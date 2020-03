KORONAVÍRUS Je otázne, či sa opatrenia dotknú aj zvolania ustanovujúcej schôdze

BRATISLAVA - Je otázne, či sa situácia s novým koronavírusom dotkne aj ustanovujúcej schôdze Národnej rady SR. Riaditeľ odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR Tomáš Kostelník povedal, že je to otázkou diskusie. Schôdzu má zvolať prezidentka SR Zuzana Čaputová do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb, jej termín ešte nie je známy. Výsledky volieb boli vyhlásené 1. marca.

"Je to otázka na diskusiu, nielen našu, ale aj s hlavným hygienikom, ale schôdza bude musieť byť," odpovedal Kostelník na otázku, či sa opatrenia týkajúce sa situácie s novým koronavírusom dotknú aj ustanovujúcej schôdze parlamentu.

Hovorca prezidentky Martin Strižinec ešte nevedel povedať, kedy sa bude schôdza konať. "Ideálne by bolo, ak by sa ustanovujúca schôdza NR SR konala, keď bude existovať dohoda politických strán na rozdelení postov. Musí sa konať najneskôr 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb. Toto bude brať prezidentka pri rozhodovaní do úvahy," povedal.

Zdroj: SITA/Jana Birošová

Budova NR SR aktuálne funguje v núdzovom režime

Kancelária NR SR čaká na stanovenie termínu ustanovujúcej schôdze zo strany prezidentky. "Národná rada je len priestorom, kde sa poslanci zídu, ale samotný termín určuje prezidentská kancelária a prezidentka," priblížil Kostelník. Zvolanie schôdze najneskôr do 30 dní je podľa Kostelníka pevným ustanovením, ktoré nie je možné meniť.

Budova NR SR aktuálne funguje v núdzovom režime. V súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku pre riziko šírenia nového koronavírusu nemajú do budovy prístup verejnosť ani médiá. Do budovy môžu podľa Kostelníka vstúpiť len zamestnanci a zvolení poslanci parlamentu.