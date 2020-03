KORONAVÍRUS V hre je vyše 60 nových opatrení! Matovič zriadil permanentný krízový štáb, vznikol nový tím

vláda bude na rokovaní rozoberať ďalšie opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu

od 11-ej by mal zasadať ústredný krízový štáb, o 14-ej bude rokovanie vlády, ktorá má okrem opatrení hlasovať aj o odvolaní šéfa štátnych hmotných rezerv Kajetána Kičuru

predseda vlády počas víkendu informoval, že rokovaniu kabinetu budú predchádzať krízové štáby jednotlivých rezortov a tiež ústredný krízový štáb

na Slovensku máme zatiaľ 185 prípadov koronavírusu, aktuálny ZOZNAM nájdete TU >>

všetky aktuálne informácie nájdete TU >>

NAŽIVO Premiér Igor Matovič informuje o aktuálnej situácii

17:11 „Naše nemocnice boli veľmi slabo pripravené, änemali potrebný ochranný materiál pre personál. O týždeň dva, bude v nemocniciach najťažšia situácia, na ktorú sa budeme musieť pripraviť,“ povedal člen permanentného krízového štábu a šéf zdravotníckych odborov Peter Visolajský.

16:59 Nie je pravda, že nemáme na koronavírus žiadny liek, povedal Krčméry. Treba však byť opatrný, nie všetky zaberajú. „Bol by som opatrný v predikciách koľko dokážeme urobiť testov. Samozrejme, tých testov musíme urobiť čo najviac,“ hovorí Róbert Mistrík.

16:58 Matovič vysvetľoval, ako sa chce dostať k testovaniu tritisíc ľudí za deň. „Dnešná kapacita štátu je tisíc testov denne, kapacita súkromných zariadení je približne tisíc, ďalšia tisícka by sa vedela urobiť v spolupráci s laboratórií plus univerzitné kapacity,“ povedal premiér.

16:47 Premiér uviedol, že prerokovali cez 60 návrhov. „Budeme o nich hlasovať, tie ktoré prejdú, budeme schvaľovať na vláde. Neviem, kedy skončíme,“ povedal premiér.

16:45 Matovič zradil permanentný krízový štáb. Je v ňom Peter Škodný, Robert Mistrík, Peter Visolajský a Vladimír Krčméry. „Títo páni budú tvoriť jadro tímu, aby sme zosúladili prácu medzi rezortami,“ povedal premiér.

16:43 Martin Klus uviedol, že sa snažia spolu s rezortom vnútra vyriešiť aj komplikovanú situáciu na hranici s Maďarskom. Slovenskí občania potrebujú okrem platného dokladu totožnosti a pracovného potvrdenia či zmluvy aj pobytovú kartu.

16:40 Najbližšie očakáva Slovensko let z USA, odkiaľ by sa malo vrátiť okolo 300 občanov. Let je naplnený zo 70-ich percent.

16:35 Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus informuje o aktuálnych informormáciách o repatriácii Slovákov zo zahraničia.

16:25 Pellegrini vyzval Kičuru, aby sa nevrátil do sudcovského talára

Podľa expremiéra by sa nemal vrátiť do talára, kým sa nevyvrátia podozrenia o jeho zlyhaniach vo funkcii. Kičura je aktuálne sudcom s pozastaveným výkonom funkcie. „Vyzývam ho, aby sa za žiadnych okolností nevrátil do talára, kým tieto podozrenia nevyvráti. Ja osobne som spravil zásadné kroky pre očistu súdnictva a prokuratúry. Je neprípustné, aby ľudia nemali istotu, že o ich vlastnom osude rozhoduje bezúhonný človek,“ uviedol Pellegrini na sociálnej sieti. Dodal, že ak sa potvrdí, že Kičura pochybil, nemal by sa už nikdy do sudcovskej funkcie vrátiť.

16:21 Na krízovom štábe sa rozdávali aj malé darčeky.

15:50 Predseda Štátnych hmotných rezerv Kajetán Kičura, ktorého má vláda odvolať z funkcie, vypovedal na NAKA. Avizoval, že neskôr sa vyjadrí aj k majetkom svojho 20-ročného syna.

NAKA v súvislosti s medializovanými informáciami o nákupoch Správy štátnych hmotných rezerv SR a kúpe bytov na Konventnej ulici v Bratislave začala "ex offo" trestné konanie. Potvrdil to hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.

15:25 Premiér by mal o 16-tej informovať o predbežných výsledkoch z krízového štábu a doterajšieho rokovania vlády.

14:55 Na úrade vlády už prebieha rokovanie vlády. Krízový štáb skončil. Premiér bude o opatreniach zrejme informovať po skončení vlády.

14:40 Trestné oznámenie podal Ondrej Dostál

„Dnes som podal na NAKA trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu Machinácií pri verejnom obstarávaní a dražbe podľa Trestného zákona, prípadne niektorého z trestných činov korupcie,“ informoval na sociálnej sieti.

13:58 Krízový štáb ešte stále rokuje, dnes by mali prijať ďalšie opatrenia. Šéf finančného výboru Marián Viskupič počas víkendu zverejnil na socciálnej sieti predbežný balík opatrení v boji proti koronavírusu.

13:46 Od Európskej komisie bude požadovať, aby boli prostriedky flexibelnejšie a mohli ich presúvať. „Chceme, aby sme mohli prostriedky presúvať medzi jednotlivými osami,“ hovorí Remišová. Ide o tri najväčšie oblasti - malé a stredné podniky, zdravotnícke potreby a zdravotnícke pomôcky a pomoc ľuďom, ktorí nemôžu pracovať.

