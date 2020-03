KORONAVÍRUS zasiahol obľúbené destinácie Slovákov: Ako je to s odstúpením od zmluvy o zájazde?

Majú cestujúci, ktorí si zakúpili zájazd, v prípade zrušenia svojej už zaplatenej dovolenky právo na vrátenie celej zaplatenej čiastky?

SOI apeluje na spotrebiteľov, aby si v prvom rade preštudovali a rešpektovali storno podmienky príslušnej CK. „Nakoľko sa situácia mení každým dňom, je dôležité sledovať rozhodnutia a opatrenia, prípadne odporúčania príslušných štátnych autorít,“ uviedla inšpekcia. Podľa nej je pre posúdenie možnosti bezplatného odstúpenia od zmluvy rozhodujúce oficiálne vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o neodporučení cestovania do konkrétnej oblasti alebo krajiny z akéhokoľvek dôvodu. „Na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 09.03.2020 by malo byť v súčasnosti priznané právo odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti zaplatiť odstupné iba v prípade, že ide o Čínsku ľudovú republiku, Kórejskú republiku, Iránsku islamskú republiku a Taliansku republiku,“ spresnila SOI.

V prípade ostatných štátov je však dôležité vziať do úvahy, či daná oblasť, v ktorej sa nachádza cieľové miesto možného pobytu klienta, je alebo nie je vyhlásená za rizikovú, teda či je alebo nie je možné poskytovať služby cestovného ruchu v danej oblasti, destinácii.

Odstúpenie od zmluvy o zájazde (koronavírus)

SOI vysvetľuje, že právny vzťah medzi cestujúcim a cestovnou kanceláriou sa riadi zákonom o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon priznáva právo cestujúcemu odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez povinnosti zaplatiť odstupné, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta. „Pri odstúpení od zmluvy o zájazde má cestujúci nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré za zájazd zaplatil, a cestovná kancelária je ich povinná vrátiť bezodkladne najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o zájazde,“ uviedla inšpekcia.

Zákon definuje neodvrátiteľnú a mimoriadnu okolnosť ako okolnosť, ktorú zmluvná strana, ktorá sa na ňu odvoláva, nemôže ovplyvniť a ktorej následky nemôže odvrátiť, ani keby prijala všetky primerané opatrenia. „Za takúto okolnosť sa považuje napr. vojna, terorizmus, politické nepokoje (demonštrácie), významné riziká pre ľudské zdravie, živelné pohromy,“ vymenovala SOI.

Ako vyplýva z dôvodovej správy k zákonu, pri argumentácii sa budú zmluvné strany, odvolávajúce sa na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, môcť oprieť o rôzne zdroje, napríklad aj informácie poskytnuté z MZVEZ SR.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zvýšila stupeň varovania a vyhlásila veľmi vysoké riziko šírenia koronavírusu na globálnej úrovni. Podľa aktuálnych informácií o neustálom šírení koronavírusu v Talianku, výskytu a šírení tejto nákazy v okolitých štátoch a najmä aj na Slovensku, krízový štáb SR stanovil opatrenia, tiež od 9. marca 2020 zakázal všetky prílety a odlety do Talianska zo všetkých slovenských medzinárodných letísk, súčasne premiér SR odporučil občanom, aby necestovali do žiadnej krajiny.

Obchodná inšpekcia apeluje na CK, aby cestujúcim vrátili peniaze za zájazdy

V kontexte týchto udalostí SOI zastáva názor, že výskyt koronavírusu a jeho šírenie predstavuje významné riziká pre ľudské zdravie, je bez pochýb mimoriadnou a neodvrátiteľnou okolnosťou. „Cestovné kancelárie by preto mali zvážiť svoj postoj a na základe všetkých dostupných informácií o tejto nákaze spôsobujúcej závažné ochorenie, odstúpenie cestujúceho od zmluvy o zájazde akceptovať a vrátiť cestujúcemu všetky prijaté finančné prostriedky za zájazd,“ dodala obchodná inšpekcia.