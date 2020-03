ONLINE Mimoriadne opatrenia na Slovensku: Rušia sa aj omše, výborná správa ohľadom nedostatku rúšok

BRATISLAVA - Slovensko má po pondelku 7 oficiálne potvrdených prípadov nákazy koronavírusu. Okrem toho sa v Rakúsku nachádza 4-členná rodina, u ktorej bola nákaza takisto potvrdená. Množstvo miest, obcí a inštitúcií tak včera pristúpilo k opatreniam, ktoré majú zabrániť šíreniu na Slovensku. Taliansko sa medzitým celé uzavrelo do karantény. Situáciu aj dnes sledujeme ONLINE.

na území Slovenska sa zatiaľ oficiálne potvrdilo 7 prípadov nákazy, 4 prípady sú v Rakúsku

každý občan SR, ktorý sa bude vracať z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórey, bude musieť byť POVINNE v karanténe 14 dní spolu s rodinnými príslušníkmi, ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti

každému, kto poruší nariadenia o karanténe, bude uložená pokuta vo výške 1 650 eur

Bratislava v pondelok oznámila, že preventívne zatvára materské, základné, umelecké školy a centrá voľného času na 5 dní. K preventívnemu zatváraniu škôl a škôlok sa pridali aj ďalšie samosprávy

Rezort diplomacie odporúča Slovákom necestovať do Talianska. Hlásia tam už 97 obetí a takmer 500 nakzených. Taliansky premiér rozšíril obmedzenia platné v Lombardsku na celú krajinu

Slovenská textilná fabrika začala vyrábať ochranné rúška

informácie ku koronavírusu môžu ľudia nájsť na webe ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk , k dispozícii sú aj linky úradov verejného zdravotníctva a nové číslo infolinky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) 0800 221 234

VIDEO Čo treba vedieť o koronavíruse

​

18:34 Štátny komorný orchester (ŠKO) Žilina zrušil v súvislosti s výskytom nového koronavírusu na Slovensku všetky koncerty plánované na najbližších 14 dní. Informovala o tom Petra Kovačovská zo ŠKO. "Zrušený je abonentný koncert In memoriam M. R. Štefánik (12. 3.), nedeľné matiné pre deti Príbeh hudby – Farebný svet (15. 3.) a komorný koncert Husľová dielňa (19. 3.)," uviedla Kovačovská. Zakúpené vstupenky môžu podľa nej diváci vrátiť v pokladnici ŠKO Žilina (tel. č. 041/245 1111). "Požiadať o vrátenie vstupného môžu aj emailom na adrese vstupenky@skozilina.sk. K žiadosti treba priložiť naskenované vstupenky na refundáciu a uviesť číslo účtu a kód banky," dodala.

18:28 Dolnokubínska samospráva vydala v utorok plošný zákaz organizovať hromadné športové, kultúrne a spoločenské podujatia v meste. Okrem toho do 24. marca uzatvára zimný i letný štadión a aj akvapark. Dôvodom je ochrana obyvateľov v súvislosti s možnou hrozbou nákazy novým koronavírusom. Po utorkovom zasadnutí krízového štábu mesta o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora mesta.Pre verejnosť sú do konca marca zrušené všetky podujatia v mestskom kultúrnom stredisku (MsKS). Zamestnanci MsKS aktuálne pracujú na preložení všetkých podujatí, ktoré sa mali konať v tomto období. Vstupné sa bude ľuďom vyplácať až po 1. apríli 2020. Mesto zároveň s okamžitou platnosťou pristúpilo k dočasnému zatvoreniu denného centra pre seniorov na ulici Obrancov mieru a v Kňažej. Taktiež v zariadení opatrovateľskej služby platí dočasný zákaz návštev.

18:21 Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár, medzi ktoré patria základné a materské školy, základná umelecká škola, komunitné centrum, zariadenie sociálnych služieb a samotný mestský úrad, sa v súvislosti s pozitívnymi prípadmi ochorenia COVID-19 na Slovensku budú riadiť opatreniami, ktoré v utorok prijal krízový štáb mesta. Informovala o nich pracovníčka úradu Alena Marková. Pre klientov zariadenia sociálnych služieb a komunitného centra platí až do odvolania zákaz návštev. V komunitnom centre sa nebudú organizovať žiadne aktivity s počtom účastníkov viac ako desať. Pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta platí zákaz všetkých exkurzií, zájazdov a pobytov mimo územia SR. Vydaný je tiež zákaz organizovania lyžiarskych a plaveckých kurzov žiakov základných škôl.

18:13 Pravoslávna cirkev bude na Slovensku naďalej vykonávať bohoslužby "vrátane bozkávania ikon a prijímania z jedného kalicha". Svojim veriacim pripomína cirkev nevyhnutnosť rovnocenného zabezpečovania svojich duchovných a materiálnych potrieb. Informoval o tom tajomník tlačového odboru Úradu metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku Peter Soroka. Podľa Soroku je prijímanie obojakým spôsobom bezpečné a nevidia dôvod ho nateraz meniť. Veriaci budú mať tak k dispozícii pravoslávne chrámy aj počas opatrení v súvislosti s novým koronavírusom.

18:02 Ministerstvo školstva ruší na najbližších 14 dní všetky zájazdy, športové akcie aj výmenné pobyty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ) počas najbližších 14 dní ruší všetky zájazdy, športové akcie, exkurzie, súťaže aj zahraničné výmenné pobyty. Oznámilo to prostredníctvom tlačovej správy. Počas najbližších dvoch týždňov bude rovnako zakázaný aj príchod zahraničných študentov na Slovensko. Všetky školské akcie, ktoré sa už v týždni od 9. do 13. marca začali, ostávajú v platnosti.

Rezort školstva zároveň vyzýva zriaďovateľov a riaditeľov škôl, aby zabezpečili v školách teplú vodu, nedezinfikovali ruky deťom netradičnými dezinfekčnými prostriedkami, a to napríklad octom. Ministerstvo riaditeľov zároveň žiada, aby denne prostredníctvom školských rozhlasov upozorňovali a vyzývali deti na prísne dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení, a zabezpečili zvýšené hygienické opatrenia v sociálnych a školských zariadeniach. Rezort upozorňuje aj na dodržiavanie opatrení, ktoré obsahuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva.

17:58 Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici zrušilo vernisáž, opera predstavenia a hrad Ľupča je uzatvorený

V rámci preventívnych opatrení, ktorými chce Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) prispieť k spomaleniu šírenia nového koronavírusu, sú až do odvolania zatvorené kultúrne inštitúcie. Týka sa to i Stredoslovenskej galérie (SSG) či Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, ktoré mali v týchto dňoch pre návštevníkov pripravené novinky. Zrušené predstavenia už avizovala aj Štátna opera a návštevníci sa nedostanú ani na hrad Ľupča.

Rozhodnutím BBSK sa riadi aj Stredoslovenské osvetové stredisko (SOS). Rovnako je na tom i Divadlo Štúdia tanca, ktoré až do odvolania neuvádza predstavenia pre verejnosť a organizované skupiny, rovnako ako Bábkové divadlo na Rázcestí.

17:42 Gelnica prijala preventívne opatrenia

V súvislosti s prevenciou pred šírením nákazy novým koronavírusom mesto Gelnica zrušilo podujatia, stránkové hodiny na mestskom úrade či mimoškolskú činnosť v základnej škole (ZŠ). Zatvorené budú aj niektoré inštitúcie. Ako informuje na sociálnej sieti, v utorok o tom rozhodol krízový štáb.

17:30 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši ruší do odvolania všetky plánované podujatia, aby zamedzilo možnému šíreniu nového koronavírusu. Informovala o tom v utorok riaditeľka múzea Dana Šubová.

17:28 V Nitre v súvislosti s výskytom nového koronavírusu na Slovensku prijali viaceré opatrenia. Prerušila sa výučba na Univerzite Konštantína Filozofa aj na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. Okrem toho zavreli Ponitrianske múzeum, Krajskú knižnicu aj plaváreň.

17:21 Oznam o zrušení výstavy Nábytok a bývanie na výstavisku Agrokomplex v Nitre v súvislosti s výskytom nového koronavírusu:

17:15 Pre verejnosť sú neprístupné štátne divadlo, knižnica aj STM v Košiciach

Z dôvodu prevencie pred šírením nákazy novým koronavírusom sú pre verejnosť do 23. marca zatvorené aj Štátne divadlo Košice (ŠDKE) a Štátna vedecká knižnica Košice (ŠVKK). Do odvolania sú tiež zatvorené všetky múzeá, pobočky a špecializované zariadenia Slovenského technického múzea (STM). Informovali o tom uvedené inštitúcie.

17:12 AZZZ nevie posúdiť, podľa akého kľúča pozýval organizátor zástupcov zamestnávateľov na pondeľkové rokovanie na Úrad vlády SR

"S poľutovaním však musíme konštatovať, že na uvedené rokovanie nebola najväčšia zamestnávateľská organizácia pozvaná, a to ani napriek tomu, že medzi členmi má dominantné priemyselné zastúpenie naprieč rôznymi odvetviami, ako napríklad chemický priemysel, farmaceutický priemysel, energetický priemysel, celulózo-papierenský priemysel a podobne. V tejto súvislosti sa obrátime listom na organizátorov, aby v budúcnosti k takejto situácii nedochádzalo," doplnil na margo nepozvania AZZZ SR na stretnutie s predsedom vlády SR generálny sekretár asociácie Ota Nevického nevie AZZZ SR.

