Rezort diplomacie s odporúčaním pre všetkých Slovákov: Necestujte do Talianska

„S platnosťou od 10. marca 2020 sa celé územie Talianskej republiky vrátane ostrovov vyhlasuje do 3. apríla 2020 za chránenú zónu. Znamená to, že na územie krajiny nemožno vstúpiť ani z nej odísť. Školy sú zatvorené, nesmú sa organizovať verejné športové a iné podujatia, nesmú sa uskutočňovať civilné a náboženské obrady vrátane pohrebov, odstavujú sa lyžiarske zariadenia, telocvične a bazény. Zatvárajú sa múzeá a galérie,“ informuje o situácii v Taliansku MZV.

Slováci, ktorí sa nachádzajú v Taliansku, sa však môžu voľne vrátiť domov, pri leteckej doprave však môžu nastať komplikácie, pretože lety medzi Slovenskom a Talianskom boli zrušené a lety z Talianska do Viedne boli obmedzené. Autobusy, ktoré prevážajú turistov vracajúcich sa do vlasti a musia prechádzať uvedenými oblasťami, by nemali zastavovať a dovoliť cestujúcim z autobusu vystúpiť okrem nevyhnutných prípadov, napríklad zo zdravotných dôvodov. Turistickým autobusom sa vo všeobecnosti odporúča vyhnúť sa cestám do Talianska.

„Občanom Slovenskej republiky, ktorí smerujú z Talianska na Slovensko pripomíname, že pri návrate do Slovenskej republiky sú povinní kontaktovať všeobecného lekára telefonicky a informovať ho o cestovateľskej histórii. Následne budú umiestnení do povinnej 14 dňovej karantény. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zároveň upozorňuje, že prípady ochorenia COVID - 19 ohlásili aj San Marino a Vatikán,“ píše sa na stránke MZV.

Ministerstvo tiež apeluje na Slovákov, ktorí sa už nachádzajú v Taliansku, aby počas pobytu dbali na osobnú hygienu, predovšetkým umývanie rúk, ako aj na hygienu potravín a nezdržiavali sa na miestach s veľkou koncentráciou ľudí. V prípade podozrenia na prítomnosť nového koronavírusu nemajú vyhľadať odbornú lekársku pomoc, pretože tá ich po zatelefonovaní sama navštívi v mieste pobytu.

V prípade núdze môžu nepretržite kontaktovať pohotovostný mobil Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ríme: +39 3385432071 alebo priamo MZV +421259785978. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zriadil pre verejnosť call-centrum s nepretržitou prevádzkou. Občania môžu odborníkov kontaktovať na telefónnom čísle: 0800 221 234 alebo cez emailovú adresu: novykoronavirus@uvzsr.sk.