Veľvyslanectvá Slovenskej republiky informujú o opatreniach v súvislosti s COVID-19

BRATISLAVA - Veľvyslanectvo SR v Izraeli informuje občanov o tom, že v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19 budú od utorka môcť do krajiny vstúpiť len izraelskí občania, osoby s trvalým pobytom v Izraeli a členovia diplomatického zboru akreditovaní v Izraeli. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR to uviedlo na svojej webovej stránke.

"Cestujúci do Izraela s iným špecifickým cieľom môžu požiadať o povolenie na vstup na veľvyslanectve Izraela v zahraničí, ktoré bude vydávané na základe individuálneho posúdenia. Každý, komu bude vstup do Izraela umožnený, je povinný nastúpiť do 14-dňovej domácej karantény," uviedlo MZVaEZ SR s tým, že vzhľadom na uvedené vyzýva občanov na prehodnotenie cesty do Izraela až do odvolania.

MZVaEZ SR tiež uviedlo, že veľvyslanectvo SR v Aténach odporúča slovenským občanom, ktorí cestujú do Grécka alebo sa už nachádzajú v krajine, dbať na dodržiavanie hygienických zásad odporúčaných hlavným hygienikom SR. "V súčasnosti neregistrujeme obmedzenia na cestovanie do Grécka vydané príslušnými gréckymi úradmi. Vzhľadom na závažnosť ochorenia však boli prijaté preventívne opatrenia na zabránenie jeho šírenia," uviedol rezort diplomacie. Dodal, že medzi opatrenia patrí napríklad izolácia osôb, ktoré boli v kontakte s nakazenými, kontrola zdravotného stavu pasažierov prichádzajúcich do krajiny z oblastí výskytu nového koronavírusu či dočasné zatvorenie škôl, kde existuje podozrenie na výskyt nákazy.

V súvislosti so situáciou v Taliansku MZVaEZ SR odporúča slovenským občanom do Talianska necestovať. "V nadväznosti na vystúpenie talianskeho predsedu vlády Giuseppe Conteho 9. marca 2020 vo večerných hodinách s platnosťou od 10. marca 2020 sa celé územie Talianskej republiky vrátane ostrovov vyhlasuje do 3. apríla 2020 za chránenú zónu. Znamená to, že na územie krajiny nemožno vstúpiť ani z nej odísť," uviedol rezort diplomacie.

Občanom SR, ktorí smerujú z Talianska na Slovensko, MZVaEZ SR pripomína, že pri návrate do SR sú povinní kontaktovať všeobecného lekára telefonicky a informovať ho o cestovateľskej histórii. Následne budú umiestnení do povinnej 14-dňovej karantény.