17:09 Nový koronavírus má ďalekosiahle ekonomické dosahy aj na firmy v SR

Nový koronavírus má ďalekosiahle ekonomické dosahy naprieč celým svetom a vzhľadom na otvorenosť ekonomiky SR má dosah aj na slovenské firmy. Uviedla to Miriam Filová, tlačová hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR v reakcii na pondelňajšie (9. 3.) stretnutie premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) s predstaviteľmi najväčších zamestnávateľov.

Cez svojich zahraničných obchodných partnerov podľa nej spoločnosti pociťujú nižší dopyt alebo im meškajú dodávky. Nedostatok ľudí na kľúčových pozíciách, ako sú napríklad colníci v Číne, spôsobuje meškanie či rušenie dodávok. Nervozitu vyvoláva aj fakt, že niektoré firmy v zásobovacom reťazci môžu v dôsledku oneskoreného dodania dostať zmluvnú pokutu za každý deň meškania. Z dôvodu ochrany zdravia zamestnancov, ako aj zamedzenia šíreniu vírusu prijímajú mnohé firmy preventívne opatrenia.

17:05 Zamestnanci by mali upovedomiť zamestnávateľa, ak predstavujú riziko nákazy, tvrdí rezort práce

Zamestnanci by mali svojho zamestnávateľa upovedomiť o tom, že sa nachádzali v rizikových krajinách alebo prišli do styku s rizikovými osobami. V súvislosti s koronavírusom to uviedlo vo svojej tlačovej správe Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR). Informovala o tom Veronika Husárová z tlačového odboru ministerstva. Podľa rezortu práce je zamestnávateľ povinný zabezpečiť v pracovnom prostredí také podmienky, aby chránil život a zdravie svojich zamestnancov.

Ján Richter Zdroj: Topky/Maarty

Ak sa zamestnanec v priebehu posledných 14 dní nachádzal v krajine, ktorá je z hľadiska nákazy riziková alebo prišiel do styku s rizikovou osobou, môže využiť niekoľko foriem voľna. Okrem štandardného čerpania dovolenky či práce z domu je možné využiť aj ospravedlnenú neprítomnosť zamestnanca, čerpanie náhradného voľna či zmenu rozvrhu pracovných zmien. Ďalšou možnosťou je využitie paragrafu o ďalších prekážkach na strane zamestnanca, pri ktorom zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi náhradné voľno aj s náhradou mzdy. Voľno si zamestnanec odpracuje neskôr. Zamestnávateľ môže využiť aj paragraf o prekážkach na strane zamestnávateľa. V takom prípade vyplatí zamestnancovi priemernú mzdu a udelí mu voľno v potrebnom rozsahu.

17:03 Katolícka univerzita prerušuje výučbu

Výučba na všetkých fakultách Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku je od utorňajšieho poludnia do 22. marca prerušená. Vyplýva to z príkazu, ktorý vydal rektor univerzity Jaroslav Demko na zníženie rizika nákazy novým koronavírusom.

16:58 Mesto Skalica prehodnotilo rozhodnutie, rozhodlo sa zatvoriť školy a škôlky

Mesto Skalica sa ako zriaďovateľ rozhodlo uzavrieť školy a materské školy do 13. marca. TASR o tom informovala Alena Javorská zo sekretariátu primátorky. "Aj napriek faktu, že Úrad verejného zdravotníctva SR neodporúča celoplošné zatváranie školských zariadení, mesto na základe stanoviska krízového štábu a riaditeľov škôl pristúpi k uzavretiu základných škôl a škôlok, ktoré má v zriaďovateľskej pôsobnosti," uviedlo v tlačovej správe mesto.

Krízový štáb mesta odporučil, aby sa vydalo nariadenie, ktorým sa zrušia všetky športové, kultúrne a iné podujatia organizované alebo spoluorganizované mestom a posúvajú sa na neurčito. Zároveň sa v meste rušia aj všetky návštevy v zariadeniach opatrovateľskej služby, zariadení pre seniorov a zariadení sociálnych služieb Štíbor. Takisto sa upravujú úradné hodiny na mestskom úrade, keď všetky oddelenia budú pre verejnosť uzatvorené, mesto odporúča občanom využívať elektronickú a telefonickú komunikáciu. Otvorené bude klientske centrum, a to podateľňa, matrika a evidencia obyvateľov.

16:55 Pacientka v martinskej UNM nemá závažné problémy

V poradí siedma pacientka s potvrdenou nákazou novým koronavírusom, ktorá je hospitalizovaná v Univerzitnej nemocnici Martin (UNM), nemá žiadne závažné zdravotné problémy. Uviedla to hovorkyňa UNM Katarína Kapustová. Prípad 34-ročnej ženy s trvalým pobytom v Prahe oznámil po pondelkovom rokovaní ústredného krízového štábu premiér Peter Pellegrini. "Aktuálne máme v nemocnici hospitalizovanú jednu pozitívnu pacientku na koronavírus. Dotyčná osoba nie je z Martina, má bydlisko v Čechách a podľa nami dostupných informácií absolvovala lyžovačku v rakúskom Semmeringu. Nemá žiadne závažné zdravotné problémy," potvrdila hovorkyňa UNM.

Podľa riaditeľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline Martina Kapasného sú osoby, ktoré boli v kontakte so spomínanou ženou, v predbežnej karanténe. "V súčasnosti došetrujeme pohyb všetkých kontaktovaných osôb a bude u nich zabezpečený odber vzoriek," uviedol žilinský regionálny hygienik.

16:51 Brífing sa skončil.

16:48 Droba apeluje na obvodných lekárov, aby dvíhali telefóny a nezatvárali pre obavy z ochorenia svoje ambulancie a tak aj oni pristupovali zodpovedne k pacientom aj danej situácii. Reagoval tak na okolnosti, že niektorí lekári nemajú dvíhať telefóny pacientov, aj keď majú v súčasnosti nápor práce s vypisovaním ošetrovného.

16:46 "Maturity by mali ostať v pôvodnom termíne," odpovedal na otázku Droba, či sa bude posúvať termín písomných maturitných skúšok. Rozhodnutie je však v rukách rezortu školstva.

16:44 BSK tiež preventívne prerušuje prevádzku v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré poskytujú ambulantnú a týždennú starostlivosť. Naďalej platí aj nariadenie o zákaze návštev v zariadeniach s celoročnou sociálnou službou.

16:43 Ako samospráva apelujú na hlavného hygienika Jána Mikasa, aby sa jasne vyjadril, či od budúceho týždňa ostanú školy v prerušenom režime, alebo sa obnoví ich prevádzka.

16:42 "Pre nás je ambíciou zabezpečiť pre lekárov 20.000 rúšok, prvých 500 budeme distribuovať už tento týždeň pre lekárov prvého kontaktu," priblížil Droba. Ako prví by mali ochranné prostriedky dostať interní lekári a pediatri v okrese Malacky.

16:40 Droba vyzýva lekárov, aby pacientom aj naďalej umožnili kvalitnú zdravotnú starostlivosť, pričom zároveň dodáva, aby pacienti uprednostňovali elektronické predpisovanie liekov.

16:39 Zabezpečenie rúšok a dezinfekčných prostriedkov pre lekárov a prerušenie prevádzky v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou a týždennou starostlivosťou patria medzi ďalšie opatrenia, ktoré v súvislosti s výskytom nového koronavírusu prijal krízový tím Bratislavského samosprávneho kraja.

16:38 Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba uviedol, že v prímestských autobusoch zaviedli prázdninový režim. Dôvodom je, že až 90 percent škôl v kraji je zatvorených."Všetky autobusy sú už kompletne vydenzifikované," dodal Droba s tým, že dezinfekciu budú robiť priebežne.

16:35 NAŽIVO Začína sa brífing predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu a zástupcov jednotlivých dotknutých odborov BSK v súvislosti s prijímaním ďalších preventívnych opatrení na území kraja a výzvou pre lekárov

16:20 Opatrenia nad rámec nariadení hygienikov zavádzajú i mestá na dolnom Zemplíne

Michalovská samospráva žiada obyvateľov, aby počas karanténnych opatrení obmedzili fyzickú návštevu mestského úradu a v prípade potreby využívali telefonickú, písomnú a elektronickú formu komunikácie. Vyzýva tiež na obmedzenie hotovostných a uprednostnenie elektronických platieb pre mesto Michalovce. "Zároveň žiadame klientov o dodržiavanie hygienických a protiepidemiologických opatrení," doplnila odborná referentka komunikácie a kultúry MsÚ Adela Kalaninová.

Mesto Trebišov preventívne na obdobie dvoch týždňov zatvorilo prevádzku mestského fitnescentra v športovej hale a kina Slávia. Až do odvolania platí obmedzenie činnosti denných centier pre seniorov a zákaz návštev v budove mestskej sociálnej ubytovne. Ako doplnila hovorkyňa mesta Martina Mištaničová, samospráva tiež nariadila zvýšenú mieru dezinfekcie vonkajších a vnútorných priestorov MsÚ a ďalších mestských zariadení, ako aj pravidelnú dezinfekciu držadiel a kľučiek na dverách MsÚ.

