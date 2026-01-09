NOVÉ zábery streľby v USA ukazujú, že to bola vražda! Hrozí vojna v uliciach? Guvernér chce nasadiť gardu proti federálom

MINNEAPOLIS - Zásah amerických imigračných úradov v Minneapolise sa skončil smrťou mladej matky troch detí. Prípad, ktorý zachytilo aj video, znovu otvoril bolestivé spomienky na policajné násilie a rozdelil politickú scénu v USA.
Zásah, ktorý sa skončil streľbou
Raziu amerického imigračného úradu ICE v Minneapolise sprevádza smrteľná streľba. O život prišla 37-ročná Renee Nicole Good, matka troch detí, ktorú agent zastrelil priamo v jej aute. Incident okamžite vyvolal vlnu pobúrenia a protestov.
Okolnosti zásahu sú predmetom sporu. Isté je, že smrteľný výstrel padol zo zbrane federálneho agenta ICE. Good bola americkou občiankou, narodila sa v Colorade a v Minnesote žila len krátko. Podľa úradov nemala vážnejšie konflikty so zákonom, evidovaný mala len drobný dopravný priestupok. Na sociálnych sieťach sa opisovala ako poetka, autorka, manželka a matka. Jej najmladší syn má šesť rokov.
Video, ktoré spochybňuje oficiálnu verziu
Prípad vyvolal silné emócie aj preto, že sa na sociálnych sieťach objavili videozáznamy zo zásahu. Na nich je vidieť Good v SUV, ktoré stojí na zľadovatenej ceste. Okolo auta sú traja agenti ICE, jeden z nich stojí priamo pri dverách vodiča.
Keď agent cez otvorené okno siahol do vnútra vozidla, auto sa pohlo dopredu. Zdá sa, že smerovalo k ďalšiemu príslušníkovi. Ten následne vystrelil cez čelné sklo. Good zomrela priamo vo svojom aute.
Mnohí ľudia odmietajú tvrdenie, že sa 37-ročná žena pokúsila policajta úmyselne zraziť. Prezident USA Donald Trump však oficiálnu verziu podporil. Tvrdí, že policajt bol „úmyselne a brutálne“ napadnutý autom a zotavuje sa v nemocnici. Z dostupného videa však nie je viditeľné, že by ho vozidlo zasiahlo. Napriek tomu Trump hovorí o sebaobrane.
Ostré slová z Bieleho domu
Viceprezident JD Vance označil Goodovú za „obeť ľavicovej ideológie“ a naznačil, že mohla byť „čiastočne podrobená vymývaniu mozgu“. Spýtal sa, aká mladá matka by sa počas razie ICE rozhodla postaviť autom do cesty agentom, ktorí podľa neho vykonávali legitímny zákrok.
Tieto vyjadrenia ešte viac prehĺbili napätie v krajine.
Guvernér Walz žiada nezávislé vyšetrovanie
Silná kritika zaznela zo strany občianskoprávnych organizácií, demokratov v Snemovni reprezentantov aj guvernéra Minnesoty Tima Walza. Všetci požadujú, aby agent, ktorý strieľal, niesol zodpovednosť.
Guvernér Minnesoty Tim Walz zároveň oznámil, že v reakcii na rastúce napätie uviedol Národnú gardu do pohotovosti. Uviedol, že ide o preventívne opatrenie pre prípad ďalšej eskalácie protestov a zhoršenia bezpečnostnej situácie v Minneapolise.
Situáciu však komplikuje spor medzi federálnymi a štátnymi úradmi. Podľa miestnych orgánov FBI odmieta sprístupniť miesto činu, dôkazy aj výsluchy, čím znemožňuje nezávislé vyšetrovanie. Guvernér Walz vyzval federálne úrady, aby umožnili zapojenie štátnej polície, čo však ministerka vnútornej bezpečnosti Kristi Noemová odmietla, uviedla agentúra AP.
Minnesotský úrad kriminálneho vyšetrovania (BCA) preto oznámil, že sa z prípadu sťahuje. Vyšetrovanie prevzalo výlučne FBI. Walz varoval, že obyvatelia Minnesoty „len veľmi ťažko prijmú“ výsledky vyšetrovania bez účasti miestnych orgánov a dodal, že viaceré vyjadrenia federálnych predstaviteľov vrátane prezidenta sú podľa neho preukázateľne nesprávne.
Tieň Georgea Floyda
Prípad je o to citlivejší, že k nemu došlo len približne 1,6 kilometra od miesta, kde v máji 2020 zomrel George Floyd po brutálnom zásahu polície. Podobnosť okolností vyvoláva obavy z opakovania vtedajších nepokojov.
Atmosféra v Minneapolise je napätá. Počas protestov pred imigračným súdom už došlo k stretom demonštrantov s políciou, incidenty hlásili aj zo stredných škôl, kde sa študenti dostali do konfliktu s agentmi ICE. Niektoré školy zostali z bezpečnostných dôvodov zatvorené a guvernér Walz oznámil, že Národná garda je v pohotovosti.
Obavy z ďalšej vlny nepokojov
Protesty sa neobmedzili len na Minnesotu. Ľudia vyšli do ulíc aj v New Yorku, Chicagu či Los Angeles. Demokratický senátor Chuck Schumer vyhlásil, že pri sledovaní videa z Minneapolisu mal pocit, „akoby dostal úder do žalúdka“.
Smrť Renee Good tak podľa mnohých môže Spojené štáty priviesť pred ďalšiu vážnu spoločenskú skúšku.
Postrelení v Portlande
Podobný incident sa odohral aj vo štvrtok v Portlande v štáte Oregon, kde federálni imigrační agenti postrelili dvoch ľudí. Podľa amerických úradov chceli príslušníci ICE zastaviť vozidlo, ktorého vodič sa ho mal pokúsiť použiť ako zbraň, a agent následne vystrelil v sebaobrane. Prípad vyšetruje FBI. Zásahy imigračných úradov tak v krátkom čase opäť vyvolali napätie a otázky o primeranosti použitej sily, uvádza agentúra AP.