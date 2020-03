DOHODLI SA! Matovič zložil vládu: Slovensku budú vládnuť štyri strany s ústavnou väčšinou

Igor Matovič oficiálne skončil rokovania a zložil vládu

vznikne vláda zložená zo štyroch strán, ktorá bude mať v parlamente ústavnú väčšinu

Sulík dostane tri rezorty miesto dvoch, je to ústupok, ktorý spravil Matovič

model novej vlády by mal vyzerať 7-3-2-2

podľa Matoviča by mohla byť ustanovujúca schodza o pár dní

dnes Matovič stretne s prezidentkou Čaputovou

Matovič bude vládnuť s ústavnou väčšinou

Líder hnutia OĽaNO včera večer oficiálne ozámil, že zložil vládu. Po trinástich dňoch tak vieme, že na čele Slovenska bude Igor Matovič spolu s ďalšími troma stranami a bude mať ústavnú väčšinu. Krátko pred šiestou sa z okien ozval víťazoslávny pokrik. „Hotovo!“ zahlásil Roman Krpelan, člen strany Za ľudí a bývalý hovorca exprezidenta Andreja Kisku. O hodinu už bolo všetko jasné.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Napriek všetkým prechádzajúcim sporom lídri štyroch strán dohodli. „V tejto ťažkej chvíli, ktorú Slovensko zažíva, môžeme oznámiť, že vôľa ľudí sa splnila. Definitívne sme sa dohodli na vzniku štvorlístka. Teda na zostavení vlády štyroch strán, ktorá bude mať ústavnú väčšinu,“ vyhlásil Matovič.

Doteraz je jasné len málo

Zatiaľ nepoznáme oficiálne zloženie vlády a známe je len málo. Matovič prezradil, že Richard Sulík bude prvým podpredsedom vlády pre ekonomiku a zároveň ministrom hospodárstva. OĽaNO si nechalo rezort financií. „Dohodli sme sa, Igor spravil ústupok, my sme spravili ústupok, Boris Kollár spravil ústupok,“ povedal Sulík. Okrem toho dostane ešte dva rezorty a finančný výbor. Za OĽaNO bude rezortu financií šéfovať zrejme Eduard Heger. Sulík to považuje za dobrý kompromis primeraný tomu, aby SaS mohla realizovať ekonomickú časť svojho programu.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Spokojná bola aj Veronika Remišová, aj ke´d priznala, že rokovania boli náročné. Strana Za ľudí podľa nej presadila svoje priority. „Už sme prezradili veľa, pani prezidentka musí byť prvá, ktorá to bude vedieť,“ dodal Sulík. Matovič sa s prezidentkou Čaputovou dnes o 12-ej. Lídrov teraz čaká dohoda o programovom vyhlásení. „V prvom rade potrebujeme upokojiť situáciu, zložiť vládu,“ zdôraznil predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár s tým, že na rokovaniach urobili ústupky aj preto, aby mohli čo najskôr pomáhať ľuďom.

Ako to zatiaľ vyzerá?

Premiér: Igor Matovič (OĽaNO)

Predseda parlamentu: Boris Kollár (Sme rodina)

- minister financií: Eduard Heger (OĽaNO)

- minister vnútra: Gábor Grendel (OĽaNO)

- minister obrany: Jaroslav Naď (OĽaNO)

- minister životného prostredia: Ján Mičovský (OĽaNO)

- ministerka kultúry: Natália Milanová (OĽaNO)

- minister zdravotníctva: Marek Krajčí (OĽaNO)

- minister dopravy: Štefan Holý (Sme rodina)

- ministerstvo pôdohospodárstva: Sme rodina

- minister práce, sociálnych vecí a rodiny: Milan Krajniak alebo Petra Krištúfková (Sme rodina)

+ riaditeľ SIS

- minister hospodárstva (a 1. podpredseda vlády pre ekonomiku): Richard Sulík (SaS)

- minister školstva: Branislav Gröhling (SaS)

- minister zahraničných vecí: SaS

- ministerka spravodlivosti - Mária Kolíková (Za ľudí)