16:17 V Dolnom Kubíne zatvorili zimný štadión aj akvapark

Aj mesto Dolný Kubín prijalo viacero preventívnych opatrení v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 na území Slovenskej republiky. Až do 24. marca uzatvorilo zimný aj letný štadión a tiež miestny akvapark. Vyučovanie v materských a základných školách zatiaľ prerušené nebolo. Informoval o tom hovorca mesta Martin Buzna.

16:11 Pohrebov sa môžu zúčastniť výlučne blízke osoby, oznámilo Pohrebníctvo mesta Bratislava

Na pohreboch sa môžu zúčastniť od stredy (11. 3. ) do 23. marca výlučne iba blízke osoby. Informoval o tom riaditeľ Marianum – Pohrebníctva mesta Bratislavy Boris Šramko. Opatrenie súvisí s novým koronavírusom. Pre ostatných smútočných hostí odporúča Marianum využiť možnosť zaslania kvetín a zúčastniť sa aspoň takým spôsobom na poslednej rozlúčke.

Súčasne s týmto opatrením informuje Marianum aj o uzatvorení správy cintorínov na Šafárikovom námestí v Bratislave. Zatvorená bude tiež správa urnového hája a výdaj urien na Hodonínskej v bratislavskej Záhorskej Bystrici. Tieto opatrenia potrvajú taktiež od stredy (11. 3.) do 23. marca v súvislosti s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR.

16:09 Park kultúry a oddychu v Prešove ruší pre koronavírus všetky podujatia

Park kultúry a oddychu (PKO) v Prešove na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s výskytom nového koronavírusu ruší od utorka až do odvolania všetky kultúrno-spoločenské a verejné podujatia. Informovala o tom tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová. Zákaz sa týka všetkých zariadení, konkrétne Čierneho orla, Kina Scala, Kultúrnych zariadení Centrum, na ulici Exnárovej, v mestskej časti Solivar, Šváby a Mestskej galérie Caraffka. O náhradných termínoch zrušených podujatí a ďalšom postupe bude PKO priebežne informovať na svojej webstránke.

16:07 Lučenec zrušil plánované rokovanie mestského zastupiteľstva, opatrenia prijali aj v Poltári

Krízový štáb mesta Lučenec z preventívnych dôvodov a pre zabránenie šíreniu ochorenia Covid-19 nariadil zrušiť všetky filmové a divadelné predstavenia v kine Apollo, podujatia v Synagóge a Radnici, a to až do odvolania. Akoinformovala primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková, zrušené sú športové podujatia aj zasadnutia, na ktorých sa zhromažďuje väčší počet osôb. Neuskutoční sa ani plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa malo konať vo štvrtok 12. marca.

V okresnom meste Poltár krízový štáb zasadol dnes popoludní a mesto následne prijalo preventívne opatrenia týkajúce sa všetkých zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. „Naše mesto sa v súvislosti so šírením infekčného ochorenia bude riadiť rozhodnutiami inštitúcií, kompetentných v tejto oblasti, tak, aby prijaté opatrenia boli racionálne a zodpovedné voči našim občanom,“ povedala pre primátorka Poltára Martina Brisudová.

16:05 Primátor Žiliny Peter Fiabáne informoval o preventívnych opatreniach mesta

"Chcem vás požiadať, aby ste dodržiavali všetky pokyny, pravidlá a usmernenia, ktoré sa dnes dostávajú k vám z rôznych úrovní štátnej správy a miestnej samosprávy," vyzýva obyvateľov primátor, pričom dodáva, že mesto negnoruje dané ustanovenia a pristupuje k nim zodpovedne už niekoľko dní od minulého týždňa. Mesto Žilina zatiaľ neuzavrie materské školy, základné školy a školské zariadenia.

15:56 Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) ruší do piatka 20. marca posilové spoje liniek R4, 5 a 57. Pristúpil k tomu v súvislosti s preventívnymi opatreniami univerzít pred šírením nákazy nového koronavírusu. Informovala o tom hovorkyňa dopravného podniku Vladimíra Petrušová.

15:54 Samosprávy Partizánskeho a Bánoviec nad Bebravou rozhodli v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu zavrieť školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. V školách bude zrušené vyučovanie do 13. marca. Informovali o tom predstavitelia miest. Partizánske preventívne uzatvára i všetky športoviská, a to do 24. marca vrátane. Obyvatelia majú tiež podľa radnice obmedziť návštevy mestského úradu a komunikovať s tamojšími pracovníkmi prostredníctvom emailu či telefonicky.

15:52 Vysoká škola manažmentu oznamuje, ze počnúc dňom 9. marca 2020 prerušuje prezenčnú výučbu do 23. marca 2020.

15:38 Zornica plánuje zatiaľ dodať približne 1,25 milióna rúšok

Bánovská textilná spoločnosť Zornica sa ponúkla vláde SR sama, novým typom priemyslu odvráti prepúšťanie zamestnancov. "Máme všetky potrebné certifikáty, v utorok dopoludnia sme vybavili dodávku materiálu, ktorý je certifikovaný. Príde v stredu (11. 3.) v množstve na výrobu 1.250.000 kusov rúšok. Na budúci týždeň príde ešte väčšie množstvo," povedal v utorok generálny riaditeľ spoločnosti Zornica Banko Fashion Igor Maukš.

Materiál je podľa neho absolútnou špičkou, pretože obsahuje strieborné vlákna. "Obsahuje tak nielen tie prvotné ochranné prvky, ale bráni ďaleko lepšie a aktívnejšie prieniku vírusu do ľudského tela. Sme na najvyššom stupni ochrany ľudského zdravia," ozrejmil. Celú správu si prečítate TU >>

15:36 Spoločnosť Transpetrol tiež pristupuje k opatreniam

Spoločnosť Transpetrol v súvislosti so šírením koronavírusu pristupuje k opatreniam zabraňujúcim jeho masívnemu šíreniu v priestoroch a prevádzkach spoločnosti. „Spoločnosť má zriadený krízový štáb, ktorý pravidelne monitoruje a vyhodnocuje aktuálne informácie. Štáb i vedenie spoločnosti pozorne sleduje rozhodnutia kompetentných orgánov a vývoj šírenia vírusu na Slovensku. Zároveň prijímame adekvátne opatrenia, ktorých výsledkom má byť potláčanie tohto šírenia a zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej nepretržitej prevádzky spoločnosti Transpetrol,“ dodal riaditeľ právneho odboru a kontroly spoločnosti Transpetrol Matej Poriez.

15:29 Zasadnutie krízového štábu sa presúva na štvrtok, oznámila Saková

Zasadnutie ústredného krízového štábu sa presúva zo stredy (11. 3.) na štvrtok (12. 3.), dôvodom sú organizačné a časové dôvody. Pred novinármi to povedala dosluhujúca ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). Dôvodom je, že v stredu dopoludnia zasadá vláda SR, podľa Sakovej by tak krízový štáb začínal neskôr. Podľa ministerky sa krízový štáb stretáva dvakrát do týždňa, v prípade nutnosti, zmeny podmienok či situácie sa vedia dohodnúť na stretnutí aj operatívne. S hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom či ministerstvom zdravotníctva a ďalšími zástupcami štábu sú v "minútovom" kontakte.

15:26 Počas utorka neboli na Slovensku zaznamenané prípady nového koronavírusu

Podľa hovorkyne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR je aktuálne 583 vzoriek negatívnych a sedem pozitívnych.

15:25 Mestskú krytú plaváreň, šesť materských škôl (MŠ) a Múzeum Vojtecha Löfflera uzatvára od stredy (11. 3.) košická mestská časť (MČ) Staré Mesto, ktorá je ich zriaďovateľom. Ide o preventívne opatrenie na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Informovala o tom za MČ Renáta Némethová.

15:20 Pre verejnosť zatvorili v Banskej Štiavnici plaváreň, knižnicu aj kluby dôchodcov

"Na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR sú aj v našom meste zakázané akékoľvek verejné kultúrne, športové a spoločenské podujatia až do 23. februára 2020. Mesto Banská Štiavnica od dnešného dňa ruší všetky aktivity tohto charakteru vo svojich priestoroch, vrátane kina Akademik a rovnako uzatvára mestskú knižnicu," informoval Rastislav Marko, vedúci oddelenia kultúry, športu a mediálnej komunikácie banskoštiavnického mestského úradu.

15:08 Obce a mestá by mali odložiť rokovania zastupiteľstiev. Ak rokovať musia, mali by zabezpečiť video prenos

Mestá a obce by mali zatiaľ odložiť rokovania svojich zastupiteľstiev. Ak je ich uskutočnenie však nevyhnutné, mali by ich vysielať minimálne prostredníctvom video prenosu. Vo svojom statuse na sociálnej sieti to v súvislosti s aktuálnou hrozbou nákazy koronavírusom uviedla mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS). Mimovládka tvrdí, že v poslednom období zaznamenala viacero podnetov v súvislosti s vyhlasovaním rokovaní mestských a obecných zastupiteľstiev za neverejné, čo môže ohrozovať ich transparentnosť.

15:06 Predstavenia ruší aj Nové divadlo, divákom ponúkne náhradné termíny

Nariadenie krízového štábu, ktoré zakazuje pre nový koronavírus konanie kultúrnych a športových podujatí, rešpektuje aj Nové divadlo (NS) v Nitre. Ako informovalo jeho vedenie, všetky predstavenia, ktoré sa mali hrať od 10. do 21. marca, sú zrušené.

