na ministerstvo práce. V roku 2016 sa do parlamentu dostala ako poslankyňa za hnutie OĽaNO, z ktorého poslaneckého klubu odišla v roku 2019. Gaborčáková sa teda napriek neúspechu KDH vo voľbách ujme funkcie štátnej tajomníčky na rezorte práce. Jej pôsobenie je známe aj na Spiši, kde pôsobila ako riaditeľka a odborná garantka domova sociálnych služieb sv. Anny v Starej Ľubovni.

Michal Luciak (ministerstvo spravodlivosti)

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Michal Luciak je podpredsedom novej strany Za ľudí a kandidoval z 6. miesta. Vo voľbách získal 2 940 preferenčných hlasov a po boku novej ministerky Márie Kolíkovej bude pôsobiť ako štátny tajomník na ministerstve spravodlivosti. Luciak bol v minulosti dlhoročným členom SDKÚ-DS, do ktorej vstúpil asi ako dvadsaťročný približne v roku 2001 a vystúpil z nej v roku 2014 a pôsobil tiež po boku prezidenta Andreja Kisku, ktorý Za ľudí založil. Študoval na Filozofickej fakulte UK. V roku 2010 sa stal vedúcim služobného úradu u vtedajšej ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej.

Marian Majer (ministerstvo obrany)

Zdroj: Facebook/Marian Majer

Marian Majer je spolu s novým ministrom obrany Jaroslavom Naďom z OĽaNO spoluzakladateľom Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku. Je tiež spoluzakladateľom portálu Cybersec.sk a Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI), ktorý portál prevádzkuje.SSPI viedol v rokoch 2015-2016. Predtým dva roky pôsobil v Inštitúte pre stredoeurópsku politiku (CEPI), kde viedol program pre bezpečnostnú a obrannú politiku a v rokoch 2012-2014 bol výskumným pracovníkom Centra pre európske a severoatlantické vzťahy. V rokoch 2004-2012 pôsobil na rôznych pozíciách na Ministerstve obrany SR, vrátane funkcie generálneho riaditeľa sekcie obrannej politiky, medzinárodných vzťahov a legislatívy (2012) a sekcie kontroly-inšpekcie ministra obrany (2010-2011). Vyštudoval históriu a politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde neskôr získal titul PhD. v odbore teória politiky. Absolvoval tiež niekoľko zahraničných študijných pobytov v Nemecku, Taliansku a Veľkej Británii. V súčasnosti pôsobí aj ako prednášajúci na katedre politológie FIF UK v Bratislave.