13:47 Podľa Remišovej je mimoriadne vážna situácia. „Okamžite sme začali pracovať na tom, aby eurofondy, ktoré sú nezazmluvnené, mohli použiť na situáciu ohľadne koronavírusu.“

13:45 Remišová dnes prebrala úrad pre investície a informatizáciu po Richardovi Rašim. „V súčasnosti je stav taký, že máme štyri miliardy nezazmluvnených prostriedkov. Okamžite treba spraviť audit,“ povedala na úvod.

13:40 Nasleduje tlačovka vicepremiérky Veroniky Remišovej.

12:55 Po krízovom štábe by mal premiér Igor Matovič informovať o ďalších opatreniach.

12:52 Ministerstvo spravodlivosti SR uvažuje v rámci justičného balíčka o prerušení lehôt vo veciach v súvislosti s občianskym či obchodným právom. Informovala o tom ministerka spravodlivosti Mária Kolíková pri preberaní úradu.

12:48 Na úrade vlády momentálne zasadá krízový štáb. Sú na ňom aj Je na ňom aj infektológ Vladimír Krčméry (vľavo) a vedec Róbert Mistrík (v strede). Členmi štábu sú od nástupu Igora Matoviča.

12:35 Štát chce ísť podľa neho predbežne aj druhou líniou, a to zabezpečiť testovanie podľa protokolu, ktorý používa WHO a tiež česká virologička Soňa Peková, s ktorou, podobne ako s ďalšími odborníkmi, viedli na ÚVZ v pondelok ráno videokonferenciu.

12:25 Matovič zároveň oznámil, že štát má aktuálne k dispozícii 13-tisíc testov a objednáva ďalších 19-tisíc, ktoré by mali prísť v priebehu pár dní.

12:10 Počas pondelka bolo otestovaných na nový koronavírus zatiaľ 29 vzoriek, jedna z toho bola pozitívna. Pred rokovaním ústredného krízového štábu to uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.

11:50 Štát by mohol podľa Matoviča získať až 200-tisíc testov na koronavírus. Po rannej návšteve Úradu verejného zdravotníctva premiér zistil, že k dispozícii máme len asi tritisíc testov. Podľa jeho slov sa rysuje možnosť, ktorou by Slovensko mohlo získať viac testov, avšak detaily budú známe neskôr.

11:40 Pozitívne testovaný je ďalší lekár z Púchova. Ďalších šesť lekárov je v karanténe.

11:39 Testy lekárov z ružinovskej gynekológie na koronavírus boli negatívne. „Pokračujú v normálnom režime. Čo sa týka pozitívne testovaného lekára, nebol s ostatnými v kontakte, ani nebol v kontakte s pacientami,“ povedal šéf rezortu Krajčí.

11:38 Matovič uviedol, že chce postupne zvýšiť kapacitu testovania na približne 3 000 ľudí denne. „Regulérne testovaných, nie rýchlotestami, ktoré sme úplne zbytočne kupovali,“ povedal.

11:25 Minister hospodárstvapripravil návrh na odvolanie Kajetana Kičuru. „Uvidíme, či trestné oznámenie podám ja, alebo niekto iný,“ povedal. Sulík má nejaké návrhy aj na nového šéfa, ale musia sa dohodnúť s ostatnými členmi vlády.

11:17 Richard Sulík k aktuálnej situácii.

11:12 Matovič mal mať s ministrom zdravotníctva tlačovku k aktuálnej situácii na bratislavskej gynekológii. Zatiaľ nedorazil.

11:11 Mikulec uviedol, že o núdzovom stave pre celú krajinu musí rozhodnúť ústredný krízový štáb. „Je to jedna z hypotéz, ale zatiaľ takúto možnosť nezvažujeme,“ povedal.

11:05 K situácii sa vyjadril aj minister vnútra Roman Mikulec a štátny tajomník Lukáš Kyselica.

10:35 Ešte pre začiatkom krízového štábu bude mať premiér Matovič brífing s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím. Tímou sú aktuálne informácie týkajúce sa koronavírusu vrátane výsledkov testov dvoch lekárov na klinike v Univerzitnej nemocnici Bratislava v bratislavskom Ružinove.

Vláda prijme ďalšie opatrenia

Kabinet má okrem prijatí ďalších opatrení hlasovať aj o odvolaní predsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR Kajetána Kičuru v súvislosti s konaním úradu pri zabezpečení ochranných zdravotníckych pomôcok, rovnako sa má zaoberať možnosťami pomoci pre ekonomiku a spoločnosť, postihnutými reštrikciami mimoriadnej situácie.

Predseda vlády počas víkendu informoval, že rokovaniu kabinetu budú predchádzať krízové štáby jednotlivých rezortov a tiež ústredný krízový štáb. Na základe jeho odporúčaní má vláda prijať ďalšie opatrenia, ktoré by mali pomôcť spomaliť šírenie infekcie. V nedeľňajších televíznych diskusiách Matovič naznačil, že by mohlo ísť napríklad o centrálne určené časy, v ktorých budú môcť prednostne nakupovať seniori.

Pripustil takisto aj udelenie výnimky pre prevádzky so záhradníckymi potrebami, naopak, v rámci sprísnenie reštriktívnych opatrení hovoril o možnosti zaviesť všeobecnú povinnosť nosiť ochranné rúško či alternatívu zakrytia ústa a nosa pri pohybe v exteriéri. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) má na rokovanie predložiť návrh na odvolanie predsedu SŠHR. Krok nadväzuje na nedeľňajšiu inšpekciu vlády priamo na SŠHR v súvislosti s podozreniami na laxný prístup a predražené nákupy. Matovič po kontrole vyhlásil, že Kičura nemá dôveru vlády, vo svojej funkcii podľa neho konal nehospodárne, ohrozujúc verejný záujem aj zdravie obyvateľov.