Predstavenie Kocúr v čižmách, ktoré sa malo uskutočniť 14. marca, divadlo predbežne presunulo na 4. apríla v Dome Matice slovenskej v Nitre. „Peniaze za vstupenky budú automaticky vrátené na účet,“ oznámilo ND. Divadlo pripravuje náhradný termín aj pre uvedenie inscenácie Proces. To malo byť pôvodne odohrané 20. marca. „V čo najkratšom termíne oznámime nový termín tohto predstavenia a tešíme sa na skoré stretnutie bez hrozby koronavírusu,“ informovalo ND.

15:04 Lučenec ruší pre koronavírus všetky spoločenské, kultúrne a športové podujatia

Všetky spoločenské, kultúrne a športové podujatia organizované samosprávou Lučenca sú pre nový koronavírus na základe rozhodnutia krízového štábu mesta zrušené. Nariadenie vstúpilo do platnosti v utorok a potrvá minimálne 14 dní. Informoval o tom Andrej Barančok, poverený externou komunikáciou mesta Lučenec.

15:02 Opatrenia na Mestskom úrade v Michalovciach

Mestský úrad v Michalovciach v súvislosti so šírením koronavírusu žiada vážených klientov, aby po dobu karanténnych opatrení obmedzili fyzickú návštevu Mestského úradu v Michalovciach a prednostne využívali telefonickú, písomnú a elektronickú formu komunikácie. Okrem toho ich žiadajú, aby obmedzili hotovostné platby pre mesto Michalovce a tieto realizovali podľa možností elektronicky.

14:55 Dobrá správa! Slovenská textilná fabrika začala vyrábať ochranné rúška

Na Slovensku je aktuálne nedostatok ochranných rúšok. Tento problém chce vyriešiť textilná fabrika Zornica v Bánovciach nad Bebravou. Fabrika vyrábajúca košeľe prechádza na nový výrobný program a začala s výrobou ochranných rúšok. Podľa slov Petra Pellegriniho by mali zvládať dodávať až 20-tísíc kusov denne. Fotografie z výroby prvých kusov nájdete v galérii:

14:48 Bratislavská vodárenská spoločnosť obmedzí fungovanie kontaktných centier pre koronavírus

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) obmedzí od stredy fungovanie zákazníckych centier v celom regióne z dôvodu prevencie proti novému koronavírusu. Informoval o tom riaditeľ komunikácie BVS Peter Podstupka. „Služby, ktoré doteraz bolo možné vybaviť aj osobne v kontaktných centrách, budeme od stredy 11. marca do 20. marca naďalej vybavovať na základe písomne, respektíve elektronicky, doručených žiadostí,“ informuje BVS.

Všetkým zákazníkom odporúčajú vodári smerovať otázky na mailovú adresu sluzby@bvsas.sk. Na webovom sídle BVS sú k dispozícii aj upravovateľné formuláre, ktoré treba k jednotlivým žiadostiam vyplniť. V prípade problémov sa môžu zákazníci BVS obrátiť na call centrum. „Takisto našim klientom odporúčame, aby spolu so žiadosťou alebo emailom poslali na seba aj telefonický kontakt, aby ich mohli naši pracovníci v prípade potreby spätne kontaktovať,“ dopĺňa BVS.

14:44 Slovenské vysoké školy spolupracujú pri prijímaní opatrení

Vysoké školy a univerzity na Slovensku prijali opatrenia a usmernenia, ktorých cieľom je prevencia proti šíreniu nového koronavírusu. Rektorky a rektori vysokých škôl zriadili pracovné skupiny alebo krízové štáby, z ktorých niektoré už zasadali cez víkend, ďalej sledujú situáciu a flexibilne zasadajú. Informovala o tom referentka pre komunikáciu s médiami Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) Ľubica Benková.

14:40 Aktuálne v bratislavskom obchodnom centre Aupark je oproti bežnému dňu oveľa menej ľudí. Zamestnanci dezinfikujú a čistia madlá.

14:35 Viaceré opatrenia zavádza aj žiarska samospráva

Opatrenia, ktoré majú zamedziť šíreniu nového koronavírusu, zavádza aj žiarska samospráva. Primátor Peter Antal v utorok po zasadnutí krízového štábu mesta informoval o zrušení všetkých kultúrnych a športových podujatí na území mesta, pozastavení bohoslužieb, uzatvorení zimného štadióna pre verejnosť či mestského kina.

"Usmernení budú aj učitelia na základných a materských školách. Zabezpečíme im hygienické potreby na zvýšenú ochranu. Rovnako robíme opatrenia na mestskom úrade, kde prichádzajú úradníci do styku s veľkým počtom ľudí," konkretizoval Antal. Ako ďalej uviedol, vyučovanie na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zatiaľ neprerušia. Urobia tak v prípade výskytu ochorenia na území mesta.

14:32 Žilinská univerzita prerušila prezenčnú výučbu

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) prerušuje v súvislosti s výskytom nového koronavírusu na Slovensku prezenčnú výučbu od 10. marca do 22. marca. Informovala o tom Adriana Valentovičová z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA.

14:29 Aktuálna situácia má ekonomické dopady na slovenské spoločnosti

Aktuálna situácia v súvislosti s koronavírusom má ekonomické dopady na slovenské spoločnosti aj podľa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR. "Cez svojich zahraničných obchodných partnerov pociťujú nižší dopyt alebo im meškajú dodávky. Nedostatok ľudí na kľúčových pozíciách ako sú napr. colníci v Číne, spôsobuje meškanie, či rušenie dodávok," priblížila asociácia. Nervozitu podľa nej vyvoláva aj fakt, že niektoré firmy v zásobovacom reťazci môžu v dôsledku oneskoreného dodania dostať zmluvnú pokutu za každý deň meškania.

14:27 Ministerstvo dopravy posilnilo prevenciu proti šíreniu koronavírusu

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) posilnilo prevenciu proti šíreniu koronavírusu. Vlaky, letiská aj poštové služby na Slovensku podliehajú pravidelnej zvýšenej dezinfekcii, povedal rezortný šéf Árpád Érsek (Most-Híd) po rokovaní krízového štábu na ministerstve. V tejto súvislosti zároveň požiada o zaradenie Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK) ako súčasť krízového štábu, keďže práve jej vlakmi sa v súčasnosti prepravuje značná časť obyvateľstva a zvyšovanie ochrany zdravia je nevyhnutné. Informovalo o tom v utorok ministerstvo dopravy a výstavby v tlačovej správe.

14:22 Sociálna poisťovňa zverejnila nový formulár na žiadosť o ošetrovné zo Sociálnej poisťovne

Poisťovňa pre obmedzenie osobného kontaktu u pediatrov a návštev na svojich pobočkách zaviedla zjednodušený spôsob podania žiadosti o ošetrovné v súvislosti s koronavírusom a následným uzatvorením školských zariadení. "Netreba chodiť k lekárovi, netreba chodiť do pobočky Sociálnej poisťovne," informoval hovorca poisťovne Peter Višváder. Žiadosť si možno uplatniť prostredníctvom telefonického kontaktu na príslušnú pobočku (bude spísaná ústna žiadosť s pracovníkom Sociálnej poisťovne) alebo prostredníctvom nového, od utorka platného formulára zverejneného na webovej stránke www.socpoist.sk. Stiahnuť si ho viete TU >>

"Formulár treba vyplniť a obratom – e-mailom alebo v tlačenej podobe poštou, či vhodením do schránky na pobočke pri vstupe - poslať do pobočky," tvrdí hovorca poisťovne. Ak ide o zamestnanca, žiadosť posiela do pobočky podľa sídla zamestnávateľa, SZČO a dobrovoľne poistení do pobočky podľa trvalého bydliska. Sociálna poisťovňa si následne overí, že školské zariadenie konkrétneho dieťaťa do 10 rokov veku je uzavreté a začne konanie o ošetrovné. Rozhodnutie o dávke zašle poisťovňa žiadateľovi poštou.

Pri deťoch vo veku nad 10 rokov je potrebné, aby na základe telefonického kontaktu žiadosť o ošetrovné potvrdil aj príslušný pediater a následne ju poslal do pobočky Sociálnej poisťovne. Tá bude spolu s telefonicky podanou žiadosťou alebo vyplneným formulárom podnetom na začatie konania o ošetrovné. Pri posudzovaní žiadosti o ošetrovné pobočka preskúma aj splnenie ďalších zákonných podmienok na priznanie dávky, najmä existenciu nemocenského poistenia.

14:20 Prezident SRK vyzval univerzity na koordináciu s opatreniami pre koronavírus

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) Rudolf Kropil vyzýva vysoké školy a univerzity, ktoré sídlia a pôsobia v jednom meste, aby spoločne koordinovali svoje aktivity v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Informovala o tom referentka pre komunikáciu s médiami Ľubica Benková. „Rektorky a rektori vysokých škôl zriadili pracovné skupiny alebo krízové štáby, z ktorých niektoré už zasadali cez víkend a ďalej sledujú situáciu a flexibilne zasadajú,“ informuje SRK.

