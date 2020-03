ZVRAT v prípade matky, ktorá tajila chorobu dieťaťa po návrate z Talianska: Nitriansky pediater vraj nepovedal všetko

Facebookové priznanie pediatra z FN Nitra vyvolalo rozhorčenie. Lekár porozprával, ako mu do ambulancie vošiel rodič s chorým dieťaťom, pričom mu zatajil pobyt v Taliansku. „A prečo ste to nepovedali hneď? Ohrozujete mňa a sestru a našich pacientov, naše rodiny,“ opísal svoju reakciu doktor. Ten dieťa poslal na infekčné, kde ho vyšetrili. Pediater súčasne podotkol, že svojím zážitkom nechce šíriť paniku a hnev, šlo mu iba o to, aby ľudí upozornil na ohľaduplnosť a zodpovednosť v súvislosti so šírením koronavírusu.

Blízka osoba matky dieťaťa má na jeho konanie ale iný názor. „Čo iné, pán doktor, ako šírenie paniky, ste mali v pláne? S vaším vzdelaním vám muselo byť jasné, že status, ako ten váš, spôsobí na sociálnej sieti paniku, chaos a v drvivej väčšine nenávistné komentáre plné zlosti a odsúdenia.“

Žene blízka osoba ďalej hovorí o tom, do akej nezávideniahodnej situácie matku vystavil. „Matka je vďaka vám ako štvaná zver, okolie ju atakuje odkazmi na články o tom, aká je nezodpovedná, lebo vás, pán doktor, a vašu rodinu a pacientov ohrozila na živote, ako tajila lyžovačku v Taliansku, ako zamlčala hospitalizáciu na infekčnom a podobne. Niekoľko dní v strachu o svoje deti (s jedným v nemocnici a druhé choré doma) nespala a nejedla a musela znášať všetky procedurálne postupy v karanténe, potrebovala podporiť.“

Táto osoba tiež spochybnila pravdivosť lekárových tvrdení. Matka chorého dieťaťa vraj pediatrovi oznámila, že v ten istý deň už bola na infekčnom, no s druhým dieťaťom, ale keďže vyšetrenia na COVID-19 boli negatívne, prepustili ich. „Áno, je pravda, že prišla na pohotovosť do vašej ambulancie s druhým dieťaťom, a to testované nebolo. Podľa vás to bolo z jej strany nezodpovedné. Prepáčte, ale nepostrehla som žiaden váš pobúrený príspevok o rovnakej nezodpovednosti vašich kolegov lekárov z infekčného oddelenia. Pretože ak by ste zisťovali fakty, tak žiaden test na koronavírus matke a ani zvyšku rodiny nerobili. A to napriek tomu, že bola s dieťaťom štyri dni v nemocnici,“ zdôraznila žene blízka osoba.

Matka podľa nej od prvých dní po návrate z Talianska spolupracovala – volala na infolinku, celú dobu bola v kontakte so svojou lekárkou i pediatričkou detí. Dostala však radu, aby zotrvala v domácej karanténe a na infekčné nechodila. „O pár dní volala na infolinku znova, jedno dieťa malo okrem kašľa aj vyššie teploty, druhé len mierne. To už žiadali hospitalizáciu staršieho dieťaťa a testy. Nikto však neposlal sanitku, aby tie testy urobili celej rodine, testy urobili dieťaťu priamo v nemocnici pri hospitalizácii s negatívnym výsledkom a poslali ich po štyroch dňoch domov,“ opísala osoba.

Tá zároveň objasnila, prečo matka prišla do fakultnej nemocnice o polnoci bez predchádzajúcej návštevy pediatra. „V ten deň ju poobede prepustili z nemocnice, stav dieťaťa bol po návrate domov relatívne v norme, horúčka vystúpila náhle až večer. Dôvod návštevy vo vašej ambulancii nebol kašeľ a bolesti brucha a oblasti konečníka spojené s horúčkou. Pokojne mohlo ísť o prasknuté slepé črevo. A vy idete poučovať vystrašenú a vynervovanú matku po tom všetkom, čím si za posledné dni prešla, o tom, že svojou návštevou ohrozuje vás a vašich pacientov? Mimochodom, v tej čakárni nebol nikto a vás musel do ambulancie privolať personál, čiže je klamstvo, že ste ju volali dnu do ambulancie. Keď sa tak veľmi bojíte ohrozenia koronavírusom, prečo ste nemali rúško?“ pýta sa.

Žene známa osoba však za vrchol celej situácie pokladá, keď matku opätovne nepodrobili testom. „Na tom infekčnom oddelení, kam ste matku s dieťaťom poslali, urobili test opäť iba dieťaťu. Matke nie. A poslali ich domov!“