+ jeden post podpredsedu

Spor Sulíka a Matoviča

Krátko pred rokovaním to však nevyzeralo tak ružovo. Sulík sa totiž vzoprel Matovičovi. Všetko to začalo statusom Igora Matoviča. „Dnes sa budú diať veci. Pohár pretiekol, už stačilo,“ napísal. Sulík sa k tomu vyjadril na tlačovke a kritizoval ministerstvá, ktoré mu líder OĽaNO predtým ponúkol. „My nesúhlasíme s troma rezortami, ktoré nám boli pridelené, ani jeden z nich nie je ekonomický. Neviem, ako by mohla byť SaS v tomto prínosná,“ povedal Sulík.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

V ponuke troch ministerstiev, ktoré dostali je životné prostredie. „To nepovažujem za ekonomický rezort.“ Sulík sa vyjadril aj k Borisovi Kollárovi. Podľa neho odstúpil od toho, čo chcel pôvodne - podpredsedu vlády, rezort dopravy a rezort obrany. „My to nespravíme,“ povedal Sulík. Pred stretnutím sa potom vyjadril, že Matovič mu nevolal. „Ja som mu písal,“ povedal pred rokovaním. Nakoniec však všetko dobre dopadlo a lídri sa dohodli.

Tajomný Matovič a spor o nájomné byty

Lídri budúcej koalície riešili okrem iného aj spor ohľadom výstavby nájomných bytov, ktorú presadzuje Sme rodina. Igor Matovič preto zvolal stretnutie ekonomických expertov. Líder OĽaNO uviedol, že lídri sa zhodli na tom, že nájomné byty treba postaviť. Otázne však je koľko a akým spôsobom. Je totiž potrebné prijať ešte niekoľko opatrení predtým, než sa s výstavbou začne. Kollár nebude trvať na počte 25-tisíc novopostavených nájomných bytov ročne.

Sme rodina chce spolu s OĽaNO, Za ľudí a SaS viac zapojiť do výstavby nájomných bytov súkromný sektor. Model financovania, ktorý navrhlo hnutie Sme rodina, v súčasnosti nie je realizovateľný. Štátne nájomné byty by sa tak mohli stavať v obmedzenej miere pre niektoré skupiny záujemcov, napríklad učiteľov či zdravotníkov. Problémom bol aj možný minister dopravy Štefan Holý zo Sme rodina, s ktorým mali viacerí problém. Po pondelkovom stretnutí sa Matovič odmlčal a vyhýbal sa médiám odvtedy, čo sa začali rokovania zamotávať. Vo štvrtok ho však náš fotograf odhalil. Prichytil ho práve vtedy, keď sa rokovania presunuli do centrály Borisa Kollára, ktorú má v známom slovenskom médiu.

Čo bude s Kiskom?

Na koaličných rozhovoroch sa nezúčastňuje líder strany Za ľudí Andrej Kiska, ale Veronika Remišová. Kiska o tom telefonicky informoval Matoviča. Opäť sa mu vrátili problémy so srdcom. Remišová však budúce pôsobenie Kisku odmietla komentovať. Kiska vraj bude informovať sám. „My vás budeme informovať v správnom čase,“ povedala.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Samotný Kiska si nesadne na žiadne kreslo do novej vlády. „Andrej Kiska nikdy nemal ambíciu byť v exekutíve,“ podotkol Matovič s tým, že o tom šéf Za ľudí hovoril už po voľbách. Kiska oznámil začiatkom týždňa, že v pondelok večer oznámil, že sa pre ochorenie srdca sťahuje z rokovaní o budúcej vláde. V rokovaniach ho zastúpila Veronika Remišová.

Ustanovujúca schôdza je vo hviezdach

Je otázne, či sa situácia s novým koronavírusom dotkne aj ustanovujúcej schôdze parlamentu. Hovorca Kancelárie NR SR Tomáš Kostelník povedal, že je to otázkou diskusie. Schôdzu má zvolať prezidentka SR Zuzana Čaputová do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb, jej termín ešte nie je známy. Výsledky volieb boli vyhlásené 1. marca. „Je to otázka na diskusiu, nielen našu, ale aj s hlavným hygienikom, ale schôdza bude musieť byť,“ odpovedal Kostelník.