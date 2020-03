KORONAVÍRUS útočí aj na celebrity: Nakazení sú tréner, oscarový herec, športovci aj významní politici

Tom Hanks a Rita Wilson

Hollywoodsky herec Tom Hanks sa s jeho manželkou Ritou Wilson aktuálne nachádza v Austrálii. Muž, ktorého snáď najviac preslávila rola Forresta Gumpa, tu pracuje na príprave nového filmu. Fanúšikovia však zostali v šoku po tom, čo priznal, že on aj jeho polovička majú pozitívne testy na koronavírus. Pár je momentálne v karanténe a v opatere lekárov.

Zdroj: SITA/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File

Daniele Rugani

Ani športovci, ktorí sa dôkladne starajú o svoje zdravie, sa nevyhli nákaze. Na zoznam nešťastníkov, ktorí mali pozitívny test, pribudlo meno Daniele Rugani. U hráča Juventusu Turín sa pri tom symptómy COVID-19 neprejavili.

Zdroj: SITA-AP Photo/Peter Dejong

Mikel Arteta

Celý tím londýnskeho futbalového klubu Arsenal je v karanténe. Uzatvorené je aj tréningové centrum Colney. Koronavírus sa totiž potvrdil u trénera kanonierov Mikela Artetu. "Zdravie našich zamestnancov a širokej verejnosti je pre nás prioritou a práve na to sa zameriame," uviedla v stanovisku generálna riaditeľka Vinai Venkatesham. "Je to sklamanie, ale dal som si urobiť test, keďže som sa cítil zle," vyjadril sa samotný Arteta. Do práce sa chce vrátiť hneď, ako to bude možné.

Zdroj: AP Photo/Frank Augstein

Evangelos Marinakis

Viacerí futbalisti už spomínaného Arsenalu však boli v karanténe už skôr. Po odohraní zápasu Európskej ligy si totiž podávali ruky s Evangelosom Marinakisom, majiteľom ich súpera Olympiakosu Pireus. Aj u neho sa potvrdilo, že má koronavírus. Zápas sa odohral ešte 27. februára.

Zdroj: Tim Goode/PA via AP

Rudy Gobert

Paradoxom je, že hráč basketbalového tímu Utah Jazz Rudy Gobert si spočiatku z koronavírusu uťahoval. "Vieš, nie je veľa toho, čo teraz môžeme robiť," reagoval na otázku novinára o tom, ako sa kluby NBA vysporiadajú s vírusom. Na záver brífingu sa naťahoval po mikrofónoch a diktafónoch novinárov a všetkých sa ich napokon dotkol. Nuž, sranda skončila. "Odkedy som sa dozvedel o mojej diagnóze prekonal som množstvo emócií... väčšinou strach, úzkosť, rozpaky," napísal neskôr športovec. Ľuďom, ktorých ohrozil, sa verejne ospravedlnil. "V tom čase som netušil, že som nakazený," poznamenal.

Nicola Zingaretti

Pozitívne testy na koronavírus má aj taliansky vrcholový politik Nicola Zingaretti. Prostredníctvom sociálnej siete oznámil, že je v domácej karanténe.

​

Justin Trudeau s manželkou Sophie Grégoire Trudeau

Vo štvrtok večer médiá obletela správa, že koronavírus má aj manželka kanadského premiéra Justina Trudeaua. Sophie Grégoire Trudeau sa podľa zverejneného vyhlásenia cíti dobre, má mierne príznaky a dodržuje všetky odporúčané opatrenia. V izolácii zostal aj jej partner a ich tri deti. Nachádzajú sa v rezidencii predsedu vlády v Ottawe. Politik je pracovne aktívny, no všetky záležitosti vybavuje prostredníctvom konferenčných hovorov.

Zdroj: SITA/AP/Ryan Remiorz/The Canadian Press

Nadine Dorries

V utorok sa COVID-19 potvrdilo aj u štátnej tajomníčky ministerstva zdravotníctva Nadine Dorries, ktorá je súčasne aj poslankyňou. Britská vláda v stredu napriek tomu odmietla výzvu zrušiť zasadnutia parlamentu.