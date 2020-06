Kontroverzná nominácia prešla: Krištúfková získa dôležitý vládny post!

Úlohou Krištúfkovej ako splnomocnenkyne vlády bude najmä koordinácia plnenia úloh v oblasti podpory rodiny a sociálnej pomoci, ktoré pre orgány štátnej správy, územnej samosprávy, mimovládne neziskové organizácie, ako aj iné subjekty vyplývajú z právnych predpisov a rozhodnutí vlády.

"Na úvod by som chcela urobiť krátky odpočet toho, čo som robila v minulosti v parlamente. Predkladala som množstvo návrhov zo sociálnej oblasti. Napríklad náhradné výživné, príspevok na začiatku školského roka, zavedenie dvojnásobného daňového bonusu aj pre deti," skonštatovala na úvod po zvolení do funkcie Krištúfková. Krištúfkovej k funkcii zablahoželal minister Milan Krajniak, pričom prízvukoval, že Krištúfková bude túto funkciu vykonávať bez nároku na finančné ohodnotenie.

Ľudia mi dali podporu, tvrdí

"Vstup do funkcie beriem s veľkým rešpektom a s pokorou," poďakovala Krištúfková. "Vytvorenie úradu splnomocnenca na ministerstve práce bolo výhradne mojím rozhodnutím. Myslím si, že jeho vytvorenie má zmysel," hovorí Krajniak. "Kto vie a sledoval moju prácu vie, že som sa venovala sociálnym veciam a tento rok som dokonca podpredsedníčkou sociálneho výboru. Vnímam, že ľudia si už veľmi často mňa spájajú s pomocou pre rodiny. Dôkazom je aj môj počet preferenčných krúžkov vo voľbách, ktorých je cez 40-tisíc," skonštatovala Krištúfková.

Nikdy nebudú súhlasiť všetci, životopis je v poriadku

"Ja si myslím, že ten životopis je v poriadku. Vždy sa nájdu ľudia, ktorí súhlasia a ktorí nesúhlasia. Mrzí ma, že sa upína pozornosť na životopis a nie na to, že sa reálne snažíme pomáhať ľuďom. Ja túto prácu v podstate vykonávam už tretí mesiac," reaguje Krištúfková na kritiku.

Táto funkcia bude patriť pod ministerstvo práce. "Splnomocnenec v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy na základe svojich poznatkov a podnetov orgánov štátnej správy, územnej samosprávy, občianskych združení a iných subjektov bude zabezpečovať pre vládu vypracúvanie návrhov a koncepčných materiálov v oblasti podpory rodiny a sociálnej pomoci, posudzovať a pripomienkovať materiály týkajúce sa tejto oblasti," uvádza sa v predkladacej správe k návrhu. Okrem toho má posudzovať a navrhovať ďalší postup k materiálom týkajúcim sa podpory rodiny a sociálnej pomoci.

Dostane aj vlastného vodiča

Sekretariát splnomocnenca má pozostávať z jedného pracovníka a jedného odborného pracovníka. "Splnomocnenec bude mať k dispozícii dve kancelárie v budove ministerstva práce a na služobné cesty mimo Bratislavy bude môcť využívať dispozičné vozidlo s vodičom ministerstva práce," uvádza sa v predkladacej správe. Výdavky na činnosť splnomocnenca vrátane platových náležitostí budú financované z rozpočtovej kapitoly rezortu práce.

"Zdržali sa v hlasovaní, vydiskutovali sme si dôvody aj to, koľko to bude stáť a že všetko ide z rozpočtu z nášho ministerstva. Je to bez nároku na finančnú odmenu. Potom ten návrh prešiel, ale dve členky vlády sa pri hlasovaní zdržali," analyzoval situáciu minister práce Krajniak.

S Kočnerom som sa bližšie nestretávala, dovoľte mi, aby som prešla zmenou

Krištúfková okomentovala aj medializovaný vzťah s obžalovaným Marianom Kočnerom, ktorý je momentálne vo väzbe aj kvôli televíznym zmenkám. "Nerozumiem dôvodu tejto otázky. Nie, nestretávali sme sa. Tak ako ste sa s ním mohli stretnúť vy, tak som sa s ním stretala aj ja," uzavrel tému Krištúfková.

