Dôchodkový vek v roku 2026: TÍTO ľudia môžu ísť onedlho do penzie! Prehľadné TABUĽKY, ako ste na tom vy?

BRATISLAVA - V roku 2026 sa dôchodkový vek nemení. Do dôchodku odchádzajú poistenci narodení v rokoch 1962 až 1964, pričom konkrétny vek závisí od roku a mesiaca narodenia a počtu vychovaných detí. Pre ročníky po 31. decembri 1966 už platí naviazanie na strednú dĺžku dožitia.
Dôchodkový vek je pre ročníky poistencov narodených po 31. decembri 1966 je naviazaný na strednú dĺžku dožitia, informuje Sociálna poisťovňa. Známy je už dôchodkový vek poistencov narodených pred rokom 1968. V roku 2026 dovŕšia dôchodkový vek poistenci narodení v rokoch 1962 až 1964, a to podľa počtu vychovaných detí a mesiaca narodenia.
|Dôchodkový vek v roku 2026
|rok a mesiac narodenia
|počet vychovaných detí
|dôchodkový vek
|mesiac dovŕšenia dôchodkového veku
|1962 (september – december)
|0
|63r 4m
|január – apríl
|
1963 (január – jún)
|0
|63r 6m
|júl – december
|1963 (január – jún)
|1
|63r
|január – december
|1963 (júl – december)
|2
|62r 6m
|január – jún
|1964 (január – apríl)
|2
|62r 8m
|september – december
|1964 (január – október)
|3 a viac
|62r 2m
|marec – december
Naviazanie na dĺžku života sa vrátilo
Zmena, ktorá začala platiť v roku 2025, obnovila mechanizmus automatického zvyšovania dôchodkového veku podľa vývoja strednej dĺžky života. Zároveň zostáva zachovaná možnosť zníženia dôchodkového veku za vychované deti – o šesť mesiacov za každé dieťa, najviac však o 18 mesiacov. Dôchodkový vek vždy určuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a to päť rokov dopredu.
Od 1. júla 2025 je oficiálne známy dôchodkový vek pre poistencov narodených v roku 1967. Podľa vyhlášky ministerstva je stanovený na 64 rokov a 1 mesiac. Ide o prvý ročník, pri ktorom sa dôchodkový vek opäť odvíja od strednej dĺžky života.
Zníženie dôchodkového veku za deti
Poistenci narodení v roku 1967 si môžu dôchodkový vek skrátiť podľa počtu vychovaných detí nasledovne:
- 63 rokov a 7 mesiacov – ak vychovali jedno dieťa;
- 63 rokov a 1 mesiac – ak vychovali dve deti;
- 62 rokov a 7 mesiacov – ak vychovali tri a viac detí.
Tento mechanizmus znižovania zostáva zachovaný aj po legislatívnych zmenách.
Dôchodkový vek pre poistencov narodených v roku 1968 bude ministerstvo zverejňovať až v roku 2026, opäť formou vyhlášky.
Dôchodkový vek podľa roku narodenia u mužov a žien
Sociálna poisťovňa má na svojom webe zverejnený aktuálne známy a platný dôchodkový vek poistencov u mužov a žien a to podľa roku narodenia a podľa počtu vychovaných detí.
|Dôchodkový vek
|Rok narodenia poistenca
|mužov
|žien s počtom vychovaných detí
|0
|1
|2
|3 alebo 4
|5 a viac
|
1943 a menej
|
60r
|
57r
|
56r
|
55r
|
54r
|
53r
|
1944
|
60r 9m
|
57r
|
56r
|
55r
|
54r
|
53r
|
1945
|
61r 6m
|
57r
|
56r
|
55r
|
54r
|
53r
|
1946
|
62r
|
57r
|
56r
|
55r
|
54r
|
53r
|
1947
|
62r
|
57r 9m
|
56r
|
55r
|
54r
|
53r
|
1948
|
62r
|
58r 6m
|
56r 9m
|
55r
|
54r
|
53r
|
1949
|
62r
|
59r 3m
|
57r 6m
|
55r 9m
|
54r
|
53r
|
1950
|
62r
|
60r
|
58r 3m
|
56r 6m
|
54r 9m
|
53r
|
1951
|
62r
|
60r 9m
|
59r
|
57r 3m
|
55r 6m
|
53r 9m
|
1952
|
62r
|
61r 6m
|
59r 9m
|
58r
|
56r 3m
|
54r 6m
|
1953
|
62r
|
62r
|
60r 6m
|
58r 9m
|
57r
|
55r 3m
|
1954
|
62r
|
62r
|
61r 3m
|
59r 6m
|
57r 9m
|
56r
|
1955
|
62r 76d
|
62r 76d
|
62r 76d
|
60r 3m
|
58r 6m
|
56r 9m
|
1956
|
62r 139d
|
62r 139d
|
62r 139d
|
61r
|
59r 3m
|
57r 6m
|
1957
|
62r 6m
|
62r 6m
|
62r
|
61r 6m
|
60r
|
58r 3m
|
1958
|
62r 8m
|
62r 8m
|
62r 2m
|
61r 8m
|
60r 9m
|
59r
|
1959
|
62r 10m
|
62r 10m
|
62r 4m
|
61r 10m
|
61r 4m
|
59r 9m
|
1960
|
63r
|
63r
|
62r 6m
|
62r
|
61r 6m
|
60r 6m
|
1961
|
63r 2m
|
63r 2m
|
62r 8m
|
62r 2m
|
61r 8m
|
61r 3m
|
1962
|
63r 4m
|
63r 4m
|
62r 10m
|
62r 4m
|
61r 10m
|
61r 7m
|
1963
|
63r 6m
|
63r 6m
|
63r
|
62r 6m
|
62r
|
61r 11m
|
1964
|
63r 8m
|
63r 8m
|
63r 2m
|
62r 8m
|
62r 2m
|
62r 2m
|
1965
|
63r 10m
|
63r 10m
|
63r 4m
|
62r 10m
|
62r 4m
|
62r 4m
|
1966
|
64r
|
64r
|
63r 6m
|
63r
|
62r 6m
|
62r 6m
|1967
|64r 1m
|64r 1m
|63r 7m
|63r 1m
|62r 7m
|62r 7m
|Dôchodkový vek
|Rok narodenia poistenca
|Dôchodkový vek mužov s počtom vychovaných detí
|1
|2
|3 a viac
|
1957
|
62r
|
61r 6m
|
61r
|
1958
|
62r 2m
|
61r 8m
|
61r 2m
|
1959
|
62r 4m
|
61r 10m
|
61r 4m
|
1960
|
62r 6m
|
62r
|
61r 6m
|
1961
|
62r 8m
|
62r 2m
|
61r 8m
|
1962
|
62r 10m
|
62r 4m
|
61r 10m
|
1963
|
63r
|
62r 6m
|
62r
|
1964
|
63r 2m
|
62r 8m
|
62r 2m
|
1965
|
63r 4m
|
62r 10m
|
62r 4m
|
1966
|
63r 6m
|
63r
|
62r 6m
|1967
|63r 7m
|63r 1m
|
62r 7m