14:18 Stredné školy v Košickom samosprávnom kraji zostávajú pre koronavírus zatvorené do konca týždňa

Do konca tohto týždňa zostávajú zatvorené stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK), žiaci by sa do škôl mali vrátiť v pondelok (16. 3.). Informovala o tom hovorkyňa KSK Anna Terezková. Z dôvodu prevencie pred šírením nákazy novým koronavírusom bolo výučba pôvodne prerušená na dva dni (9. - 10. 3.).

14:15 Národná banka Slovenska (NBS) oddnes funguje v obmedzenom režime

Zamestnanci, ktorým náplň a povaha práce umožňujú vykonávať pracovné činnosti mimo budovy NBS, budú až do odvolania pracovať z domu. Dôvodom je rozšírenie prípadov tzv. nového koronavírusu COVID-19. Uvádza sa to na jej oficiálnej webovej stránke s tým, že slovenský finančný sektor je plne funkčný, rovnako ako prístup finančných spotrebiteľov k peniazom a k ich účtom. "Pracovníci NBS, ktorí zabezpečujú základné funkcie banky, ako aj zamestnanci, ktorí vykonávajú činnosti, ktoré sú nevyhnutné pre hladké fungovanie slovenského finančného sektora, budú pracovať v upravenom chránenom režime," informuje NBS.

Ako ďalej dodáva, banka sa zároveň pripravuje na možné krízové scenáre, pričom situáciu neustále monitoruje, či už na Slovensku, ako aj v úzkom kontakte s Európskou centrálnou bankou. "Spomínané opatrenia budú trvať dva týždne, NBS ich následne vyhodnotí a zváži ďalšie kroky," uvádza sa na webovej stránke.

14:09 Niektoré fabriky na Slovensku už pre nedostatok súčiastok z Talianska spomaľujú výrobu

Ako ďalej povedal generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov Andrej Lasz, pri komponentoch z Číny si podniky pre veľkú geografickú vzdialenosť robia zásoby aj na niekoľko mesiacov. "To však neplatí pre európske krajiny, odkiaľ chodia dodávky tzv. „just in time“. Zástupcovia priemyslu na pondelkovom stretnutí s premiérom preto navrhli, aby sa pri pozastavení letov z Talianska preprava rozdeľovala na nákladnú a osobnú, pričom pre nákladnú by po prijatí prísnych bezpečnostných opatrení zákaz neplatil," dodal.

S nedostatok pracovníkov podľa Lasza, zatiaľ problém nie je. "Ale môže byť, ak opatrenia nebudú dobre premyslené a koordinované," upozornil. Asociácia podľa neho oceňuje, že po stretnutí so zástupcami priemyslu predseda vlády apeloval na samosprávy, aby školy a škôlky celoplošne zatvárali len v nevyhnutných a opodstatnených prípadoch. "Vo veľkých fabrikách pracujú stovky rodičov, ktorí musia so svojimi deťmi zostať doma. Takýto masívny výpadok zo dňa na deň môže firmám spôsobiť problémy s dopadom na celú ekonomiku," skonštatoval. Zamestnávatelia v priemysle preto požiadali o členstvo v krízových štáboch. "Čím skôr budú vedieť o plánovaných opatreniach, tým lepšie sa na ne dokážu pripraviť," objasnil Lasz.

14:07 Materské a základné školy v Senci zostanú zatvorené do konca týždňa

Materské a základné školy v Senci zostanú zatvorené do konca tohto týždňa. Mesto Senec o tom informovalo na sociálnej sieti po dnešnom zasadnutí krízového štábu, ktorý zvolal primátor okresného mesta Dušan Badinský. Štáb, za účasti riaditeľov materských a základných škôl v Senci prijal niekoľko opatrení v súvislosti s prevenciou pred koronavírusom.

14:03 Nezodpovednosť Slovákov pri karanténe bude trestaná, upozorňuje polícia

Nezodpovednosť Slovákov pri karanténe bude trestaná. Upozornila na to Polícia SR na sociálnej sieti. Reagovala tak na medializované prípady niektorých Slovákov, ktorí zatajili návrat z postihnutej oblasti pri príznakoch ochorenia pred ošetrujúcim lekárom. Za nerešpektovanie nariadenia, ktoré vydal Krízový štáb, môže polícia občanovi uložiť pokuta do výšky 1 650 eur.

14:00 Slovenská národná knižnica ruší do odvolania plánované podujatia a exkurzie

Slovenská národná knižnica (SNK) v Martine ruší v súvislosti s výskytom nového koronavírusu na Slovensku do odvolania všetky plánované podujatia a exkurzie vo svojich sídlach. Informovala o tom hovorkyňa SNK Katarína Štefanides Mažáriová.

13:58 Veľvyslanectvá SR informujú o opatreniach v súvislosti s COVID-19

13:54 V Turčianskych Tepliciach dočasne prerušia vyučovanie na školách

Samospráva Turčianskych Teplíc od stredy (11.3.) prerušuje vyučovanie na všetkých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Opatrenie predbežne potrvá do 17. marca a týka sa i centier voľného času, školských klubov detí a základnej umeleckej školy. V meste zostanú zatvorené i kultúrne inštitúcie. V utorok o tom informovala vedúca kancelárie primátora mesta Viera Rusková.

Vyučovanie a voľnočasové aktivity mesto prerušuje na všetkých základných a materských školách, centrách voľného času, základnej umeleckej škole a školských kluboch detí po dobu piatich pracovných dní, teda do 17. marca. "Toto obdobie sa môže predĺžiť v prípade potreby, respektíve nariadenia vyššie postavených nadriadených orgánov verejnej správy alebo krízového riadenia," uviedol primátor Igor Hus. Mesto dočasne prerušuje vyučovanie a voľnočasové aktivity na Gymnáziu Mikuláša Galandu, a to po dobu štyroch pracovných dní, teda do 16. marca.

13:51 Školy, ktoré ostali do konca týždňa zatvorené pre prípadnú nákazu novým koronavírusom, využili možnosť udelenia päťdňového riaditeľského voľna. Učitelia ostávajú doma s nárokom na mzdu v plnej výške. Uviedol to tlačový odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

13:50 Pravidelné prijímanie verejnosti primátorom mesta Humenné Milošom Meričkom sa až do odvolania konať nebude. Informovala o tom Veronika Lattová z tlačového referátu humenského mestského úradu v kontexte preventívnych opatrení súvisiacich s výskytom nového koronavírusu, ktoré mesto zavádza s okamžitou platnosťou.

13:47 Na klinike KICM vyšetrili už celkovo 77 ľudí, z toho hospitalizovali 20 ľudí

Na klinike (KICM) v súvislosti s podozrením na nákazu novým koronavírusom vyšetrili celkovo 77 ľudí, z toho hospitalizovali do 20 z nich. „Zatiaľ máme pre týchto pacientov vyhradené jedno poschodie, kde je 12 izieb vrátane dvoch JIS lôžok. Prvé poschodie stále funguje na bežné diagnózy, ktoré na klinike máme. Tie lôžka sa snažíme redukovať čo najviac,“ povedal Novotný.

V prípade potreby podľa Novotného vedia priamo na klinike zabezpečiť 26 jednolôžkových izieb. Kapacita na týchto izbách predstavuje dokopy 50 lôžok. Preventívne majú pripravený aj plán reprofilizácie lôžok - zjednodušujú prevádzku na Klinike pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UNLP. Nemocnica informovala, že v súčasnosti má dostatok respirátorov, rukavíc a osobných ochranných pracovných pomôcok na zvládnutie situácie.

13:45 Zdravotný stav 26-ročného Košičana, u ktorého potvrdili nákazu novým koronavírusom, je stabilizovaný, s tendenciou k zlepšeniu

Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval primár Kliniky infektológie a cestovnej medicíny (KICM) Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice Martin Novotný. „Je to mladý muž, ktorý nemá žiadne ďalšie koinfekcie alebo komorbidity, takže u neho nepredpokladám nejaký ťažký priechod. Aj podľa východiskových informácií, ktoré mám, to vyzerá vcelku sľubne,“ uviedol s tým, že pacient je izolovaný a po návrate z Francúzska nešiel do práce a ani sa nezúčastňoval spoločenských podujatí. Podľa neho ide o úzky okruh ľudí, s ktorými bol v kontakte a tí sú v domácej karanténe.

13:30 Výsledky testu na koronavírus u 86-ročného pacienta, ktorý od nedele leží v Nemocnici Košice – Šaca s vážnymi dýchacími ťažkosťami, sú negatívne

Negatívne vyšli z Infekčnej kliniky Košice ako aj z Referenčného centra v Bratislave. Informovala o tom Martina Pavliková, hovorkyňa spoločnosti Agel, ktorá Nemocnicu Košice - Šaca spravuje. "Rovnako negatívne boli výsledky testu aj u jeho príbuzných, ktorí mali pozitívnu cestovateľskú anamnézu. Zamestnanci, ktorí prišli do styku s 86-ročným pacientom a preventívne boli v karanténe, sa môžu vrátiť do práce," dodala s tým, že v tejto chvíli Nemocnica Košice – Šaca pracuje v štandardnom režime, naďalej však platí zákaz návštev.

13:24 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky (FNsP NZ) vydala zákaz návštev v nemocnici od 6. marca 2020 do odvolania. "Z toho dôvodu sa hlavný vstup do nemocnice zatvoril, pričom pacienti, ktorí idú do ambulancií na vyšetrenia využívajú bočný vchod," uviedol hovorca nemocnice Ján Baček.