"Asi pred 2-3 rokmi som možno ako jediný poslanec v histórii vystúpila a vyjadrila sa k tejto téme. Môžem vám povedať, že keď som skončila, v pléne ostalo trápne ticho bez faktickej poznámky. Bavíme sa o období pred 22 rokmi. Myslím si, že každý človek prechádza nejakým vývojom a má právo na zmenu. Dovoľte mi, aby som na toto právo mala aj ja," ukončila tlačovú konferenciu Krištúfková.

Remišová chcela najskôr diskusiu

Nominácia poslankyne Sme rodina Petry Krištúfkovej na post splnomocnenkyne vlády pre podporu rodiny a sociálnu pomoc nebola predmetom rokovania koaličnej rady. Upozornila na to podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí). Preto žiadala, aby návrh najprv prerokovali koaličné strany. "Verím, že sa dohodneme. Diskutujeme o každej nominácii. Nie je to bod, ktorý by bol dohodnutý na koaličnej rade," podotkla Remišová. Upozornila tiež na to, že strana Za ľudí má zo 16 postov vo vláde dva hlasy.

"Je zrejmé, že zákony na vláde môžu prejsť aj bez našich hlasov. Táto nominácia nebola predmetom rokovania koaličnej rady. Pre nás je rodinná politika veľmi dôležitá a myslíme si, že ministerstvo práce má dostatočné kompetencie aj finančné nástroje na to, aby mohlo cielene a dobre podporovať rodiny na Slovensku," myslí si Remišová.

Koaličná rada by mala podľa nej prediskutovať, aké úlohy a kompetencie bude mať tento úrad splnomocnenca. "Nemá zmysel, aby to bol úrad pre úrad, a či má v systéme sociálnej a rodinnej starostlivosti na Slovensku zmysel, ak má, tak aký. Následne môžeme hovoriť aj o personálnych nomináciách," povedala Remišová s tým, že určite je dôležité povedať si, kde je potrebné šetriť a kde majú inštitúcie význam.

Otázniky vyvoláva životopis a minulosť

Nominácia Petry Krištúfkovej na post splnomocnenkyne vlády pre podporu rodiny a sociálnu pomoc sa stala terčom kritiky. Vyčítajú jej hlavne chabý životopis, v ktorom uvádza profesionálnu prácu s Internet Explorerom a okrem iného kritizujú aj jej nedostatočné vzdelanie na túto pozíciu. Spomínajú aj jej hriešnu minulosť s niektorými predstaviteľmi podsvetia.

Pellegrini hovorí o účelovej nominácii

Vznik nového postu splnomocnenca vlády pre podporu rodiny a sociálnu pomoc je v súčasnej situácii zbytočný. Myslí si to podpredseda parlamentu Peter Pellegrini (Smer-SD). Túto funkciu má získať poslankyňa Sme rodina Petra Krištúfková, rozhodnúť o tom má v stredu vláda.

Pellegrini považuje vytvorenie funkcie za účelové. "Táto vládna koalícia, ktorá tvrdila, že treba zužovať štát a že treba šetriť, nakoniec v programovom vyhlásení naznačuje vznik asi až 15 alebo 18 nových inštitúcií vrátane nových splnomocnencov. Štát má 5,5 milióna ľudí, má ministerstvá, v ktorých pôsobnosti sú agendy, a preto sa mi zdá zbytočné mať ešte aj splnomocnencov," podotkol Pellegrini.

V súčasnom období by skôr ako predseda vlády neuvažoval o vytvorení nových splnomocnencov vlády. "Ja osobne som dokonca dvoch zrušil po nástupe do funkcie. Ak máme ministerstvo práce, načo nám je ešte aj splnomocnenkyňa pre rodinu. Slovensko nepotrebuje splnomocnencov na každú jednu oblasť, na ktorú si niekto pomyslí. Skôr to považujem za účelové," myslí si Pellegrini. Nechcel však komentovať doterajšiu prácu Krištúfkovej. "Ja veľmi intenzívne jej prácu ani minulosť nepoznám. Za tú nomináciu si musí zodpovedať Sme rodina," dodal Pellegrini.