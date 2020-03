Slováci, pozor! Za zatajenie prenosnej choroby hrozí podľa advokáta pokuta aj väzenie

BRATISLAVA - V prípade, ak pacient zatají prenosnú chorobu, hrozí mu podľa zákona pokuta, dokonca môže byť trestne stíhaný. V tlačovej správe na to upozorňuje advokátska kancelária h&h Partner. Advokát, špecializujúci sa na medicínske právo, Ivan Humeník v tejto súvislosti zdôraznil, že právna zodpovednosť sa netýka len pacienta, ale i jeho príbuzných a známych, ktorí o ohrození vedia.

„Každý z nás sa má správať tak, aby predchádzal vzniku škody na zdraví alebo majetku iných osôb. Uvedené platí v aj v prípade, ak má pacient na základe verejne publikovaných informácií podozrenie, že získal nákazlivé ochorenie, no o tomto podozrení úmyselne mlčí, alebo dokonca zámerne uvádza nepravdivé informácie,“ povedal Humeník.

Ak osoba zatají dôležitú skutočnosť, ako napríklad pobyt v zahraničí, kde je vírus rozšírený, alebo kontakt s osobou, u ktorej bol vírus potvrdený, na základe ktorej by bolo možné predísť k vzniku a šíreniu prenosného ochorenia, dopustí sa podľa advokáta priestupku. Za porušenie oznamovacej povinnosti Úrad verejného zdravotníctva môže uložiť pokutu až do výšky 1 659 eur.

Humeník zdôrazňuje, že človek, ktorý má prenosnú chorobu, je podľa zákona povinný správať sa tak, aby zabránil jej prenosu na iných, označiť ošetrujúcemu lekárovi zdroj nákazy, ak ho pozná a určiť okruh osôb, na ktorý mohol prenosnú chorobu preniesť. „V prípadoch hodných osobitného zreteľa, ako je šírenie nového koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, by sme mohli dodať, že v súlade so základnou prevenčnou povinnosťou predchádzať škodám na zdraví a majetku iných osôb, by táto povinnosť mala byť plnená už v štádiu podozrenia na ochorenie vírusom,“ skonštatoval advokát.

Zároveň Humeník pripomína, že trestný zákon upravuje skutkovú podstatu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. „Pokiaľ by ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom bolo možné podradiť pod niektoré z ochorení uvedených vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR 105/1987, tak by neoznámenie, respektíve zatajenie alebo zavádzanie o existencii príznakov ochorenia mohlo napĺňať skutkovú podstatu trestného činu. V tomto prípade je sadzba jeden až päť rokov odňatia slobody pri úmyselnom konaní alebo až tri roky pri nedbanlivostnej forme spáchania skutku,“ dodal právnik.