Od 11.3.2020 bude obmedzená činnosť všetkých ambulancií FNsP NZ. Všetky plánované ambulantné vyšetrenia, ktoré znesú odklad, je potrebné odložiť a zároveň objednaných pacientov o uvedenom informovať. Predoperačná interná ambulancia pri Urgentnom príjme I. typu bude do odvolania zatvorená.

13:20 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v záujme ochrany zdravia jeho klientov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov prijal preventívne ochranné opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19. Informoval o tom tlačový hovoradca RÚ Ivan Vavro.

Ide o napríklad obmedzené prijímanie návštev v priestoroch RÚ, upravené sú pracovné hodiny podateľne, pozastavené sú skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti a prijali sa ďalšie bezpečnostné a organizačné opatrenia. RÚ situáciu neustále sleduje a dodáva, že preventívne opatrenia sú platné až do odvolania. "Pokiaľ potrebujete komunikovať s RÚ, tak odporúčame komunikovať elektronicky alebo telefonicky. Ak to nie je nevyhnutné, tak návštevu RÚ odložte," uviedol Vavro.

13:10 Sieť kín Cinemax uzatvára do 10. do 23. marca 2020 všetky kiná na základe rozhodnutia od Úradu verejného zdravotníctva. Informovala o tom na svojej webovej stránke. K rovnakému kroku pristúpilo aj nitrianske kino Mlyny Cinemas.

13:05 Ministerstvo vnútra apeluje na občanov

"Chceme upozorniť a apelovať na občanov SR, že voľno v práci, škôlkach a školách neznamená, že sa majú masovo presúvať na úrady," uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra s tým, že ak to nie je naozaj nevyhnutné, aby nechodili na úrady a využili radšej možnosť elektronického vybavovania.

13:03 V Žiline zatvorili okresný súd. Rozhodol o tom predseda súdu, pretože jedna z prokurátoriek sa priznala, že bola na dovolenke v Taliansku. Informovali o tom tvnoviny.sk.

13:00 Nepočujúcim chýbajú informácie o koronavíruse v posunkovom jazyku

Tisíckam nepočujúcich na Slovensku chýbajú podľa predsedu Slovenského zväzu nepočujúcich Jaroslava Cehlárika dostatočné informácie o koronavíruse. Nepočujúci majú problém dostať sa k ním, pretože mnohé zásadné vyhlásenia a informácie nie sú do posunkového jazyka tlmočené.„Problém nastáva pri vyhláseniach politikov, hygienikov a iných, ktorí informujú o vývoji, opatreniach, upozorneniach,“ pripomína Cehlárik.

Dodáva, že pri televíznych prenosoch z tlačových konferencií chýba tlmočenie do slovenského posunkového jazyka. Nepočujúci tak nedostávajú rovnaké množstvo informácií ako ľudia bez sluchového hendikepu, aj keď majú na ne podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutým právo. Mnohí nepočujúci majú podľa Cehlárika problém s čítaním a porozumením textu, a preto je pre nich vhodnejší preklad do posunkového jazyka.

12:58 Slovenskí väzni vyrobili za posledných šesť dní v súvislosti s novým koronavírusom približne 7000 ochranných rúšok na tvár

Informovala o tom hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Monika Kacvinská. "ZVJS začal prípravu výroby rúšok na tvár vykonávať 27. februára a výroba sa začala realizovať vo vybraných ústavoch 5. marca. K dnešnému dňu bolo vyrobených približne 7000 rúšok na tvár. Aktuálne sa uskutočňuje výroba v siedmich ústavoch, ktoré majú zriadené strediská šitia," priblížila hovorkyňa. Dodala, že od stredy (11. 3.) je plánovaná produkcia približne 2400 kusov rúšok na tvár denne.

12:55 Od dnes do odvolania je Východoslovenská galéria v Košiciach zatvorená. Pristúpili k tomu na základe pokynu predsedu Košického samosprávneho kraja na obmedzenie šírenia nového koronavírusu.

12:52 Oznam na vstupnej bráne pred zariadením Senior domu Terézia v Holíči o zákaze návštev, ktorý vyhlásil Krízový štáb SR od 6. marca 2020 v súvislosti s výskytom nového koronavírusu:

12:42 V Košiciach doteraz vyšetrili 77 ľudí s podozrením na koronavírus, hospitalizovali 20 pacientov

V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) v Košiciach doteraz vyšetrili 77 ľudí s podozrením na koronavírus, hospitalizovaných bolo 20 pacientov a pozitívny je jeden nález. Informoval o tom na stretnutí s novinármi primár kliniky infektológie a cestovnej medicíny Martin Novotný. „V tomto momente čakáme na výsledky troch pacientov a mám informáciu o príchode ďalších dvoch, ktorí majú teploty a budeme ich izolovať,“ informoval Novotný.

12:32 Mikas odporúča, aby deti, ktoré ostali kvôli zatvoreným školám doma, nedávali rodičia starým rodičom, pretože v prípade nákazy by to pre ne mohlo mať až fatálne následky, nakoľko sú seniori v rizikovej skupine ochorenia.

12:31 Úmrtnosť v prípade ochorenia COVID-19 je 2 - 3%, uviedol Mikas.

12:29 Advokáti a OČTK musia do väzníc vstupovať s rúškami a merajú im teplotu

Advokáti odsúdených a obvinených, orgány činné v trestnom konaní (OČTK), ktoré vykonávajú v ústavoch úkony, a zároveň aj príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) musia vstupovať do slovenských väzníc s respiračnými rúškami a musia sa podrobiť meraniu teploty.

12:27 Zrušená premiéra sa uskutoční, SDKS ju divákom ponúkne online

Napriek tomu, že Staré divadlo Karola Spišáka (SDKS) v Nitre zrušilo na 14 dní všetky plánované predstavenia, diváci o premiéru inscenácie Stvorenie v piatok 13. marca neprídu. Vedenie divadla rozhodlo, že premiéra sa uskutoční prostredníctvom online prenosu cez youtube kanál. „Tretiu premiéru, ktorú uvedie divadlo v tejto sezóne, tak bude môcť sledovať z pohodlia domova každý a zadarmo,“ potvrdilo vedenie SDKS. Za zakúpené vstupenky na predstavenie vráti divadlo divákom peniaze v pokladnici Starého divadla od 24. marca.

12:25 "V súčasnosti je počet lôžok na JIS-ke limitovaný, v prípade nedostatku je ponuka aj z ministerstva obrany na nejaké priestory," uviedol hlavný hygienik Ján Mikas v relácia Braňa Závodského na Expresse na otázku, či sú nemocnice a zdravotníci prípadne pripravení na zhoršenie situácie s koronavírusom. Mikas pripomína, že v súčasnej dobe dôvod na paniku nie je.

12:02 V slovenských kostoloch sa dva týždne neuskutočnia bohoslužby

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) rešpektuje zákaz organizovania verejných podujatí v súvislosti s výskytom nového koronavírusu na Slovensku, preto sa v slovenských kostoloch najbližšie dva týždne neuskutočnia verejné katolícke bohoslužby. Predseda KBS Stanislav Zvolenský o tom informoval po 95. plenárnom zasadaní KBS v Čičmanoch.

Služby Božie sa na odporúčanie vlády SR vzhľadom na nový koronavírus nebudú konať najmenej dva týždne. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) o tom informuje v usmernení na svojom webe.

11:55 Dopravný podnik Bratislava ruší od utorka 10. 3. premávku autobusových liniek 131 a 184 a taktiež školských spojov. Linka 31 bude zároveň premávať v režime školských prázdnin.

11:53 Z preventívnych dôvodov a za účelom zníženia rizika prenosu nákazy novým koronavírusom ruší verejné kultúrne podujatia, plánované na marec aj mesto Hriňová.

11:45 Nový koronavírus sa javí ako 10-krát nebezpečnejší ako chrípka, tvrdia vedci zo SAV

Ročne je na celom svete evidovaných okolo jednej miliardy prípadov chrípky. Z tohto počtu je od 300.000 do 650.000 prípadov smrteľných. "Z hľadiska podielu smrteľných prípadov sa nový koronavírus javí byť aspoň desaťkrát nebezpečnejší ako bežná sezónna chrípka," uviedli vedci z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV).

11:40 Vernisáž výstavy Hana Alisa Omer: Korene je zrušená, pretože Múzeum holokaustu v Seredi je z dôvodu zdravotných opatrení od dnešného dňa do odvolania zatvorené.

11:39 Oznámenie o uzavretí zimného štadióna z dôvodu šíriaceho sa koronavírusu, na vstupných dverách zimného štadióna Dukly Trenčín.

11:37 Slovenská národná galéria (SNG) je od dnešného dňa do odvolania pre verejnosť neprístupná. Opatrenie, týkajúce sa všetkých pracovísk SNG, prijalo vedenie zbierkovej inštitúcie v súvislosti s preventívnymi opatreniami voči šíreniu nového koronavírusu.

11:33 Mesto Levice z preventívnych dôvodov dočasne ruší jarnú charitatívnu zbierku pre rodiny v hmotnej núdzi. Zrušenie zbierky bude trvať až do odvolania, informovalo vedenie mesta.

