EXKLUZÍVNE FOTO Supertajné rokovania budúcej koalície! Matovič prišiel za Kollárom

BRATISLAVA - Od volieb uplynuli necelé dva týždne a Slovensko ešte nepozná novú vládu. Možný budúci premiér Igor Matovič bol zo začiatku otvorený a o rokovaniach informoval. Keď už bolo jasné, že zrejme vznikne štvorkoalícia, prišiel rad na ministerstvá. Líder Matovič sa odmlčal a všetci opakovali jednu formulku. Rokovania momentálne pokračujú v tajnosti. My sme ich však nachytali!

Igor Matovič sa od začiatku týždňa médiám vyhýba. Potom, čo sa rokovania začali zamotávať, stiahol sa. Aj po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, ktoré sám inicioval, novinárom vykĺzol. Všetci členovia možnej budúcej vlády opakujú jedno a to isté. „Kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič.“

Supertajné rokovania!

Nášmu fotografovi sa však podarilo odhaliť, kde sa tajné rokovania odohrávajú. Lídri sa dnes poobede stretli priamo u Borisa Kollára! Na stretnutie postupne prichádzali všetci lídri a politici, ktorí sa na rokovaniach podieľajú.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Ako prvý prišiel, samozrejme, do svojej centrály v budove, kde sídli aj známe slovenské rádio, Boris Kollár s Milanom Krajniakom. Po ňom dorazili do centrály Igor Matovič a Eduard Heger. Matovič bol predtým na obede s Hegerom a Lukášom Kyselicom, išiel na hrad a odtiaľ si to namieril ku Kollárovi.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Nasledovali ich Veronika Remišová, ktorá vedie rokovania za stranu Za ľudí namiesto Andreja Kisku, spolu s Romanom Krpelanom a Vladimírom Ledeckým, ktorý sa tiež spomína ako jeden z budúcich ministrov.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Medzi poslednými dorazili líder SaS Richard Sulík a Branislav Gröhling. Sulík chcel rezort financií, Gröhling bude zrejme šéfovať školstvu. Nič však ešte stále nie je isté.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr. Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Krajčí šéfom zdravotníctva? Matovič by bol rád

Tajné rokovanie prebieha približne od tretej poobede. Matovič sa dnes vyjadril aj po rokovaní ústredného krízového štábu, z ktorého odišiel skôr práve kvôli rokovaniu. Nič konkrétne povedať nechcel, jedno meno však predsa len padlo. Igor Matovič odpovedal na otázku, či bude Marek Krajčí členom novej vlády. „Chcel by som, aby bol ministrom zdravotníctva.“

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Rokujeme, viac nepoviem

„Čo sa týka zostavovania vlády, rokujeme. Nechcem rozoberať nič konkrétne,“ uviedol Matovič. „Ja to robím prvýkrát, Fico skladal vládu trikrát, štyrikrát, tak dajte mi aspoň toľko času koľko mal Fico, keď zostavil najrýchlejšie vládu,“ uviedol. „Niekedy sa trafíte meno, ale netrafíte sa rezort, ale beriem to. Máte chybovosť 30 až 50 percent,“ uviedol Matovič s tým, že rešpektuje prácu médií, ale nerobí to dobre rokovaniam.

Matovič skladá vládu v krušných časoch. Slovensko ako jedna z mnohých krajín čelí pandémii koronavírusu. Matovič verí, že práve táto situácia ich zomkne a podarí sa im vládu zostaviť čo najskôr.