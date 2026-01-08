Štvrtok8. január 2026, meniny má Severín, zajtra Alexej, Alex, Alexia

Dôchodkový vek v roku 2026: TÍTO ľudia môžu ísť onedlho do penzie! Prehľadné TABUĽKY, ako ste na tom vy?

BRATISLAVA - V roku 2026 sa dôchodkový vek nemení. Do dôchodku odchádzajú poistenci narodení v rokoch 1962 až 1964, pričom konkrétny vek závisí od roku a mesiaca narodenia a počtu vychovaných detí. Pre ročníky po 31. decembri 1966 už platí naviazanie na strednú dĺžku dožitia.

Dôchodkový vek je pre ročníky poistencov narodených po 31. decembri 1966 je naviazaný na strednú dĺžku dožitia, informuje Sociálna poisťovňa. Známy je už dôchodkový vek poistencov narodených pred rokom 1968. V roku 2026 dovŕšia dôchodkový vek poistenci narodení v rokoch 1962 až 1964, a to podľa počtu vychovaných detí a mesiaca narodenia.

Dôchodkový vek v roku 2026
rok a mesiac narodenia počet vychovaných detí dôchodkový vek mesiac dovŕšenia dôchodkového veku
1962 (september – december) 0 63r 4m január – apríl

1963 (január – jún)

 0 63r 6m júl – december
1963 (január – jún) 1 63r január – december
1963 (júl – december) 2 62r 6m január – jún
1964 (január – apríl) 2 62r 8m september – december
1964 (január – október) 3 a viac 62r 2m marec – december

 

Naviazanie na dĺžku života sa vrátilo

Zmena, ktorá začala platiť v roku 2025, obnovila mechanizmus automatického zvyšovania dôchodkového veku podľa vývoja strednej dĺžky života. Zároveň zostáva zachovaná možnosť zníženia dôchodkového veku za vychované deti – o šesť mesiacov za každé dieťa, najviac však o 18 mesiacov. Dôchodkový vek vždy určuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a to päť rokov dopredu.

Od 1. júla 2025 je oficiálne známy dôchodkový vek pre poistencov narodených v roku 1967. Podľa vyhlášky ministerstva je stanovený na 64 rokov a 1 mesiac. Ide o prvý ročník, pri ktorom sa dôchodkový vek opäť odvíja od strednej dĺžky života.

Zníženie dôchodkového veku za deti

Poistenci narodení v roku 1967 si môžu dôchodkový vek skrátiť podľa počtu vychovaných detí nasledovne:

  • 63 rokov a 7 mesiacov – ak vychovali jedno dieťa;
  • 63 rokov a 1 mesiac – ak vychovali dve deti;
  • 62 rokov a 7 mesiacov – ak vychovali tri a viac detí.

Tento mechanizmus znižovania zostáva zachovaný aj po legislatívnych zmenách.

Dôchodkový vek pre poistencov narodených v roku 1968 bude ministerstvo zverejňovať až v roku 2026, opäť formou vyhlášky.

Dôchodkový vek podľa roku narodenia u mužov a žien

Sociálna poisťovňa má na svojom webe zverejnený aktuálne známy a platný dôchodkový vek poistencov u mužov a žien a to podľa roku narodenia a podľa počtu vychovaných detí.

Dôchodkový vek
Rok narodenia poistenca mužov žien s počtom vychovaných detí
0 1 2 3 alebo 4 5 a viac

1943 a menej

60r

57r

56r

55r

54r

53r

1944

60r 9m

57r

56r

55r

54r

53r

1945

61r 6m

57r

56r

55r

54r

53r

1946

62r

57r

56r

55r

54r

53r

1947

62r

57r 9m

56r

55r

54r

53r

1948

62r

58r 6m

56r 9m

55r

54r

53r

1949

62r

59r 3m

57r 6m

55r 9m

54r

53r

1950

62r

60r

58r 3m

56r 6m

54r 9m

53r

1951

62r

60r 9m

59r

57r 3m

55r 6m

53r 9m

1952

62r

61r 6m

59r 9m

58r

56r 3m

54r 6m

1953

62r

62r

60r 6m

58r 9m

57r

55r 3m

1954

62r

62r

61r 3m

59r 6m

57r 9m

56r

1955

62r 76d

62r 76d

62r 76d

60r 3m

58r 6m

56r 9m

1956

62r 139d

62r 139d

62r 139d

61r

59r 3m

57r 6m

1957

62r 6m

62r 6m

62r

61r 6m

60r

58r 3m

1958

62r 8m

62r 8m

62r 2m

61r 8m

60r 9m

59r

1959

62r 10m

62r 10m

62r 4m

61r 10m

61r 4m

59r 9m

1960

63r

63r

62r 6m

62r

61r 6m

60r 6m

1961

63r 2m

63r 2m

62r 8m

62r 2m

61r 8m

61r 3m

1962

63r 4m

63r 4m

62r 10m

62r 4m

61r 10m

61r 7m

1963

63r 6m

63r 6m

63r

62r 6m

62r

61r 11m

1964

63r 8m

63r 8m

63r 2m

62r 8m

62r 2m

62r 2m

1965

63r 10m

63r 10m

63r 4m

62r 10m

62r 4m

62r 4m

1966

64r

64r

63r 6m

63r

62r 6m

62r 6m
1967 64r 1m 64r 1m 63r 7m 63r 1m 62r 7m 62r 7m

 

Dôchodkový vek
Rok narodenia poistenca Dôchodkový vek mužov s počtom vychovaných detí
1 2 3 a viac

1957

62r

61r 6m

61r

1958

62r 2m

61r 8m

61r 2m

1959

62r 4m

61r 10m

61r 4m

1960

62r 6m

62r

61r 6m

1961

62r 8m

62r 2m

61r 8m

1962

62r 10m

62r 4m

61r 10m

1963

63r

62r 6m

62r

1964

63r 2m

62r 8m

62r 2m

1965

63r 4m

62r 10m

62r 4m

1966

63r 6m

63r

62r 6m
1967 63r 7m 63r 1m

62r 7m