11:22 Cestujúci by mali mať nárok na vrátenie platieb za zájazd pre koronavírus

Výskyt koronavírusu v dovolenkovej destinácii je možné pokladať za mimoriadnu a neodvrátiteľnú okolnosť, ako ju popisuje zákon o zájazdoch. Spotrebiteľ by tak mal mať pri odstúpení od zmluvy nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré cestovnej kancelárii zaplatil. Uviedla to právnička z Európskeho spotrebiteľského centra v SR Katarína Zalaiová. Podobný názor zastáva aj Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).

11:07 Na príkaz rektora prerušia od stredy výučbu na trenčianskej univerzite

Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne prerušia od stredy (11. 3.) do 23. marca kontaktnú prezenčnú výučbu vo všetkých formách a stupňoch štúdia a nahradia ju inou vhodnou metódou s dôrazom na samoštúdium. Rektor príkazom zrušil rovnako všetky konzultačné hodiny študijných oddelení, referátov a vysokoškolských učiteľov. Študentom odporúča komunikovať s oddeleniami a zamestnancami výhradne elektronickou formou alebo telefonicky.

11:04 Poľský inštitút v Bratislave ruší vernisáž výstavy Slovo a obraz, ktorá sa mala uskutočniť v stredu 11. marca. Vedenie inštitútu ruší aj workshopy, ktoré mali vernisáži predchádzať. V prípade nasledujúcich podujatí z programu na marec odporúča sledovať internetovú stránku inštitútu.

11:00 Pre hrozbu šíriaceho sa nového koronavírusu zatvára pre verejnosť svoje brány aj Múzeum mincí a medailí v Kremnici do odvolania. Múzeum vo Svätom Antone bude uzavreté do 16. marca.

10:51 Slováci by sa nemali obávať ani nedostatku pohonných látok

Bratislavská rafinéria Slovnaft počíta aj so scenárom, že by sa koronavírus potvrdil priamo vo firme. „V tom prípade, keďže sme spoločnosť strategického významu a plníme dôležitú funkciu z pozície zásobovania palivami, musíme prijať také opatrenia, aby bola zabezpečená kontinuita výroby a dodávok produktov na trh,“ konštatoval hovorca Slovnaftu Anton Molnár.

10:45 Energetici sú na prípadné problémy pripravení, sľubujú bezproblémovú dodávku energií

Energetici sú na prípadné problémy súvisiace so šírením koronavírusu na Slovensku pripravení. Sľubujú bezproblémové dodávky energií. „Chceme v prvom rade ubezpečiť svojich zákazníkov, že v súčasnosti realizujeme všetky preventívne opatrenia v rozsahu, ktorý umožňuje plynulé poskytovanie služieb zo strany našej spoločnosti. V prípade potreby sme pripravení upraviť počet členov pracovných tímov na jednotlivých zmenách tak, aby boli služby spoločnosti poskytované naďalej v plnom rozsahu,“ povedal hovorca najväčšieho dodávateľa energií, Slovenského plynárenského priemyslu, Ondrej Šebesta.

Bezpečnú a spoľahlivú dodávku energií avizujú aj východoslovenskí a stredoslovenskí energetici. „Prijímame aktuálne preventívne opatrenia. Za najdôležitejšie opatrenie pokladáme práve informovanosť našich zamestnancov, ktorí môžu zabrániť šíreniu vírusu na pracovisku a aj v ich okolí. Situáciu neprestajne monitoruje náš úsek Security, ktorý spolu s našim krízovým tímom zavádzajú bezpečnostné opatrenia s predstihom a reagujú na aktuálny stav,“ uviedla pre špecialistka komunikácie skupiny Východoslovenská energetika Holding Adriana Kakarová.

"Ako prevádzkovateľ kritickej infraštruktúry robíme všetko preto, aby sme situáciu zvládli. Máme stále niekoľko desiatok ľudí v pohotovosti. Nie je dôvod na žiadnu paniku," povedal hovorca Stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš.

10:36 Pre koronavírus sa ruší vyučovanie. Tuto je prehľad škôl a miest, v ktorých sa pozastavila výučba

10:34 Až 80 percent prípadov infikovaných novým koronavírusom má miernu formu, uviedla SAV

Až 80 percent prípadov infikovaných novým koronavírusom má miernu formu ochorenia. Zdôrazňujú to vedci z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorí pripomínajú, že zdrojom infekcie môžu byť aj infikované osoby bez príznakov ochorenia. Poukázali tiež na to, že na neživých predmetoch môže vírus pretrvávať niekoľko dní, ale dezinfekcia bežnými prostriedkami na báze peroxidu alebo alkoholu účinne odstráni vírus do jednej minúty. Celý článok nájdete TU >>

10:25 Preventívne opatrenia prijímajú aj na Záhorí

Preventívne opatrenia v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu prijímajú aj obce na Záhorí. Okrem uzatvorenia škôl a kultúrnych inštitúcií a dezinfekčných opatrení vyzývajú na svojich weboch obyvateľov na zodpovedné správanie sa. Obec Vysoká pri Morave v tomto zmysle odporúča tiež minimalizovať návštevu pohostinských zariadení či veľkých obchodných centier.

10:20 Žiaci a študenti, ktorí ostali kvôli uzatvoreniu škôl doma, prázdniny nemajú. Učitelia im posielajú domáce úlohy a podklady na samoštúdium.

Učitelia v Bratislavskom Novom Meste budú počas uzatvorenia škôl zadávať úlohy svojim žiakom online. Na sociálnej sieti o tom informoval starosta mestskej časti Rudolf Kusý. "Dočasne zatvorená škola neznamená automatické prerušenie vzdelávania," uviedol starosta, ktorý sa s riaditeľmi základných škôl v Novom Meste dohodol na zadávaní pokynov a úloh pre žiakov prostredníctvom internetu.

10:18 Divadlo Jána Palárika bude zatvorené od utorka 10. marca 2020 do nedele 15. marca 2020.

10:14 Trnavské kino Hviezda z dôvodu šírenia koronavírusu COVID-19 prijalo preventívne opatrenia s cieľom spomaliť a predchádzať šíreniu nákazy. Kino bude zatvorené tri dni od pondelka 9. marca 2020 do štvrtku 11. marca 2020.

10:12 Kancelária verejného ochrancu práv dočasne obmedzuje osobný kontakt s verejnosťou

Toto opatrenie platí do odvolania. Pre komunikáciu s kanceláriou je však možné využiť e-mail: sekretariat@vop.gov.sk či schránku Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk: E0005579891. Spojiť sa s kanceláriou je možné aj prostredníctvom telefónneho čísla 02 / 323 63 701 – 2, faxu 02 / 323 63 703, ale aj poštou napísaním na adresu kancelárie: P.O. Box 1, 820 04 Bratislava 24.

Kancelária verejného ochrancu práv tiež informuje, že obmedzenie sa vzťahuje aj na návštevu priestorov podateľne kancelárie, a teda aj na osobné podávanie podnetov a iných podaní. V prípade, ak podanie nemôžu občania podať písomne, je možné ho spísať aj cez telefón.

10:02 Mesto Zvolen chráni hlavne seniorov, uzavreli aj komunitné centrum a plaváreň

Uviedla to v pondelok po rokovaní krízového štábu mesta primátorka Zdenka Balkovičová s tým, že uzavreli všetky kluby dôchodcov, aby znížili riziko možnej nákazy starších osôb. Opatrenia spojené s hygienou prijal aj mestský úrad a vyzval obyvateľov komunikovať elektronicky. Rozhodli tiež o dočasnom uzatvorení komunitného centra, mestskej plavárne a sauny. Školy zatiaľ ostávajú otvorené. Rokovali aj o organizovaní podujatí, tie však už ústredný krízový štáb SR zakázal na najbližšie dva týždne plošne.

9:58 Rezort diplomacie odporúča Slovákom necestovať do Talianska

Výstraha pred vycestovaním platí od dnes pre celú krajinu, ktorá bola nariadením talianskej vlády vyhlásená za chránenú zónu. Odporúčanie necestovať je výstrahou tretieho stupňa zo štyroch možných, pričom štvrtý stupeň výstrahy znamená odporúčanie opustiť krajinu a aktuálne platí pre päť krajín vo svete, v ktorých prebiehajú dlhodobé vojnové konflikty.

9:56 Distribučná platforma Film Expanded presúva na neurčito dve z plánovaných premiér filmov, o ktorých informovali v uplynulom období. Ide o dokumentárne tituly Frem a Zlatá zem, ktoré mali mať premiéru na MFF Febiofest Bratislava. Ten sa mal konať od 11. marca 2020, ale v pondelok ho zrušili.

9:54 Slovenský zväz hádzanej (SZH) rešpektuje rozhodnutie Ústredného krízového štábu SR a preto ruší plánovaný turnaj Final 4 Slovenského pohára mužov a žien, ktorý sa mal odohrať 14. a 15. marca v Bardejove. Okrem toho ruší aj všetky súťažné zápasy organizované SZH a KZH. Informoval o tom Ivan Sabovík, generálny sekretár SZH.

