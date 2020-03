KORONAVÍRUS Česku hrozí taliansky scenár! Naši susedia hlásia zlomový prípad nákazy

Česko má zlomový prípad nákazy novým typom koronavírusu. Infikoval sa pražský taxikár. Muž však nevycestoval do cudziny, ani neprišiel do styku s ľuďmi, ktorí sa zdržiavali na severe Talianska. „Môžeme mať tu v komunite viacero prípadov, ktoré môžu byť potenciálne nebezpečné,“ nazdáva sa Prymula. Ten pre Radiožurnál povedal, že nárast prípadov môže byť v Česku podobný ako v Taliansku či Nemecku.

Prečo je podľa zástupcu ministra zdravotníctva prípad zlomový? „Je to prípad z pondelka, takže zatiaľ toho ešte nevieme veľa. Každopádne sa zdá, že je to prvý klasický prípad, keď mohlo dôjsť k nákaze naozaj v komunite. To znamená, že nemáme presný podklad o tom, kde sa ten človek nakazil a akým spôsobom sa vírus šíril,“ vysvetlil.

Zdroj: SITA/AP

V súčasnosti sa pátra, ktorých pasažierov taxikár vozil a či k nákaze mohlo dôjsť vo vozidle alebo mimo neho. „Zatiaľ sa nám nepodarilo zistiť, od koho by sa mohol nakaziť,“ podotkol Prymula.

Podľa neho nebude vôbec jednoduché dostať šírenie koronavírusu pod kontrolu. „Robíme maximum, ale skutočne sa tá epidémia v prakticky žiadnej krajine nepodarila dostať pod kontrolu. Dochádza naozaj k šíreniu,“ uviedol.

Zaznamená Česko nárast ako v Nemecku či Taliansku?

Prymula nevylučuje, že situácia v Česku sa výrazne zhorší. „Máme oneskorenie v nástupe v porovnaní s Talianskom či Nemeckom o tri, resp. dva týždne. Ale ten nárast môže byť podobný.“

Prymula konštatuje, že prísna karanténa v Taliansku, aby sa obmedzilo šírenie vírusu, je správne opatrenie. Priznal však, že nastalo neskoro. „Bohužiaľ, prichádza pomerne neskoro, pretože viacero prípadov v európskych krajinách súviselo s prípadmi z Talianska. Toto opatrenie má dominantne viesť k tomu, aby došlo ku kontrole na území Talianska, ale ako hovorím, je to už pomerne neskoro.“