9:50 Bratislavský samosprávny kraj prijal v pondelok sériu preventívnych opatrení

“Preventívnym opatreniam venujeme maximálnu pozornosť a snažíme sa nenechávať nič na náhodu. Súčasťou opatrení župy je aj čo najlepšia informovanosť obyvateľov. Vzhľadom na to, že Úrad BSK priebežne dostáva informácie o dočasnom pozastavení prevádzky rôznych inštitúcií ako sú napríklad školy, ambulancie, či kultúrne zariadenia v kraji, rozhodli sme sa obyvateľom poskytovať aktuálne informácie na jednom mieste. Tie môžu rodičia, žiaci alebo pacienti i ostatná verejnosť nájsť na stránke www.BratislavskyKraj.sk/koronavirus,” informoval Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

9:44 Festival frankofónneho filmu Creme de la creme, ktorý bol naplánovaný od 25. do 31. marca, zrušili.

9:42 Ak by se nevedeli, čo robiť, ak ste cestovali z oblastí nákazy novým koronavírusom a objavia sa u vás príznaky, toto si pozorne prečítajte:

9:40 Opakovanie je matka múdrosti. Viete, ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

9:36 Polícia chce zabrániť šíreniu dezinformácií o koronavíruse

Polícia chce zabrániť tomu, aby sa občania stali obeťou dezinformácií a zbytočného šírenia paniky v súvislosti s koronavírusom. Podľa nich by to mohlo mať fatálne následky. Preto bude v nasledujúcich dňoch využívať svoju stránku na sociálnej sieti na každodenné šírenie základných informácií a odporúčaní, ktoré súvisia s novým vírusom.

9:27 Dnes o 11.00 hod. sa uskutoční zasadnutie zástupcov Krízového štábu mesta na Okresnom úrade v Žiline za účasti ďalších zainteresovaných zložiek a subjektov v súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu a ich vzájomnej koordinácie.

9:23 Stredné školy v pôsobnosti Trenčianskeho kraja zostanú zatvorené do 13. marca

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) zostanú zatvorené od utorka do piatka 13. marca vrátane, a nie až do 23. marca, ako sa uvádzalo v pôvodnom pondelkovom (9. 3.) príkaze predsedu TSK. Ako informoval Matej Plánek z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK, v pôvodnom príkaze došlo k preklepu. Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK zostanú pre zabránenie šírenia nového koronavírusu zatvorené do 23. marca.

9:22 Dieťa, s ktorým matka čakala na pohotovosti Fakultnej nemocnice v Nitre a zatajila skutočnosť, že sa vrátili z Talianska, koronovírus nemá.

9:18 Za zatajenie prenosnej choroby hrozí podľa advokáta Ivana Humeníka pokuta aj trestná zodpovednosť

Ak osoba zatají dôležitú skutočnosť, ako napríklad pobyt v zahraničí, kde je vírus rozšírený, alebo kontakt s osobou, u ktorej bol vírus potvrdený, na základe ktorej by bolo možné predísť k vzniku a šíreniu prenosného ochorenia, dopustí sa podľa advokáta priestupku. Za porušenie oznamovacej povinnosti Úrad verejného zdravotníctva môže uložiť pokutu až do výšky 1 659 eur. Zároveň Humeník pripomína, že trestný zákon upravuje skutkovú podstatu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Celú správu si prečítate TU >>

9:15 Od utorka platia tieto opatrenia:

ZÁKAZ organizovania hromadných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí. Týka sa fyzických osôb, podnikateľov aj firiem, platí do 23. marca.

Ľudia, ktorí sa vracajú z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu na Slovensko, budú pre šírenie nového koronavírusu povinne v domácej izolácii.

V prípade návratu zo spomínaných krajín musí každý povinne ihneď kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý vypíše práceneschopnosť. Lekári môžu pre nový koronavírus vypísať tzv. pohybovú práceneschopnosť, potvrdenia sa budú priamo zasielať do Sociálnej poisťovne, aby sa obmedzil pohyb ľudí. Podstúpiť 14-dňovú karanténu musia aj rodinní príslušníci osôb, ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti.

Za porušenie karantény hrozia pokuty až do výšky 1650 eur. Toto opatrenie platí od utorka až do odvolania. Týka sa všetkých s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku.

Výnimky po príchode z kritických krajín majú:

Vodiči nákladnej dopravy, ktorí cez spomínané krajiny len prechádzajú. Opatrenie sa ich netýka, ani ak tam vykladajú alebo nakladajú tovar, musia však používať respirátory FFP2 či FFP3, obmedziť priamy kontakt s personálom a mať vozidlo vybavené gumenými rukavicami a antibakteriálnym gélom.

Do karantény nepôjdu ani záchranárske posádky prevážajúce pacienta a piloti dopravných lietadiel. Podmienkou je, aby neopustili palubu lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letov. V prípade, že sa u takýchto osôb rozvinú akékoľvek príznaky chrípkového ochorenia, majú telefonicky alebo mailom ihneď kontaktovať svojho všeobecného lekára.

09:00 Senica školy zatvorí, Skalica zatiaľ nevidí dôvod

Mestá v Trnavskom kraji pristupujú k preventívnym opatreniam v súvislosti s koronavírusom rôzne. Napríklad Senica sa pridáva k mestám, ktoré zatvárajú svoje materské a základné školy, ale Skalica na to momentálne nevidí žiadny dôvod.

„V tejto chvíli sme dospeli k záveru, že nie je nutné pristúpiť k zatváraniu našich školských zariadení. Je dôležité, aby nebola vytváraná zbytočná panika a ľudia dodržiavali odporúčania odborníkov, ako sa pred šírením koronavírusu chrániť. Samozrejme, mesto počíta so všetkými možnými scenármi vývoja situácie a bude reagovať bezodkladne,“ povedala Anna Mierna, primátorka mesta Skalica.

08:19 Materské a základné školy v Martine sú od dnešného rána prázdne

Na základe informácií Ústredného krízového štábu Ministerstva vnútra SR Krízový štáb mesta Martin na svojom mimoriadnom zasadnutí nariadil dočasne prerušiť vyučovanie v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

08:08 Školy a škôlky sa zatvárajú aj v Senici

"Situáciu v súvislosti so šírením nového koronavírusu nechceme podceniť. RÚVZ nám odporučil minimalizovanie rizík, preto sme pristúpili k zatvoreniu umeleckej školy, centra voľného času, detských jaslí a stopnutiu všetkých krúžkov na školách. Rovnako do konca týždňa bude pre verejnosť zatvorený dom kultúry, plaváreň, športová hala a zimný štadión. Od stredy (11. 3.) do piatka (13. 3.) budú v rámci preventívnych opatrení zatvorené aj všetky mestské materské a základné školy," informoval o prijatých opatreniach primátor Martin Džačovský.

07:51 Po zasadnutí krízového štábu mesta Piešťany prijali predstavitelia mesta opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu

"Riaditelia materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta jednomyseľne prijali odporúčanie primátora a s platnosťou od 11. do 13. marca vyhlásili riaditeľské voľno a uzavreli školy," uviedla vedúca kancelárie vedenia mesta Drahomíra Moretová.

Rušia sa aj všetky prenájmy telocviční v školských zariadeniach. Zároveň centrum voľného času ruší všetky verejné športové podujatia a základná umelecká škola ruší plánované predstavenia a vystúpenia svojich žiakov. Mesto zrušilo všetky kultúrne, športové a iné hromadné podujatia v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s platnosťou na dobu minimálne dvoch týždňov. Takisto sa zatvorili kultúrne inštitúcie pre verejnosť s platnosťou predbežne na dobu dvoch týždňov.

07:19 Krízový štáb mesta Hlohovec prijal preventívne opatrenia na spomalenie šírenia nového koronavírusu

Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Hrinková Siebenstichová. V tejto súvislosti primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár z pozície zriaďovateľa vyzval riaditeľky materských a základných škôl v Hlohovci, aby z preventívnych dôvodov udelili žiakom riaditeľské voľno od utorka do piatka 13. marca.

06:31 Po celom svete je už nakazených 114 448 ľudí. Koronavírusu podľahlo 4026 osôb, vyliečilo sa ich už viac ako 64-tisíc.

06:00 Mimoriadna situácia v Taliansku, celá krajina sa stáva červenou zónou

Taliansky premiér Giuseppe Conte v pondelok večer oznámil, že obmedzenia platné v Lombardsku zavedené v súvislosti so šírením koronavírusu sa rozšíria na celú krajinu. Informovala agentúra AP. "Naše zvyky sa musia zmeniť, musia sa zmeniť teraz, všetci sa musím niečoho vzdať pre dobro Talianska," vyhlásil Conte s tým, že avizované opatrenia vstúpia do platnosti v utorok ráno. "Celé Taliansko sa stáva červenou zónou," dodal.

Pozastavené bude konanie všetkých športových podujatí vrátane futbalových zápasov najvyššej talianskej futbalovej ligy. Bude obmedzený pohyb osôb po celom Taliansku a zakázané verejné zhromaždenia. Ľudia by podľa premiéra mali zostať doma a chodiť von, len ak budú musieť ísť do práce alebo v naliehavých prípadoch. Uzavretie škôl a univerzít bolo predĺžené až do 3. apríla.

Taliansko za posledných 24 hodín zaregistrovalo 97 nových úmrtí na koronavírus nového typu. Počet obetí nákazy tak v Taliansku stúpol na 463, ako v pondelok oznámila tamojšia vláda. Talianske úrady už celkovo zaznamenali 7985 nakazených, čo oproti nedeli predstavuje nárast o 610 prípadov.

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu, ktorá sa rýchlo šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.